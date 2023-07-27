Динамичная и креативная: какой будет уличная мода осенью-зимой 2023-2024 года

Дизайнеры создали удобные и практичные образы, подходящие для повседневных городских прогулок. Современная уличная мода на осень-зиму 2023-2024 года представлена как элегантными, так и дерзкими молодёжными предметами гардероба. Комбинация определённых вещей поможет составить образ, идеально соответствующий выбранному стилю.

Как создать уличный аутфит

Street style является одним из топовых современных фэшн-течений. Уличный образ можно создать с помощью на первый взгляд несочетаемых предметов гардероба. Составить представление о подходящих вещах помогут фото стильных образов. Модницам стоит обратить внимание на следующие модели для создания эффектной капсулы:

Ранней осенью станут актуальными тренчи, выполненные из болоньевой ткани или изготовленные в коже. Длина изделия варьируется от укороченной, едва прикрывающие бёдра, до удлинённой в пол. Классический фасон дополняет английский воротник, талия выделяется с помощью пояса. Плащ позволит создать удачный тандем как с грубыми армейскими берцами, так и с изящными ботильонами.

Элегантный лук получится составить с помощью пальто классического прямого, приталенного покроя, свободного варианта оверсайз. Приветствуется модель двубортного кроя, фасон «халат», дополненный запахом, фиксирующийся с помощью пояса. Неординарно выглядят вязаные пальто, имеющие фактурную структуру, кейпы, в которых традиционные рукава заменены прорезями для рук.

Платье привнесёт романтичные нотки в женский гардероб. Для осеннего и зимнего сезона незаменимы трикотажные или вязаные шерстяные модели. Вне конкуренции продолжает оставаться платье-лапша или свитер. Вещь носят самостоятельно или дополняют широким поясом с металлической пряжкой. Укороченные модели эффектно смотрятся с высокими ботфортами или сапогами-чулками.

В тренде юбки, представленные разнообразными фасонами. Длина варьируется от экстремального мини до макси в пол. Дизайнеры привнесли разнообразие в коллекции, дополнив их плиссированными вариантами, моделями, дополненными запахом, юбками, в которых подол обыгрывается с помощью асимметрии. Вещь гармонично сочетается с сапогами, имеющими прилегающее по ноге голенище или свободное, характерное для «труб».

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Свитера продолжают оставаться актуальной тенденцией в холодный сезон. Укороченные модели сочетаются с джинсами, имеющими завышенную посадку. Свободный свитер-оверсайз рекомендуется носить с прилегающим по фигуре низом. Встречается как оформление с помощью однородной вязки, так и дополнение фактурными элементами в виде кос, жгутов и других узоров.

Джинсы незаменимы для создания стрит-стайл образов. С их помощью удастся воплотить динамичные аутфиты. В тренде фасоны «мом», «слоучи», «клёш». Неизменно актуальной продолжает оставаться классика прямого покроя. Пользуются популярностью модели укороченной длины, которые носят с берцами или ботильонами, имеющими завышенное голенище. При желании привнести в образ дерзкие нотки стоит обратить внимание на джинсы, дополненные рваными деталями или потертостями. Актуальный ретро стиль воплощается с помощью эффекта «варёнки». При выборе цвета беспроигрышным вариантом будет обратиться к традиционной сине-голубой палитре.

Вязаный кардиган послужит достойной альтернативой верхней одежде в ранний осенний сезон. Вещь изготавливают из толстых шерстяных нитей, уютного мохера, применяется декорирование мехом. Стильной новинкой является кардиган, дополненный градиентным эффектом, при котором один цвет плавно перетекает в другой.

В холодную погоду станет находкой дубленка, выполненная в классическом стиле или фасона «авиатор». В последнем случае вещь дополняется молнией, имеющей традиционное ровное или диагональное расположение. Продолжает оставаться актуальным дополнение дублёнки контрастной меховой отделкой. Данная разновидность верхней одежды органично смотрится с джинсами всевозможных фасонов, шапками-бини или крупной вязки.

Городской уличный лук приобретёт роскошные нотки с помощью шубы или полушубка. Для изготовления верхней одежды применяется как натуральный, так и искусственный мех. При оформлении используются естественные сдержанные расцветки или яркие неоновые тона. Встречается дополнение оригинальными принтами и надписями.

Уличные демисезонные и зимние луки невозможно представить без тёплых аксессуаров. При выборе головного убора предпочтение отдаётся шапкам-бини, вариантам, дополненным шерстяными или меховыми помпонами, шапкам крупной и объёмной вязки. Со стилем ретро ассоциируются береты, нотки дерзости в образ привнесёт кепка с небольшим или удлинённым козырьком. Трендовой становится панама, выполненная в коже, с мехом, из трикотажной или болоньевой ткани, дополненная стёганой прошивкой. Выбор шарфа обусловлен верхней одеждой, под которую он подбирается. Это могут быть как лаконичные узкие варианты, предполагающие сочетание с высоким воротом, так и объёмные снуды, надеваемые поверх пальто, куртки или пуховика.

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Обувь для уличных образов

Стильный аутфит получится целостным и завершённым, если к нему удачно подобрать обувь. Модницам рекомендуется обратить внимание на следующие фасоны:

Незаменимы утеплённые кроссовки на толстой подошве, которые допустимо сочетать как с джинсами, так и с юбками облегающего либо расклешенного покроя. Спортивные модели предлагаются в однотонной, принтованной, металлизированной расцветке.

Женственный образ поможет воплотить комбинация с сапогами на танкетке или устойчивом каблуке. Пользуются популярностью как облегающие ногу «чулки», так и «трубы» со свободным и широким голенищем.

Любительницы элегантности оценят изящные ботильоны с заостренным носком и тонким каблуком. Обувь сочетают с юбками всевозможных фасонов, классическими прямыми брюками, облегающими джинсами-скинни.

С удобством и комфортом ассоциируются ботинки на шнуровке и утолщённой подошве. В тренде как кожаные, так и замшевые модели, гармонично сочетающиеся с дутыми куртками, пуховиками, пальто-оверсайз.

Английская классика проникла в уличный стиль в виде элегантных ботинок-челси. Обувь дополняется небольшим каблучком или широкой платформой. Челси можно сочетать с женственными платьями или юбками, джинсами, прилегающими по фигуре или имеющими свободный покрой.

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Подведем итог

Уличная мода на осень-зиму 2023-2024 года представлена актуальными дизайнерскими тенденциями. В зависимости от индивидуальных предпочтений модницы смогут сделать акцент на женственности или привнести в образ дерзкие брутальные нотки. Эффект достигается с помощью подбора предметов гардероба, соответствующих выбранной стилистике.