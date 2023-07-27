Стильные и теплые: модные куртки на осень-зиму 2023-2024

Дизайнеры постарались разрушить все устоявшиеся стереотипы, создавая модные куртки для сезона осень-зима 2023-2024 года. Стилисты провели эксперименты с фасонами, дополнением декоративными элементами, выбором цветовой гаммы. Любая модница сможет подобрать для себя подходящую верхнюю одежду среди лаконичных или гламурных дизайнов.

Основные тренды в моде на куртки осенью-зимой 2023-2024 года

Кутюрье представили в коллекциях оригинальные фасоны верхней одежды. Составить представление об актуальных новинках помогут фото стильных образов. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие моменты при выборе вещи:

Модные куртки делают максимально лаконичными, обходясь без декора, или, напротив, добавляя украшения. Это две противоположные тенденции, которыми руководствуются стилисты при создании фасонов. Среди популярных декоративных элементов можно упомянуть яркую контрастную вышивку, нашивки в виде букв или логотипов. Замшевые или кожаные изделия украшаются металлизированными заклепками, змейками-молниями, люверсами. Оригинальным декором станут кружевные нашивки, имитация шнуровки. В стиль бохо органично впишется бахрома, расположенная во внутренней части рукавов или на подоле изделия.

К трендам относится дополнение куртки стёганой прошивкой. Стилисты прибегают к созданию чёткой структуры с помощью квадратов, ромбов, горизонтальных или вертикальных полос. Другим вариантом оформления является создание узорной прошивки, делающейся с помощью извилистых линий.

Актуальной тенденцией является многослойность. Примером выступают модели с имитацией стёганой жилетки, надетой поверх куртки с гладкой фактурой. Интересно смотрятся многослойные рукава, в которых поверх традиционного элемента размещена расклешённая деталь.

Не утрачивают актуальности леопардовые принты, делающие образ ярким и запоминающимся. Узор выполняется в природных коричнево-бежевых или ярких неоновых расцветках. Принт органично смотрится на меховых куртках.

Популярные материалы для курток этого сезона

Оригинальный дизайн верхней одежды достигается с помощью удачно подобранных материалов. В тренде модели, выполненные из следующих разновидностей тканей:

Хитом сезона становятся замшевые изделия, привносящие в образ роскошные нотки за счёт бархатистой структуры ткани. Замша органично смотрится с металлизированными блестящими молниями. Изделия, дополненные бахромой, являются воплощением популярного стиля бохо.

Для холодной погоды станут находкой меховые модели. Куртки представлены в укороченном варианте, заканчивающемся на уровне талии, или удлинёнными фасонами, прикрывающими бёдра. Меховые изделия гармонично смотрятся как в однотонном исполнении, так и с дополнением леопардовым принтом.

Вне конкуренции продолжают оставаться кожаные куртки, созданные в виде байкерской косухи или классического пиджака.

Для дополнения образа в стиле casual незаменимы джинсовые модели с утеплённой меховой подстёжкой.

Приветствуется комбинирование материалов, выражающееся в сочетании кожи и меха, денима и твида. Классическим признано совмещение кожи и замшевых вставок.

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Разнообразие стилей курток осенью-зимой 2023-2024 года

Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожелания модниц, прибегая к разной стилистике при создании верхней одежды. Пользуются популярностью следующие вариации оформления:

Дерзкий молодёжный лук помогут воплотить кожаные косухи, выполненные в байкерском стиле. При их создании характерно дополнение металлическими заклёпками, крупными накладными карманами, оснащёнными клапанами, погонами, широкими ремнями с металлическими застёжками. Приветствуется комбинирование материалов, примером которого является сочетание кожи и меха.

К популярным тенденциям женской верхней одежды можно отнести стиль милитари. Куртка изготавливается из плотной ткани, выполненной в бежевой, оливковой расцветке, оттенке хаки. Женственные нотки в образ привнесёт дополнение золотистыми пуговицами и вышивкой, яркими аппликациями.

Не утрачивают актуальности изделия в стиле оверсайз, популярном среди юных модниц. Объёмность достигается за счёт расширяющегося трапециевидного кроя, расклешённых рукавов. Приветствуется дополнение курток оверсайз стёганой прошивкой. Скрыть недостатки фигуры поможет покрой «кокон», характеризующийся расширением в средней части и сужением книзу.

Стиль спорт-шик станет компромиссом между практичностью и гламуром. Куртки лаконичного покроя выигрывают за счёт насыщенных расцветок, дополнения разноцветными вставками, логотипами, буквенными принтами.

Воплощением стиля бохо станут куртки, выполненные из замши и дополненные бахромой, джинсовые или кожаные изделия, украшенные разноцветной вышивкой. Последняя выполняется нитями или бисером.

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Как выбрать куртку, которая подходит именно вам?

Удачный выбор верхней одежды сделает образ гармоничным и завершённым. При подборе изделия следует учитывать следующие моменты:

Материал подбирают с учётом погоды, стилистики, образа жизни модницы. Элегантно выглядят вещи, выполненные из шерсти, кожи, кашемира, замши. В холода незаменимы меховые изделия.

Длина подбирается с учётом сезонности и индивидуальных пожеланий. Для поздней осени и зимы рекомендуется выбрать куртку, прикрывающую бёдра. Автоледи могут себе позволить укороченные модели. Подобный фасон актуален и в тёплую погоду, при желании продемонстрировать достоинства фигуры.

Подкладка способна придать изделию дополнительные теплосберегающие свойства. Это актуально для верхней одежды, предназначенной для носки в холодную погоду. В этом случае подкладка из искусственного или натурального меха обеспечит дополнительное тепло.

Важным моментом является выбор правильного размера. Элегантные модели должны подбираться в чётком соответствии с ним. При создании дерзких молодёжных образов пользуются популярностью фасоны оверсайз, для которых характерен объёмный покрой, будто снятый с чужого плеча. Эффект достигается с помощью выбора размера больше на пару единиц.

Уход за куртками: советы по уходу за различными материалами

Правильный уход за верхней одеждой продлит срок её эксплуатации. Изделия из разных материалов требуют особого режима стирки, подходящего конкретно для определённой ткани:

Куртки с наполнителем из пуха рекомендуется стирать в режиме ручной или деликатной стирки при низкой температуре. При сушке такую модель нужно периодически переворачивать и встряхивать, чтобы расправить пух.

Замшевая куртка прослужит более длительный срок, если обрабатывать ее специальным водоотталкивающим спреем. Вещь очищают с помощью щётки и мыльного раствора, слегка смачивая. Сушить изделие рекомендуется на плечиках, чтобы сохранить форму.

Кожаную куртку можно очистить, протерев влажной губкой, смоченной в мыльном растворе. После этого вещь можно обработать касторовым маслом или глицерином.

Модели из полиэстера максимально просты в уходе, их разрешается стирать в деликатном режиме при температуре 40 градусов.

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Подведем итог

Модные куртки на осень-зиму 2023-2024 года представлены оригинальными разнообразными фасонами. Среди моделей, предлагающихся в дизайнерских коллекциях, девушки смогут подобрать варианты в классическом стиле, повседневном кэжуал, милитари или бохо.

Фото Клео.ру