Как подобрать модный базовый гардероб на зиму 2023-2024 года: список вещей для создания капсулы

Любая девушка, интересующаяся актуальными тенденциями в мире моды, занята подбором подходящей одежды. Представительниц прекрасного пола волнует вопрос о том, какой базовый гардероб будет модным зимой 2023-2024 года. Он должен состоять из вещей, которые прекрасно комбинируются между собой, подходят для создания разнообразных луков.

Список вещей для создания стильной капсулы

Дизайнеры предлагают вниманию модниц универсальные решения, которые помогут выглядеть эффектно и стильно. Иметь полное представление об актуальных новинках помогут фото красивых образов. Чтобы составить базовый гардероб, девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие вещи:

При подборе верхней одежды для зимнего сезона беспроигрышным вариантом станет теплое пальто, выполненное в однотонной расцветке, характеризующееся простым лаконичным кроем. Рекомендуется отдавать предпочтение моделям длины миди или макси, под которые можно надеть всевозможные юбки и платья, брюки и джинсы. Под такое пальто подойдёт обувь на устойчивом каблуке, высокой танкетке или массивной тракторной подошве.

Джинсы незаменимы для воплощения образа в стиле casual. Лаконично оформленные модели подойдут даже для похода офис при отсутствии строгого дресс-кода. Модницам рекомендуется обращать внимание на фасон «мом» с завышенной посадкой, скрывающей недостатки в области талии. Хорошим решением станет классика прямого покроя или модели, сужающиеся книзу. При выборе расцветок предпочтение рекомендуется отдавать традиционным сине-голубым оттенкам. Альтернативное решение – выбрать тёмно-серые или чёрные джинсы, придающие зрительной стройности силуэту.

Водолазка давно считается универсальной базовой вещью. При её помощи можно воплотить классический или универсальный casual образ. Водолазки с высоким горлом сочетают с кожаными или тканевыми брюками, всевозможными джинсами, юбками. При создании офисного лука её надевают под сарафан покроя «футляр» или «трапеция».

Читайте также: Элегантные или дерзкие: какие шапки будут модными осенью-зимой 2023-2024 года

Девушкам, предпочитающим спортивный стиль, стоит подобрать тёплый костюм. Пользуется популярностью комплект, выполненный в монохромных сдержанных расцветках, включающий штаны на резинке внизу, свитшот, худи или толстовку с капюшоном. Костюм можно сочетать с разнообразными пуховиками, дутыми куртками, пальто оверсайз, дублёнками-авиатор. В качестве обуви подбирают кроссовки на массивной подошве, берцы на шнуровке, челси.

В зимний сезон в тренде всевозможные свитера. При изготовлении вещи прибегают к мелкой или крупной вязке, которая бывает однородной или дополняется оригинальными узорами в виде кос, ромбов, жгутов. Свитера дополняются округлым или треугольным вырезом горловины, воротником-стойкой или высоким воротом под горло. Встречаются как модели, прилегающие по фигуре, так и свободные оверсайз. В последнем случае модницы предпочитают носить свитер, заправив его переднюю часть в брюки или джинсы.

При подборе верхней зимней одежды стоит обратить внимание на актуальный тренд в виде шубы из искусственного меха. Модели выполняются из ворса, имеющего прямую или вьющуюся структуру. При подборе расцветок предпочтение отдаётся естественным природным тонам. Базовой станет шуба, имеющая простой лаконичный покрой, дополненная английским воротником, которая гармонично сочетается с другими предметами гардероба.

Обязательным атрибутом делового или повседневного образа являются брюки. Беспроигрышное решение – подобрать фасон прямого покроя со стрелками.

Для любительниц женственных луков находкой станет платье-лапша, органично вписывающееся в базовый гардероб. Обладательницы стройной фигуры смогут подобрать фасон облегающего силуэта, подчёркивающий достоинства. Альтернативное решение – выбрать платье прямого покроя.

Читайте также: Женственная элегантность, милитари и унисекс: каким будет модное пальто осенью-зимой 2023-2024 годов

Зимний образ невозможно представить без головного бора. Универсальным решением станет шапка-бини, гармонично вписывающаяся в спортивные, повседневные городские и даже деловые луки. Аксессуар может дополняться отворотом или обходиться без этой детали. Рекомендуется подбирать шапку, выполненную в нейтральной расцветке, что предоставит возможность сочетать её с разными вариантами верхней одежды.

В зимний сезон рекомендуется пополнить гардероб несколькими разновидностями обуви. Для воплощения элегантного лука подойдут сапоги на устойчивом каблуке. Дерзкий молодёжный образ помогут создать ботинки на шнуровке и с утолщённой тракторной подошвой. В тренде челси, органично сочетающиеся с предметами гардероба в разных стилях.

При желании максимально защититься от холода стоит обратить внимание на пуховик в черных, бежевых, серых оттенках. Вещь дополняется капюшоном или высоким воротником-стойкой. Пуховик подойдёт для сочетания с разнообразными джинсами, брюками, леггинсами, спортивными костюмами.

Оригинальный стиль поможет воплотить дублёнка-авиатор, завоевавшая особую популярность в мире моды. Вещь застёгивается на молнию, имеющую прямое или диагональное расположение. В последнем случае дублёнка напоминает по покрою куртку-косуху. Для отделки применяется мех овчины, совпадающий по оттенку с верхом изделия или составляющий эффектный контраст.

Читайте также: Легкие, вязаные, кожаные: какими будут модные жилеты 2023 года

Подведем итог

Модный базовый гардероб на зиму 2023-2024 года представлен оригинальными дизайнами верхней одежды, джинсов, брюк, платьев, обуви, головных уборов. Подобрав универсальные вещи, девушка сможет с лёгкостью комбинировать их между собой, варьируя образы по собственному желанию.