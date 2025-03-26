Аутдор-эстетика: что это такое?

Термин "аутдор" (от англ. outdoor – на открытом воздухе) в одежде означает вещи для активного отдыха: походов, хайкинга, любых занятий на природе. Изначально такая одежда ценилась спортсменами за технологичность и функциональность. Но каково было всеобщее удивление, когда она стала популярна и в повседневной жизни. Казалось бы, зачем жителю мегаполиса одежда с функциями терморегуляции и навороченными технологиями? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какой запрос существует у современного потребителя к одежде.





После бума на "брендоманию" и "тяжелый люкс", когда каждый уважающий себя человек считал своим долгом иметь футболку известной марки с ее символикой, желание продемонстрировать финансовое состояние через одежду поутихло. Это вовсе не значит, что аутдор-одежда стоит дешево и ее может позволить себе каждый. Напротив, инновационные технологии не могут быть бюджетными. Только теперь это не кричащая демонстрация материальной обеспеченности, воплощающаяся в логотипе "Gucci" на футболке.





Сегодня потребитель больше задумывается о качестве покупаемой продукции, чем это было 10–15 лет назад, когда модную индустрию заполонили гиганты быстрого потребления: Zara, H&M и так далее. Такая смена приоритетов у покупателей вполне очевидна и диктуется историческим контекстом времени. Во-первых, мировой кризис вносит коррективы в кошелек даже самого богатого и обеспеченного человека. В такое время финансового дефицита волей-неволей задумываешься о долговечности покупаемых вещей, а долговечность – это как раз то, чего не хватает современному люксу и уж тем более масс-маркету. Ни одна пара обуви из Zara не выдержит больше одной московской зимы, а пальто из полиэстера уж точно не согреет. Поскольку вещи аутдор изначально были разработаны для экстремальных условий, они отлично переносят городскую непогоду. Развитие рынка аутдор-одежды основано на развитии новых технологий — мембран, водо– и ветронепроницаемых тканей, сверхпрочных материалов, нескользящих подошв.





Помимо нежелания современного покупателя переплачивать за некачественную односезонную одежду, есть и второй фактор – тренд на функциональность. На миланском шоу Йоджи Ямамото большинство моделей были одеты в "модульные" или "гибридные" вещи. Вся верхняя одежда была двухсторонней: во время показа модели обменивались куртками, и прямо на подиуме стеганый бушлат с легкостью превращался в утепленный плащ. Российский бренд Caparelle запустил коллекцию гибридных вещей, где юбка может превращаться в брюки и наоборот. Конечно, все эти техники в 2025 году далеко не новы, и их истоками послужили разработки аутдор-брендов. Классические элементы и узнаваемые формы функциональной одежды появились еще в 1970-х годах, а американская марка Woolrich, одна из первопроходцев аутдор-вещей для активного отдыха, появилась еще в XIX веке.





Суммируя все вышесказанное, у аутдор не было шансов не стать новым трендом. За последние несколько лет городские жители открыли для себя, что кроссовки Salomon хорошо адаптируются не только к экстремальным условиям, но и к обычной городской жизни. Обувь, изначально разработанная как экипировка для альпинистов и спортсменов, стала новым маст-хэвом у поколения Z. Пуховик аутдор-бренда The North Face, предназначенный для минусовых температур, есть в гардеробе у каждого второго жителя средней полосы. Аутдор – квинтэссенция комфорта и функциональности, а теперь еще и стильного дизайна.