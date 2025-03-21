"Мнений много, а ты у себя один": беседа с владелицей винтажного онлайн-магазина Полиной Слободской

Владелица винтажного онлайн-магазина Twig Vintage Полина Слободская рассказала, как на почве карьерного и личностного кризиса она смогла создать свой собственный онлайн-магазин винтажных вещей. Какую роль играют социальные сети в развитии малого бизнеса и почему мода все чаще становится психологической опорой: об этом и не только в новом материале Клео.ру.

"Это было случайно, относительно"

– История Twig Vintage началась с карьерного и личностного кризиса. После пандемии я оказалась на распутье, как в карьере, так и в жизни. Частые прогулки по городу привели меня в секонд-хенды, где я начала собирать уникальные вещи, в первую очередь, для себя. Со временем коллекция разрослась, и возникла идея создать собственный онлайн-магазин.





– Я создала аккаунт в социальной сети и начала заниматься поиском вещей для проекта. Так, из хобби вырос успешный проект, за четыре года расширивший географию продаж далеко за пределы Санкт-Петербурга. Сегодня я ищу винтажные сокровища по всему миру – от уникальных находок в Кыргызстане (например, лонгслив Jean Paul Gaultier и кроссовки Air Step) до кропотливых поисков в Ленинградской области. Сейчас я живу в Тбилиси, и большая часть ассортимента магазина формируется именно здесь.

"Есть большая разница между индустрией винтажа в России и Грузии"

– Грузинский и российский рынки винтажа существенно различаются. В Грузии очень развита культура секонд-хендов, их огромное количество по всей стране. Здесь легко найти нетривиальные вещи известных брендов из 90-х, нулевых, включая люксовые марки. Особенно выделяется большой выбор мужской селекции, чего не хватает в Петербурге. Некоторые бренды здесь найти значительно проще, чем на российских ресейл-площадках.





"Я думала, что это никому не понравится"

– В сфере винтажного ресейла самая востребованная категория товаров – это верхняя одежда. Кожаные бомберы и плащи стабильно покупают чаще всего. Новым хитом среди покупателей стала полуспортивная обувь из нулевых. Когда я впервые находила эти модели, я думала, что это никому не понравится, что это слишком странно. Но я ошибалась: сейчас на некоторые позиции уже формируются очереди, и поступают индивидуальные запросы.





– Отвечая на вопрос "Почему винтаж?", могу сказать, что мне всегда подсознательно нравилась идея повторного использования вещей. Это первое, что приходит в голову. Второе – это качество. Практически все вещи, которые я находила, превосходили масс-маркет по качеству используемых материалов. В магазинах вроде Zara, Bershka, H&M я не нахожу то, что отзывается мне и моему стилю. И последнее – это цена. Когда я только начала заниматься винтажем, я еще была в поисках себя, не была уверена, чем хочу заниматься. Мне приходилось много вкладываться финансово в свою предыдущую работу. Поэтому на тот момент я не могла себе позволить покупать дорогую одежду и часто обновлять свой гардероб. И я решила искать альтернативные опции: так началось мое знакомство с секонд-хендами.





– У многих людей остается стереотип, что новая одежда – это про статус, а вещи, бывшие в употреблении, – нет. Людям важно транслировать свою финансовую обеспеченность через одежду. Хотя зачастую есть винтажные вещи, которые, на мой взгляд, должны стоить намного больше, чем масс-маркет, но рыночная стоимость просто не позволяет ставить должную цену.

"Винтажная одежда закрывает детские гештальты"

– Мне кажется, раз в год мой стиль меняется, как и мое видение. И я замечаю, что у людей так же: люди интересуются разными направлениями в моде, и это нормально – трансформировать свой стиль. Например, я никогда не могла представить, что мне будут нравиться капри-джинсы на низкой посадке.





– С детства мне нравилась эстетика 90-х, американский стиль, когда девушки носили кроп-топы, мини-юбки и туфли на маленьком каблучке. Наверное, это исходит из кинематографа, который мы все смотрели в те времена, но возможности приобрести такую одежду тогда не было. Сейчас я с легкостью могу найти вещи, как из тех фильмов, и, таким образом, закрывается мой детский гештальт.

" Это что-то такое ностальгическое"

– Мода для меня всегда циклична. Достаточно часто мы видим, как стиль, популярный 10–20 лет назад, снова становится трендсеттерским, что и произошло с эстетикой нулевых (y2k) за последние пару лет. Мне кажется, такие повторы – это нормальное явление, когда в моде присутствует такое многообразие стилей и направлений. Дизайнеры часто ищут идеи в прошлом, в ностальгии, в собственных детских воспоминаниях, заполняя, таким образом, недостаток чего-то важного.





– Для меня мода 00-х ассоциируется с моим ранним подростковым периодом. Мне было 13–14 лет, это было время юношеского бунта. Тогда у нас были популярны определенные сериалы в духе "Skins", где персонажи одевались в какие-то странные кепки, длинные трикотажные кофты, кеды а-ля Isabel Marant. Тогда я еще не знала, что мне будет интересна такая одежда. Я думаю, в этом и заключается что-то ностальгическое в моде для меня. Сейчас я могу носить эти вещи на себе, они являются для меня красивыми и интересными. Это и приносит мне психологическое удовольствие.

"Чем более странное сочетание вещей, тем лучше"

– Раньше в моде было много правил, сейчас их становится меньше. Мне нравится, что винтажная одежда расширяет кругозор и помогает осознать, что в моде можно все. Пару лет назад я думала: "Кто, что подумает?", а сейчас я считаю: "Какая разница?". С переездом в Грузию я чаще начала экспериментировать со стилем в одежде, так как тут он более панковский и смелый у местных жителей. Я люблю сочетать несочетаемое: носить хлопковую юбку вместе со спортивной курткой для хайкинга, а если еще джинсы надеть под юбку, то еще лучше. Чем более странное сочетание вещей, тем прикольнее.





– Наверное, пару лет назад я бы стеснялась так одеваться. Я бы переживала о том, что подумают люди. Сейчас я осознала, что одеваюсь, в первую очередь, для себя, для того, чтобы мы с друзьями делали друг другу комплименты. Чем меньше ты обращаешь внимание на мнение других, тем проще будет жить. Мнений много, а ты у себя один. Это важно помнить. Просто делать и носить то, что ты хочешь.