Вместо шапки: 5 головных уборов, которые носят женщины с хорошим вкусом этой осенью

Осень – это не просто время обновить гардероб, но и отличный повод добавить немного шика в свои образы. И если ты думаешь, что головной убор – это исключительно о согревании ушей, то срочно пересмотри этот взгляд! Головные уборы – мощное fashion-заявление, которое может полностью преобразить твой лук. И да, обычная шапка – это уже слишком просто. Настоящие модницы этой осенью выбирают более элегантные и дерзкие варианты. Вот 6 головных уборов, которые будут править модными улицами в этом сезоне.

Косынка





Вспомни бабушек в деревне, но с новой волной шика. Косынка больше не ассоциируется с устаревшими образами. Сегодня этот аксессуар стал символом элегантности. Шелковая косынка, завязанная вокруг головы, добавит нотку ретро-очарования. Это идеальный вариант для теплой осени, когда хочется прикрыть голову, но сохранить женственность. Носи ее с тренчем или пальто, чтобы добиться французского шарма.

Кепи





Кепи – главный претендент на звание must-have головного убора этой осени. Этот стильный аксессуар отлично вписывается как в casual-образы, так и в более формальные. Сдержанный и немного дерзкий, кепи добавляет луку динамики. Надевай его с кожаной курткой или объемным свитером – и готовься к вопросам, где ты раздобыла такую крутость.

Чепчик





Бейсболка

Чепчики снова на модной сцене, и да, это тот самый элемент гардероба, который всегда удивляет. Этот головной убор – уникальная смесь нежности и загадочности. Не бойся примерить его этой осенью. Чепчик создаст романтичное настроение и добавит в образ необычную изюминку. Сочетай его с длинными плащами и шарфами для максимально драматичного эффекта.





Для тех, кто предпочитает более расслабленный и спортивный стиль, бейсболка – это не просто спасение от ветра. В этом сезоне ее носят все, кто ценит комфорт и трендовые акценты. Бейсболка с крупными логотипами или минималистичным дизайном добавит игривости и непринужденности твоему аутфиту. Она идеально подходит как для прогулок по городу, так и для более активного отдыха.

Повязка на голову





Если ты готова к экспериментам, повязка на голову – твой лучший друг этой осенью. Она не только убережет волосы от ветра, но и станет стильным акцентом. Широкие трикотажные или вязаные модели придают образу мягкость и уют. Носи повязку с объемными пальто или уютными кардиганами, чтобы создать настоящий уютный и модный образ.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как подобрать верхнюю одежду для девушек plus size.