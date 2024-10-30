Как выбрать и носить часы и шелковый платок – вечные атрибуты статуса

Сегодня мода позволяет и даже поощряет умение сочетать в своем образе дизайнерские вещи и бабушкин хендмейд, демократичные марки и люкс.

Но при такой абсолютной свободе есть кое-что неизменное – статусные аксессуары, которые выдают высокое положение в обществе.

Много лет главными атрибутами статуса служат часы и шелковые платки. Действительно, человека из высшего общества легко узнать по таким вот необязательным деталям. Его скорее выдаст эксклюзивный платок Hermes на шее, чем IPhone 16, или картина известного современного художника на стене, а не стол из редкой породы дерева. Потому что атрибуты статуса не о желании козырнуть миллионами, это тонкий язык подлинной роскоши, который далеко не все понимают. Он состоит из символов, поднимающих тебя на ступень выше других. С этой целью лучше всего справляется искусство и мода.



Шелковый платок

Hermes

Шелковый платок Hermes остается едва ли не самой желанной вещью для модниц уже 85 лет, его продажи составляют большую часть прибыли модного дома. Позволить себе платок из новой коллекции могут гораздо больше девушек, чем приобрести заветную мечту многих женщин – сумку Hermes Birkin.



С 1937 года французский бренд два раза в год выпускает коллекции шелковых платков, вручную расписанных мастерами. Но некоторые платки – особенные, они выпускаются ограниченным тиражом и достаются избранным. Эскизы для таких платков рисуют знаменитые художники, их выставляют как произведения искусства в музеях, или как арт-объекты в бутиках. Иногда поводом создать эксклюзивную коллекцию становится какое-то знаковое событие. Например, Олимпиада-80 в Москве. Трудно поверить, но Олимпийский комитет СССР действительно заказал коллекцию платков у французского модного дома. Вторым российским поводом была премьера фильма "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова – платки Hermes с перенесенной на шелк картиной передвижника Константина Савицкого дарили высокопоставленным гостям.

В мире есть немало коллекционеров платков Hermes, одну из самых больших коллекций собрали арт-дилеры из России Екатерина и Александр Цыбины, для них платок – еще и отражение истории, которая в моде всегда ведет диалог с современностью.



Но не обязательно покупать уникальную вещь, чтобы почувствовать свою причастность к миру высокой моды и подлинного искусства. Шелковый платок Hermes можно найти в винтажных магазинах или на ресейл-платформах.



Статусная вещь – всегда та, без которой можно обойтись, но как только она появилась в гардеробе любой образ мгновенно преображается.

Как носить шелковый платок. Классический вариант – обмотав вокруг шеи или набросив на плечи, универсальный – повязать на голову как бандану или косынку, романтичный – использовать платок вместо резинки для волос или вместо пояса на джинсах, ну или просто повесить на сумку.





В моде не так много вещей, которые, минуя стадию, сиюминутного, сразу попали на территорию вечного. Платкам Hermes это удалось.

Sirinbird





В российской моде тоже есть уникальные шелковые аксессуары. Бренд Sirinbird основала художница Ирина Батькова в 2013 году, чтобы воплощать на шелковой ткани свои фантазийные картины. На каждом платке нарисован сюжет из русских сказок и мифологии, и вместе с изделием в коробку кладут открытку с написанной историей.

Эти рисунки хочется разглядывать и примерять на себя роль птицы Сирин, чье прекрасное пение доставляло радость людям с чистыми помыслами и сводило с ума злых и жестоких.

Сейчас Sirinbird выпускает коллекции платков, шалей, одежды, галстуки, украшения. Все сделано из шелка, все рисунки для каждого изделия Ирина Батькова рисует сама. Она говорит, что каждый платок – космогония, у каждого свои герои, время и место.



Для зимы отлично подойдут шелковые шали с добавлением кашемира, и если шелк греет душу, то кашемир – согреет тело даже в сильный мороз.

Украшая этими аксессуарами свой повседневный образ, не забывайте, что вы тоже как птица Сирин способны дарить счастье, но и сводить с ума.



Наручные часы

L`DUCHEN

Швейцарские часы были, есть, и, скорее всего, будут главным символом статуса в моде. Не все наручные часы могут стать стилеобразующим акцентом в повседневном образе, часы L`DUCHEN точно могут.



Новая история известного бренда началась в 2004 году, тогда же было открыто производство в городе Санлеже – одном из центров часовой индустрии. Своей главной ценностью бренд называет техническое совершенство, и не случайно циферблат часов украшает дубовый лист – символ долголетия.



Нам очень нравится коллекция Celeste, где циферблат декорирован изображениями солнца, месяца и карты нашей планеты.



Недавно L`DUCHEN выпустили обновленную линейку Petit Celeste D 857. Теперь швейцарский кварцевый механизм Ronda работает внутри 34-миллиметрового корпуса из нержавеющей стали, безель украшает только зеркальная полировка без фианитов (искусственных бриллиантов).

Гильошированный циферблат белого цвета вмещает искусно оформленные индикаторы даты, дня недели и фаз луны. Значения дня недели и даты можно регулировать отдельными кнопками, скрытыми в корпусе.

В новой коллекции представлены 18 моделей на браслете из нержавеющей стали или на ремешке из натуральной кожи, на выбор три цвета циферблата – белый, черный или синий. Создателям этих часов удалось соединить функциональность и эстетику – а это одна из самых сложных задач в моде и дизайне.



"Ракета"

Носить на руке часы российского производства можно также уверенно как швейцарского – если они произведены на старейшем часовом заводе "Ракета". Основанный в 1721 году в Петергофе часовой завод был переименован в 1961 году в честь космических достижений СССР. В советское время появилось несколько знаковых моделей, которые завод выпускает и сегодня – с поправкой на требования 21 века.

Новейшая история культовых часов началась в 2011 году, когда производство было восстановлено, и сейчас здесь выполняется весь процесс изготовления – от дизайна до уникальных механизмов.



Эти часы тоже можно сравнить с произведением искусства – бренд регулярно выпускает эксклюзивные модели часов том числе в соавторстве со знаменитостями. Так, дизайн часов придумывали солист Большого театра Артем Овчаренко и кинорежиссер Эмир Кустурица.



Но самые статусные – это, конечно, исторические модели. Атрибуты статуса всегда основаны на истории и традициях (об этом популярный сегодня тренд Old Money).



Например, коллекция "Авангард". Часы в стиле унисекс, которые можно носить с чем угодно, выполнены из нержавеющей стали в трёх цветах: белом, красном и черном.

Особенность этих часов, как и многих предметов подлинной роскоши, в том, что главное сокровище спрятано внутри – точный и надежный механизм с декором, воплощающим русский стиль.



Ну, а сердцем часов называют спираль – это тонкая пружина из секретного сплава с точностью производства до 0.5 микрон (=0.0005 мм). Прозрачная задняя крышка позволяет наблюдать за колебанием этой спирали – ритмом, или, как говорят мастера, сердцебиением. Только несколько часовых мануфактур в мире умеют ее производить.



Главное не забывать – чтобы носить вещи с историей нужен не только высокий статус, но и безупречный вкус.