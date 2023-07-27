Сногсшибательные модные шубы на сезон 2023-2024: ключевые тренды и стиль

В прохладный сезон представительницы прекрасного пола стараются максимально утеплиться, но при этом выглядеть стильно и эффектно. Помогут справиться с задачей модные шубы 2023-2024 года, привносящие в образ роскошные нотки. Дизайнеры включили в коллекции разнообразные фасоны, способные удовлетворить самый взыскательный вкус.

Модные шубы на сезон 2023-2024

Стилисты предлагают вниманию девушек модели, изготовленные из натурального и искусственного меха. Оба варианта представлены роскошными и элегантными моделями. Модные шубы характеризуются следующими тенденциями:

Распространенный фасон, который по достоинству оценили юные девушки, – шуба, известная под названием «чебурашка». Изделия изготавливают из искусственного материала с коротким ворсом. Цветовая гамма предлагается в сдержанных спокойных, приближенных к натуральным оттенкам, или в ярком насыщенном исполнении.

Тренды шуб включают модели, выполненные из длинного вьющегося ворса, напоминающего ламу. Оформление свойственно как для укороченных полушубков, так и для шуб в пол.

Для дополнения женственных или деловых луков предназначены элегантные шубы, характеризующиеся приталенным силуэтом и длиной миди. При желании подчеркнуть стройную талию приветствуется дополнение поясом. Подобная верхняя одежда идеально подходит для того, чтобы носить ее со всевозможными платьями или юбками.

Любительницы натуральных меховых изделий оценят роскошные шубы, изготовленные из удлиненного ворса песца или соболя. При желании сделать фигуру визуально стройнее стоит подбирать модели, в которых полоски меха имеют не поперечное, а продольное расположение.

Вне конкуренции продолжают оставаться норковые шубы, подходящие для воплощения повседневного или делового стиля. Модели имеют прямой, приталенный или трапециевидный покрой, дополняются поясом или обходятся без данной детали. Функциональной вещью является шуба с капюшоном, служащим альтернативой головному убору.

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Трендовые материалы и отделки

Дизайнеры включают в коллекции меховой верхней одежды модели, выполненные из натуральных и искусственных материалов. Модницам рекомендуется выбор следующих трендов шуб:

Норка является одним из наиболее роскошных и популярных материалов для шуб. Пушистый, мягкий и шелковистый мех завоевал заслуженное признание представительниц прекрасного пола. Стилисты предлагают изделия, выполненные из цельных кусков ворса, или модели «поперечки», состоящие из отдельных полос.

Мех лисицы может быть разнообразных цветов, от классического рыжего до более экзотических вариантов, таких как серый или синий. В последнем случае прибегают к окрашиванию ворса.

Чернобурка характеризуется нежным и пушистым мехом, который хорошо держит тепло. Шубы выглядят роскошно за счет удлиненной пышной структуры ворса и оригинального окраса.

Мех каракуля имеет характерную кудрявую текстуру. Он популярен благодаря своей устойчивости к износу и высокой теплоизоляционной способности.

Современные технологии позволяют создавать качественные искусственные материалы, которые могут имитировать натуральный мех. Пользуется популярностью как гладкий ворс, так и имеющий вьющуюся структуру.

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Отделка шуб включает разнообразные элементы, которые добавляют изделию неповторимый стиль. Среди популярных тенденций оформления можно отметить следующие:

Можно добавить воротник и манжеты из другого материала или цвета для создания контраста и интересного визуального эффекта. Например, шуба из норки может иметь элементы отделки, выполненные из меха лисы.

Пояс может быть добавлен для акцентирования талии и придания шубе более женственного силуэта. Элемент выполняется из ворса, совпадающего по цвету и текстуре с основным материалом. Можно подобрать широкий контрастный кожаный пояс, оснащенный пряжкой.

В качестве оригинальных декоративных элементов можно подобрать металлические, деревянные или пластиковые пуговицы. Петли для них имеют традиционное оформление или делаются навесными.

Вышивка и аппликации помогут добавить уникальность и индивидуальность шубе. Это могут быть оригинальные узоры, рисунки или даже инкрустация драгоценными камнями.

К декоративным элементам, придающим изделию шик и изысканность, относятся бахрома, пайетки, стразы или перья.

Подкладка не только создает комфорт при носке шубы, но также может добавить ей элегантности. Подкладка может быть выполнена из шелка, сатина или других мягких и шелковистых материалов.

Интересно смотрится отделка однотонной шубы разноцветными меховыми помпонами, расположенными по всей поверхности. Эффектный дизайн по достоинству оценят молодые модницы.

Цветовые тренды

Неповторимый стиль поможет воплотить верхняя меховая одежда, представленная оригинальными оттенками. Модные шубы предлагаются в такой цветовой гамме:

Универсальными признаны изделия, выполненные в естественных оттенках: черной, бежевой, коричневой, серой, бежевой палитре. В подобном оформлении будут органично смотреться как вещи классического прямого покроя, так и свободные варианты оверсайз.

Не утрачивает актуальности леопардовый принт в натуральной или броской неоновой гамме. Узор органично смотрится на укороченном ворсе.

Молодежный городской лук удастся воплотить с помощью верхней одежды, выполненной в ярких насыщенных тонах. Тренды шуб представлены оранжевыми, зелеными, фиолетовыми, желтыми, красными расцветками.

Сходство с популярным стилем ретро придаст дополнение шубы пастельных оттенков крупным рисунком в горошек, контрастирующим с основным фоном. Альтернативный вариант – украсить меховое изделие изображениями сердечек, придающих образу романтичности.

При желании подобрать принтованную верхнюю одежду стоит обратить внимание на дополнение контрастными полосами, нанесенными в продольном, поперечном или диагональном расположении.

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Подведем итог

Модные шубы 2023-2024 года представлены разнообразными оригинальными фасонами. Дизайнеры предлагают вниманию модниц модели, выполненные из натурального или искусственного меха, имеющие прямой, приталенный или расклешенный силуэт, украшенные красивым декором.

Фото Клео.ру