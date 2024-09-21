Модные платья на осень 2024 года: обзор трендовых фасонов и расцветок

Женственные предметы гардероба актуальны и востребованы в любой сезон. Подтверждением выступают модные платья на осень 2024 года, представленные разнообразными фасонами и стилистикой. Благодаря этому их удастся вписать в романтичные, повседневные, вечерние, деловые и даже спортивные образы. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с популярными тенденциями в мире моды, чтобы понять, какие модели заслуживают вашего наибольшего внимания.

Актуальные фасоны

Дизайнеры постарались придать максимального разнообразия фасонам, включенным в модные коллекции. Оригинальные дизайны применяют при выборе общего покроя изделия, оформления подола и рукавов. Клео.ру рекомендует обратить особое внимание на следующие тренды платьев 2024 года:

Модели с оригинальными акцентными рукавами. На пике популярности находится придание элементам пышности и объема. Подтверждением выступают рукава-буфы, фонарики, «бабочки», рюши, идущие в несколько слоев. В утепленных платьях для осени элементы делаются двойными: пышный рукав переходит в облегающую руку часть.





К неоспоримым сезонным трендам относятся стильные платья для осени, дополненные вырезами всевозможных конфигураций. Это не только углубленная зона декольте или разрез, идущий по ноге, но и вырезы, размещенные в области талии или бедер, на спине.





Асимметрия и эксперименты с фактурами стали настоящими хитами сезона. Дизайнеры предлагают вниманию модниц фасоны с рукавом на одно плечо или с рукавами, отличающимися по длине, с неравномерным подолом, состоящим из тканей различных текстур.





Оборки и воланы – трендовые декоративные элементы. Такие детали располагают в один или несколько слоев на манжетах либо на подоле.





Бахрома – атрибут, который может дополнять не только повседневные, но и вечерние платья на осень. Модели в стиле бохо украшаются достаточно широкими полосками, в то время как для вечерних нарядов предназначена бахрома из тонких шелковых нитей. Она может идти строго по подолу или находиться в какой-либо другой части изделия, располагаться в один или несколько слоев. Также для вечерних платьев предлагаются оригинальные интерпретации бахромы, состоящей из нитей бисера или из перьев.





Платье-рубашка – трендовый фасон, который отлично вписывается в стили кэжеал и бохо. В этом сезоне актуальны модели, выполненные из денима или вельвета, имеющие прямой крой и дополненные широким поясом, подчеркивающим талию.





Для модниц, предпочитающих элегантный стиль и проводящих много времени на работе, предназначены платья для офиса. Модельеры представили классический «футляр», не подверженный влиянию моды, а также платья-сарафаны в стиле «Шанель». Последние гармонично сочетаются с рубашкой или водолазкой, поддетой под низ.





Кожаные платья выступят главным акцентом образа. Их допускается подобрать в матовом или лакированном варианте, в черных, кофейных, винных, бежевых расцветках. Вниманию модниц предлагаются модели «футляр», «трапеция», «пиджак», «рубашка».





Трикотажные и вязаные модели органично вписываются в осенние луки. Такие платья представлены в виде объёмных свитеров-оверсайз, которые носят как самостоятельный элемент гардероба и сочетают с плотными непросвечивающимися колготками. Другой актуальный тренд – платье-лапша, выполненное вязкой английской резинкой и подчеркивающее достоинства фигуры за счет облегания.





Цветовые решения и принты осени 2024

Удачно подобранная тональность наряда – важный момент, чтобы в результате образ получился гармоничным и завершенным. В этом сезоне Клео.ру предлагает обратить внимания на такие цветовые решения при выборе платьев:

Черный цвет – универсальный оттенок, который модельеры по-прежнему предпочитают использовать при создании «маленького» платья. Однако в таком цветовом исполнении можно подобрать и любой другой фасон.

Металлизированные серебристые либо золотистые оттенки предлагается подбирать не только при выборе вечерних, но и повседневных моделей. Допускается подобрать изделие, выполненное из ткани в подобной расцветке, или отдать предпочтение вещи, декорированной пайетками или блестками. Украшений к подобному наряду не потребуется, поскольку он выглядит самодостаточно.

Соблазнительный красный в этом сезоне представлен разнообразными оттенками. В коллекциях кутюрье можно встретить модели карминового, кораллового, кирпичного, гранатового оттенков.

Желтый цвет привнесет яркости в серый осенний сезон. К числу особенно трендовых оттенков относятся горчичный и янтарный.

К неоспоримым цветовым хитам этой осени относятся платья тона холодной фуксии.

Зеленый оттенок придаст образу свежие нотки и представлен в сочной тональности. При желании сделать лук более сдержанным стоит обратить внимание на оливковый цвет. Гармоничным дополнением зеленых платьев станут украшения с характерным стальным металлическим блеском.

При выборе принтов лидирующие позиции продолжает занимать клетка, представленная в сдержанной или яркой тональности. Другой тренд – полоска, которая может иметь любой направление – горизонтальное, вертикальное или диагональное. Расположение рисунка необходимо подбирать с учетом особенностей фигуры. Продольная полоска помогает добиться визуальной стройности.





Подведем итог

Модные платья на осень 2024 года порадуют разнообразием дизайнов и расцветок. Обилие фасонов, декора позволят подобрать наряд, идеально подходящий для вашей предпочитаемой стилистики и отражающий вашу индивидуальность. Изучив актуальные сезонные тренды, предлагаемые в дизайнерских коллекциях, вы наверняка сделаете свой выбор.