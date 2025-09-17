Лаура Ким и Фернандо Гарсия покидают Oscar de la Renta

Дуэт дизайнеров Лаура Ким и Фернандо Гарсия объявили о своем уходе из Oscar de la Renta после девяти лет работы. Креативные директора, назначенные в 2016 году, теперь полностью сосредоточатся на развитии собственного бренда Monse.

Официальные представители обоих домов подтвердили эту новость. Сами дизайнеры отказались от комментариев, но очевидно одно – впереди у них новый этап.

Карьерный путь Лауры и Фернандо тесно связан с Oscar de la Renta: они начинали именно здесь, затем успели поработать в Carolina Herrera и запустить Monse, прежде чем вернуться в легендарный дом в статусе креативных директоров. Их финальные коллекции для Oscar de la Renta – pre-fall и осень/зима 2026 – выйдут в ближайшее время.

Тем временем Monse активно набирает обороты. На Неделе моды в Нью-Йорке бренд отметил 10-летие эффектным шоу: кожаные новинки, современный рабочий гардероб и арт-сценография с уникальными картинами из частных коллекций.

"В том, что мы делаем, есть что-то от Пикассо: немного искаженное, но близкое и узнаваемое. Мы – это деконструкция и радость", – рассказал Гарсия в интервью Vogue.

Для Oscar de la Renta наступает новый период поиска. Дом, основанный в 1965 году и известный своими роскошными вечерними платьями и свадебными нарядами, пока не назвал преемников Ким и Гарсии.