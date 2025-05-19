Вирусные монстрики Лабубу - главный аксессуар весны-лета 2025

Этой весной невозможно пролистать ленту соцсетей и не наткнуться на улыбчивого зверька с ушками и острыми зубами – Лабубу. Маленький монстр с характером ворвался в мир моды и моментально завоевал статус нового fashion-аксессуара. И хотя еще недавно его знали лишь коллекционеры азиатских игрушек, сегодня Labubu становится обязательным элементом образа инфлюенсеров, звезд и тех, кто чувствует тренды раньше всех.





Все началось с иллюстрированной сказки гонконгского художника Ка-Синга Лунга, где Лабубу был второстепенным персонажем. Пушистый монстрик с оскалом скорее выглядел как милый пакостник, чем герой истории. Но именно он покорил читателей настолько, что в 2019 году компания Pop Mart решила сделать его частью своей культовой серии "слепых коробок". Каждая игрушка поставлялась в закрытой упаковке, и покупатель до последнего не знал, какая именно версия достанется. Этот элемент неожиданности разжигал азарт, и вскоре Лабубу начали коллекционировать по всему миру.

Все изменилось, когда южнокорейская звезда Лиса из группы Blackpink вышла в свет с несколькими Лабубу, прикрепленными к своей сумке. Так игрушка окончательно стала модным аксессуаром, и вскоре за ней потянулись другие звезды: Рианна, Дуа Липа, Ким Кардашьян. Тренд дошел и до России. Телеведущая Ксения Бородина продемонстрировала брелоки на своей сумке в зеркальном селфи. Лабубу начали появляться повсюду – от модных съемок до декораций в автомобилях и офисах.





Почему мода полюбила монстра? Во-первых, Лабубу идеально вписывается в эстетику ugly-cute – "страшненького, но милого". Эти существа сочетают остроту зубов с мягкой текстурой, их большие глаза и кроличьи уши вызывают умиление. Во-вторых, они про индивидуальность. Носить Лабубу на сумке – значит признаться в любви к эксцентрике, гротеску и внутреннему ребенку. Это стильный протест против стерильной глянцевости.

Лабубу бывают разных цветов, форм, с крылышками, хвостами, масками – а некоторые даже светятся в темноте. Отдельные версии выпускаются ограниченными тиражами, а редкие экземпляры могут стоить десятки тысяч рублей. В Азии игрушку можно приобрести за 15–20 долларов, но в России за оригинальную версию придется выложить от 16 тысяч рублей и выше. Тем не менее спрос не падает, а TikTok и YouTube захлестнула волна анбоксингов и распаковок. Только по хештегу #Labubu опубликованы миллионы видео.





Сегодня Лабубу – это больше, чем игрушка. Это часть модной философии поколения, которое не боится быть странным, наивным и эмоциональным. Такие монстрики стали символом "кидалтства" – тренда, в котором взрослые возвращаются к детским увлечениям, чтобы компенсировать стресс и обрести комфорт. Кто-то коллекционирует их, как картины, кто-то носит на сумке, кто-то просто ставит рядом с ноутбуком.

Мода на Лабубу – это отражение внутреннего запроса на свободу самовыражения и немного наивного, но искреннего счастья. И пока бренды класса люкс выпускают свитеры с изображением Лабубу, а фэшн-редакторы включают их в съемки, можно задасться вопросом: надолго ли с нами останутся эти монстрики?