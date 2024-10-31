Где можно купить эксклюзивные вещи локальных брендов

Одна из главных черт поколения зумеров – стремление подчеркнуть свою индивидуальность. Миллениалы были подростками в конце-90-х-начале 2000-х, когда круто было следовать общим трендам – все носили спортивные штаны с полосками, кроссы на платформе или атрибуты своей субкультуры. Новое поколение отказалось от единых правил того или иного стиля в моде и законов жанра в искусстве, они вообще против границ – и стремятся их разрушить хотя бы в собственной жизни.

Тренд на эксклюзивность способствовал появлению в 2020-х множества локальных фэшн-брендов, которые работают напрямую с клиентами и продают свои вещи через соцсети.

Они не конкурируют между собой и успешно соседствуют на маркетплейсах, специально созданных для продвижения российских дизайнеров и изделий ручной работы



На таких онлайн платформах, где собраны в том числе маленькие бренды из регионов, интересно узнавать новых дизайнеров и находить тех, кто близок тебе по духу. Это модное комьюнити, где все очень разные, но с общими ценностями (комьюнити – еще одно важное слово для зумеров!)



Front.fashion





Проект создали историк моды, журналист Ольга Михайловская и издатель, продюсер Евгения Филиппова, обе вовлеченные в мировую моду, знающие многих ее героев лично и все ее подводные камни.



Можно подумать, что идея Front.fashion – платформы, объединяющей дизайнеров, которые переосмысляют в своих коллекциях российские традиции – это четкое попадание в главный модный тренд современности – поиск своей идентичности. Как аналитики моды с широким кругозором, они сразу поняли, какая ниша на модном рынке пока свободна и точно будет востребована. Но этот проект основан не на аналитике, а на сильной любви его основательниц к народному костюму.

По словам Ольги Михайловской, народный костюм всегда современен, а попытки его имитации – всегда китч. Поэтому здесь собраны те, кто обращается с традициями бережно и нежно, но создает современные вещи.

Например, талантливая дизайнер Саша Гапанович из Мурманска – выпускница лондонского St.Martins College of Fashion, ее вещи обладают особой магией Русского Севера (мы сразу влюбились в стильный чепец). Также как аксессуары бренда Berega Юлии Анисимовой, проведшей детство у бабушки в Архангельской области и с ранних лет впитавшая суровую эстетику родных мест. С наследием малой родины работает и кабардинка Мадина Саральп, которая использует мотивы костюма ее народа в своих минималистичных и хрупких коллекциях.





У Front.fashion есть и собственный бренд – практичные вещи, которые хочется носить каждый день, например, кашемировая матроска тонкой вязки – лучшая вещь для московской зимы.

GRANNY'S





В 2018 году основательница бренда Юлия Алиева решила исполнить свою мечту и заняться социально значимым делом. Ей всегда хотелось помогать пенсионерам. Так возникла идея создать модный бренд вязаных вручную изделий и нанять мастериц пожилого возраста из разных регионов России.



Сейчас над коллекциями работают 6 мастериц пожилого возраста из Москвы и Подмосковья. Как призналась Юлия, ей очень хотелось им помочь, но и сделать бренд прибыльным. Внимание к бренду со стороны западных СМИ (про московских мастериц писала британская The Times, выходили статьи в Гватемале, Гондурасе…) и популярность в соцсетях способствовали появлению отдельного социального проекта RUSSIAN GRANNY'S – Юлии стали писать пенсионеры со всех уголков России и показывать свои работы. Теперь на платформ собраны не только коллекции GRANNY'S, но изделия более 300 мастериц пожилого возраста из разных регионов страны.





RUSSIAN GRANNIES активно развивается благодаря трудолюбию и таланту участниц – мы всегда знали, что в нашей стране живет множество удивительных женщин и надо просто дать им возможность проявить себя.

Бестселлер – кардиган "Золотце" создается в разных вариантах, раскупают его очень быстро, а сшить его также быстро не получается. Сейчас на сайте остался последний экземпляр, к зиме купить не успели, ждем холодов и новых поступлений.



"Сделано в Москве"





Программа Правительства Москвы “Сделано в Москве” направлена на продвижение московских брендов и дает им много бесплатных преимуществ: размещение на онлайн платформе, участие в арт-маркетах, публикации в СМИ и в соцсетях проекта. Хорошо, что на уровне государства возникло понимание, что талантливые дизайнеры городу необходимы как чистый воздух. Сегодня креативная экономика – как артерии и сосуды, по которым в современный мегаполис поступает свежая кровь.



В каталоге можно найти очень самобытных авторов, некоторым брендам посвящены статьи в журнале (там вообще много полезных материалов). Советуем прочитать подробное интервью с основательницей бренда Pepfer Верой Прокиной, которая в соавторстве с московскими художниками делает сюрреалистичные, но милые нашим сердцам аксессуары – сумку в виде банки сгущенки и другие необычные вещи, навеянные советским бытом и русским авангардом (аа, удалось совместить!)



Поскольку сейчас самое время обновить зимний гардероб, мы заглянули в соответствующий раздел и порадовались, что зимой можно выглядеть стильно и ярко. Must have – пуховики с невероятными авторскими принтами Olifant (для смелых) и трикотажные шапки Selfie work (для всех), которые выглядят супер стильно, а стоят около 500 руб.





Среди зимней обуви выделяются унты и чуни бренда Moregor, который специализируется на превращении атрибутов лютой зимы в модные вещи. Только вот московская зима требует не только меховых чуни, но и непромокаемых сапог. А еще на сайте есть раздел «Выбор редакции» и советы топовых стилистов – осеннюю подборку сделала Карина Нигай

"Ярмарка мастеров"

Про себя "Мастера" пишут так: IT-экосистема, объединяющая онлайн маркет товаров ручной работы, журнал и мобильное приложение.



Здесь размещают свои изделия мастера хендмейд со всей России, но много и локальных фэшн-брендов, имеющих собственное производство в России, таких как концептуальный Niobi.





“Ярмарка мастеров” совмещает в себе и возможности ресейл-платформы – можно продать дизайнерские вещи из своего гардероба или разместить что-то раритетное в разделе "Винтаж".



Мы залипли на страничке бренда одежды лоскутной одежды "Я так вижу" с дивными душегреями и платьями (таких модных вещей точно больше ни у кого не будет), а еще любовались работами художниц, которые предлагают вручную расписать имеющиеся в шкафу и надоевшие футболки, джинсы, пуховики – так можно старую одежду превратить в модный шедевр.



Кстати, на платформе есть опция – “разместить заказ”. Ты пишешь свои пожелания, а кураторы подберут талантливого мастера, который сможет это осуществить.



Но и это еще не все: в отдельном разделе выложены видео мастер-классов по рукоделию и другие полезные вебинары. А в журнале – любопытные статьи – мы изучили топ-15 брендов из Томска, историю таитянского жемчуга и прогулялись с автором по блошиному рынку в Ницце. Одним словом, точнее, одним кликом, восторг.



Хочется, чтобы онлайн платформы были не только местом для виртуального шопинга, но и комьюнити людей, стремящихся каждый день узнавать о моде что-то новое и заинтересованных друг в друге.