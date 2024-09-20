Модные плащи и тренчи на осень 2024: актуальные тренды сезона

Смена сезона – отличный повод пополнить гардероб стильными вещами. С приходом ранних холодов, когда нет необходимости максимально утепляться, настоящей находкой для любительниц женственных луков станут модные плащи и тренчи на осень 2024 года. В зависимости от особенностей дизайна такую верхнюю одежду можно вписать как в элегантный образ, так и в расслабленные городские луки. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор новинок, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Основные тенденции в плащах и тренчах на осень 2024

Изысканность и утонченность – черты, которые свойственны для данной разновидности верхней одежды. Вместе с тем не исключены и креативные решения, примером которых является придание вещи объемного кроя оверсайз. В целом при создании коллекций дизайнеры руководствовались как классическими тенденциями, так и прибегали к смелым экспериментам, дополняя изделия неординарными датами и нестандартным декором. Благодаря этому любая представительница прекрасного пола имеет возможность подобрать модные плащи на осень 2024 года с учетом того, чтобы они в полной мере отражали ее индивидуальный стиль.





Классика

Любительницы элегантности смогут оставаться верными выбранному стилю, поскольку классические фасоны продолжают оставаться неотъемлемым атрибутом дизайнерских коллекций. Для подобных моделей характерен прямой, приталенный или трапециевидный крой, одно или двубортное исполнение. Цветовая гамма продолжает оставаться неизменной и представлена бежевыми, черными, серыми оттенками. Длина преобладает миди. Простота кроя, минимум декора – детали, которые гарантированно делают вещь элегантной.





Минимализм

Лаконичность и простота дизайна – один из основных трендов, который прослеживается в модных дизайнерских коллекциях. Этому в полной мере соответствуют тренчи осенью 2024 года, наделенные такими чертами:

Лидирующие позиции на модных подиумах занимают однобортные фасоны. Пуговицы или молния в них зачастую прикрываются полочкой, благодаря чему фурнитура становится невидимой для обозрения, усиливая впечатление минимализма.

Трендовым считается фасон, имеющий трапециевидный крой и длину миди. Воротничок в таких моделях делается небольшого размера и располагается практически под горлом.





Укороченный тренч

Длина мини при выборе верхней одежды прекрасно подходит для раннего сезона и дает возможность продемонстрировать стройные ноги. Короткие женские плащи 2024 года представлены в таких вариациях дизайнов:

Тренч-пиджак двубортного кроя с английским воротником. Встречаются модели, слегка расширяющиеся книзу и напоминающие трапецию или идущие строго по фигуре. В последнем случае приветствуется дополнение широким поясом с металлической пряжкой, придающим образу дополнительной оригинальности.

Тренч-платье, заканчивающийся по длине чуть выше уровня колен. Для такой модели свойственно расклешение книзу, при этом она может быть одно или двубортной.





Кожа

Любительницы ярких луков по достоинству оценят дизайнерские эксперименты с фактурами. Ярким примером выступают плащи и тренчи, выполненные из матовой или лакированной кожи. В последнем случае вещь станет основной акцентной деталью образа, поэтом требует дополнения сдержанными предметами гардероба. еще одна популярная тенденция при создании кожаных моделей – придание им фактуры и узора, ассоциирующихся с рептилией.

Деним

Альтернативой традиционной классике бежевого цвета выступают модные тренчи для женщин, выполненные из денима. Такая разновидность верхней одежды способна привнести в образ нотки неформальности и идеально впишется в кэжуал стиль и расслабленные городские луки. Джинсовые плащи представлены преимущественно в длине миди или макси. Преобладает привычная сине-голубая цветовая гамма, а также приветствуется придание вещи эффекта «варенки», наделяющего плащ легким налетом ретро. При комбинировании с другими предметами гардероба можно создать джинсовый тотал-лук, прибегнуть к сочетанию с классическими прямыми черными брюками, трикотажными спортивными костюмами, кожаными штанами.





Как подобрать идеальный плащ или тренч

Любая модница стремится выбрать вещь с учетом того, чтобы она хорошо сидела по фигуре, выигрышно подчеркивала достоинства и скрывала недостатки. При подборе плаща или тренча Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

Размер – одно из основных условий. В этом вопросе следует ориентироваться на примерку, а не на цифры, которые указаны производителем. Посмотрите, как на вас сидит изделие, проанализируйте, насколько комфортно вы в нем себя чувствуете. Проведите своеобразный тест: подвигайтесь, поднимите руки. Вещь, подходящая вам по размеру, не должна быть тесной и сковывать ваши движения.

Длина. Этот параметр должен подбираться не только с учетом индивидуальных предпочтений, но и особенностей фигуры. на девушках невысокого роста со стройным телосложением будут гармонично смотреться укороченные модели, а на высоких – удлиненные фасоны. Длина миди является универсальной и подходит всем.

Материал. Стилисты настоятельно советуют отдавать предпочтение плотным тканям, поскольку они хорошо держат форму и садятся по фигуре. Кроме того, если вы планируете носить вещь в дождливую слякотную погоду, обратите внимание на наличие водооталкивающей пропитки.

Цветовая гамма. Выбор оттенка будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений и эффекта, которого вы хотите достичь. Так, если вы хотите приобрести универсальный предмет гардероба, лучше остановиться на классических расцветках: черном, бежевом сером оттенке. При желании сделать вещь основным акцентом образа можно подобрать плащ или тренч в яркой насыщенной тональности.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие плащи и тренчи будут модными на осень 2024 года, и сможете сделать выбор модели с учетом актуальных тенденций. Помните, что основное условие – предпочитаемая вами стилистика образов и сочетаемость верхней одежды с другими предметами вашего гардероба.