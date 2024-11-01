Модно быть смешной. И смешно быть слишком модной

В прокат вышла романтическая комедия "Право на лево" Гарика Петросяна с участием Елены Борщевой. Она сыграла героиню одной из любовных историй (разумеется, самой забавной), которые случаются в фильме – уборщицу в ЖК бизнес-класса.

Елена Борщева воплощает на экране и на сцене образы немного нелепых и смешных "дурнушек", а сама обладает аристократической внешностью, как будто созданной для драматического театра.



В интервью "Клео.ру" Елена призналась, что ей нравится быть смешной.





– Елена, вы стали звездой комедийного шоу, собираете аншлаги на своих сольных стендап концертах, участвуете в популярных телепроектах, вели свою кулинарную передачу… При этом у вас типаж драматической актрисы и героини фестивального кино. Не было желания перейти из индустрии развлечений на территорию “высокого искусства”?



– Я думала об этом и были попытки. Первый опыт съемок в артхаусе у меня был в 2021 году – я сыграла главную роль в короткометражном фильме Ивана Забажанова "Будьте здоровы", он попал в конкурсную программу фестиваля "Кинотавр". Моя героиня – жертва маньяка, судя по отзывам, все получилось хорошо, некоторые зрители тоже увидели во мне драматическую актрису. Позже я снималась в фильме "Наводнение" Ивана И. Твердовского, где у меня роль второго плана, но, мне кажется, заметная. Мне это очень нравится пробовать себя в другом амплуа, но я понимаю, что зритель ждет от меня комедийных ролей, которые мне хорошо удаются, и в которых он меня привык видеть. Но если мне предложат сложную драматическую роль, я точно не откажусь. Театральный опыт у меня есть, в основном – это комедийные постановки, мои партнеры – известные артисты, наблюдая за которыми можно многому научиться в профессии.



– А почему не стали продолжать музыкальную карьеру? Вы записали только две, на мой взгляд, точнее слух, очень хитовые песни "Кастинг" и "Папа дочек".



– У меня гораздо больше песен под псевдонимом Lena Bokota, в том числе дуэт с Шурой. Сейчас в музыке я сделала паузу. В данный момент я снова почувствовала необходимость в самовыражении через стендап – подготовила сольную программу "Другая", гастролирую с ней по стране. Мне нравится выступать на частных мероприятиях, быть ведущей, в общем, все, что требует моей способности рассмешить людей. Возможно, скоро снова вернусь к другим жанрам, таким как музыка и театр.



– Вы также проводите мастер-классы "Как развить в себе чувство юмора" и "Как презентовать себя". Я почему-то думала, что чувство юмора или есть, или его нет.



– Многие так думают, и я хочу показать, что это не так, каждый человек может обнаружить в себе чувство юмора и развивать его. Это мои авторские интенсивы, я в них вложила много души, хочется делиться с людьми тем, что у меня хорошо получается – быть смешной и показать как этот навык может пригодиться в жизни и помогает избежать конфликтов, установить доверие. Как раз недавно проводила мастер-класс "Как развить в себе чувство юмора для молодых парламентариев".



– Одна из важных черт современной моды – ирония. Можно сказать, что секрет вашего неповторимого стиля – в способность посмеяться над собой?



– Когда на мне видят экстравагантную брошь или принт, говорят "Я бы не рискнула". Понятно, что это не всем идет, выбор одежды и аксессуаров зависит не только от типажа, но и от архетипа. Мой стилист Татьяна Чернова занимается теорией архетипов в том числе это отлично работает в самопрезентации – как ты себя транслируешь на публике – она говорит, что у меня архетип Шут/Правитель/Любовник и мне можно носить геометрические детали, принты, что-то броское. Но чтобы экстравагантные детали встраивать в элегантные образы нужна харизма, самоирония и смелость, чтобы это подавать достойно.

– Поделитесь полезным лайфхаком, помогающим развить в себе самоиронию?

– Многие считают, что смеяться над собой сложно, и я это не отрицаю, но есть действенная техника. Надо посмотреть на себя со стороны, подметить смешные моменты и посмеяться как будто над другим человеком. Со временем вы научитесь относиться к себе слишком серьезно.

– Вопрос по теме новой кинокомедии с вашим участием “Право на лево”. Как вы думаете чувство юмора помогает сохранить семью?



– Конечно, в мужчине важно чувство юмора. Мне повезло, со мной рядом мужчина, с которым интересно поговорить и классно провести время, вместе посмеяться и путешествовать (муж Елены Борщевой – Валерий Юшкевич, чемпион России и мира по бодибилдингу. прим.ред). Юмор важен в семейной жизни – мы выходим из ссор через юмор. Он помогает нам оставаться непосредственными и искренними друг с другом.



– В чем секрет хорошей шутки?



– Самое главное – это правило парадокса. Финал должен быть непредсказуемым и вызывать удивление. Кстати, в семейной жизни тоже работает – муж никогда точно не знает, как я себя поведу, а мне нравится его удивлять.



– Вспомните свой самый экстравагантный и самый роскошный образ на светском событии.





– Самый экстравагантный образ, по моему мнению, – это черное полупрозрачное платье, которое я выбрала для участия в церемонии награждения журнала "Кинорепортер". Этот стильный наряд стал поводом для живых дискуссий как в СМИ, так и в социальных сетях. Возможно, потому что никто не ожидал увидеть меня в таком необычном образе.





Что касается самого роскошного образа, это черный корсет и золотая юбка на открытии кинофестиваля "Новый сезон" в Сочи.