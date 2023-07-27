Главные модные цвета лака для ногтей в 2024 году — вдохновляющая палитра для стильного маникюра

Красивый нейл-арт способен выступить изюминкой любого образа. Модные цвета лака для ногтей 2024 года помогут сделать дизайн незабываемым. Стилисты предлагают варианты оттенков, которые максимально отразят индивидуальность представительниц прекрасного пола. При желании сделать маникюр сдержанным и элегантным прибегают к сдержанным нейтральным тонам. Дерзкий запоминающийся нейл-арт воплощается с помощью броских, насыщенных оттенков.

Тенденции и новые оттенки в 2024 году

Мастера нейл-сервиса руководствуются актуальными трендами при создании оригинального дизайна. Помогают справиться с задачей новейшие тенденции маникюра, представленные следующими оттенками:

Цветовая палитра Very Peri продолжает оставаться популярной. Оттенки представлены в фиолетовых, лиловых, сиреневых вариациях. Нейл-арт можно сделать в монохромном исполнении или прибегнуть к нанесению интересных рисунков. Гармонично смотрятся тематические принты в виде фиалок, лаванды. При их создании можно обратиться к прорисовке лаком или выполнить декор в объемном виде. Последнее можно воплотить с помощью техники лепки, подходящей для изображения крупных лепестков. Мелкие цветочки выложите бусинками.

Красная палитра представлена тональностью, варьирующейся от алого до бордового. Первый вариант подойдет для создания броских соблазнительных луков, второй – для более сдержанных и благородных образов. Дизайн органично смотрится в сочетании с прозрачными стразами, золотистыми либо серебристыми блестками или камифубуки. Красным цветом прорисовывают флористические элементы, сердечки.

Романтичный стиль помогут воплотить лаки розовых оттенков. Допускается подобрать бледный пастельный тон или яркий малиновый. Приветствуется совмещение с алым покрытием или декором в виде бусин, страз, блесток. В розовом цвете гармонично смотрятся изображения сердечек, прорисованных или выложенных камифубуки.

Лаки теплых оттенков отлично подойдут для создания как дизайна на осеннюю тематику, так и для весеннего либо летнего нейл-арта. В первом случае на ногтях изображают желто-оранжевые листья. Во втором – приветствуется цветочная или фруктовая тематика. Последняя выражается в прорисовке лимона в разрезе. Рисунок разрешается дополнить объемными прозрачными каплями, придающими маникюру свежие нотки.

Темные покрытия придают нейл-арту благородства и загадочности. К таким оттенкам относятся черный, темно-синий, графитовый лак. Органично смотрится дизайн «кошачий глаз», характеризующийся блестящими переливами. На темном фоне выигрышно выделяются четкие геометрические фигуры.

Зеленые оттенки ассоциируются с весенней свежестью. В подобных тонах предлагается нанести тонкие растительные узоры или изящные рисунки в стиле «Тиффани». В последнем случае приветствуется декорирование стразами либо блестками.

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Идеи для стильного маникюра в 2024

Дизайнеры обращаются к актуальным тенденциям маникюра, чтобы придать ему оригинальности и изысканности. Модницам рекомендуется обратить внимание на следующие неординарные решения:

В тренде нежный розовый перламутр, придающий ногтям блестящие переливы. На подобный фон можно нанести крупные золотистые камифубуки в виде кружков.

К новейшим трендам относится маникюр, известный под названием «браслеты». Ногти покрываются однотонным глянцевым либо матовым лаком, подобранным в светлых или темных оттенках. На нескольких пальцах выкладываются стразы в виде широких полосок, размещенных в горизонтальном или диагональном направлении. Неординарный декор приобретает сходство с браслетом.

Неизменным трендом продолжает оставаться «негативное пространство». Тенденция заключается в том, что часть ногтевой пластины оставляют прозрачной. В качестве основного фона допускается подобрать темные, светлые или яркие лаки. Незакрашенной делается полоска, геометрическая фигура, лунка, изображение сердечка. «Негативное пространство» можно использовать в технике «колор-блок». Прозрачным покрытием оформляется несколько участков, созданных с помощью зонирования ногтевой пластины.

Броские тенденции маникюра представлены в металлическом оттенке. Беспроигрышный вариант – прибегнуть к нанесению на пальцы блестящей втирки. Другое решение – обратиться к декорированию с помощью фольги. Последняя выкладывается в виде четких полосок или хаотичных абстрактных разводов потали. Металлические покрытия подбираются в серебристых, золотистых или разноцветных оттенках.

Геометрия органично дополнит как деловой, так и повседневный маникюр. Однотонные ногти украшают изображениями ромбов, полос, квадратов, треугольников. Фигуры окрашивают в яркие или нейтральные цвета, контрастирующие с основным фоном. Можно заполнить детали мелкими блестками.

Трендовым продолжает оставаться узор «перепелиное яйцо», создающийся путем прорисовки мелких черных точек. Рисунок будет выигрышно выделяться на светлом или ярком неоновом фоне. Альтернативная идея – узор «паутинка», воплощаемый с помощью тонких изящных линий. По желанию рисунок дополняют мелкими блестками, органично вплетающимися в общий орнамент.

Флористические узоры привносят в дизайн освежающие нотки. Рисунок получится максимально реалистичным, если будет выполнен в технике акварели. При желании упростить процесс создания нейл-арта можно прибегнуть к нанесению готовых наклеек с цветочными узорами. Орнамент выполняют в технике лепки, выложив лепестки, которым придают объемный эффект.

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Подведем итог

Модные цвета лака для ногтей 2024 года представлены разнообразными тенденциями, среди которых любая девушка сможет подобрать вариант на свой вкус. Оттенки представлены в нежной пастельной, яркой насыщенной, глубокой темной тональности. Лаки используются для создания монохромного нейл-арта или оригинальных орнаментов.

Фото Клео.ру