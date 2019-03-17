Маникюр омбре - новинки 2019 года

Одной из модных тенденций маникюра в 2019 году является омбре. Эта техника нанесения цветного покрытия на ногти позволяет реализовать интересные задумки дизайна и сделать ноготки яркими, стильными и интересными. Данный ногтевой тренд не сходит с пьедестала вот уже несколько лет!

Техники нанесения

Плавный градиент, переход одного оттенка в другой – вот что такое настоящее омбре. Эта техника нанесения цвета на ногти полюбилась девушкам уже несколько сезонов назад и только развивается и укрепляет свои позиции в нейл-арте.

Омбре хорошо сочетается с любыми декоративными элементами и может быть самостоятельным вариантом маникюра. Фото новинок маникюра 2019 года изобилуют разнообразным омбре, позволяют фантазировать в сочетании оттенков и использовании разных элементов декора.

Наносить такое покрытие можно в салоне у мастера или дома самой себе. Техника довольно сложная, но если знать небольшие хитрости, можно справиться и самой. Есть несколько вариантов создания градиента на ноготках:

При помощи спонжа или губки. Для этого нужно выбрать оттенки лака, нанести их полосками на спонж или губку. Предварительно нужно обработать область вокруг ногтевой пластины жирным кремом или специальным составом, чтобы лак не окрасил кожу. Промокнуть несколькими движениям окрашенной губкой ноготок свержу вниз. Убрать излишки лака с кожи, стерев крем или специальный состав. При помощи кисти. Нужно окрасить верхнюю часть ноготка в один тон, а нижнюю в другой тонким слоем. Кисточкой несколькими легкими движениями соединить слои, слегка перемешивая цвета. Можно использовать специальную кисть для градиента с рваным краем или любую, которая есть под рукой.

Есть еще несколько способов нанесение градиента и смешивания оттенков с плавным переходом, но они доступны только опытным мастерам, например графический структурированный градиент.

Можно выбрать понравившийся вариант дизайна на тех фото, что приведены далее, и использовать его для создания собственного образа.

Горизонтальный градиент

Хорошим вариантом маникюра в технике омбре на короткие ногти будет горизонтальный градиент. Это разновидность омбре.

Переход оттенков делается слева на право, а не сверху вниз. Можно использовать 2 тона, которые плавно сменяют друг друга или несколько цветов лака.

Такой градиент можно наносить при помощи спонжа или губки. Это оптимальный вариант создания горизонтального обмре.

Горизонтальный градиент подходит не только для коротких ногтей. Длинные ногтевые пластины любой формы подходят для этой техники так же.

Такой вариант покрытия можно использовать тем, у кого от природы короткое ногтевое ложе. Горизонтальный омбре способен зрительно удлинить ногтевую пластину.

Далее представлено несколько фото, отражающих модные тенденции в этой технике нанесения цветного покрытия.

Вертикальный градиент

Классическим вариантом маникюра в технике омбре на короткие или длинные ногти является вертикальный градиент. Это способ нанесения цветного покрытия со сменой оттенков сверху вниз.

Для такого покрытия можно использовать любые оттенки лака или металлизированные или жемчужные втирки, камифубики, краску и блестки

Одной из новых модных тенденций этого сезона является градиент с блестками, втиркой или конфетти. В этом случае любой оттенок лака плавно переходит в блеск или зеркальную поверхность. Этот вариант хорош именно для вертикального омбре.

Сочетание оттенков и декора

Для того чтобы градиент смотрелся свежо, стильно и актуально, важно верно выбрать цветовую палитру.

Для того, чтобы создать красивый переход от цветного лака к блеску или зеркальной поверхности можно использовать любой оттенок лака и зеркальную или жемчужную втирку в той же цветовой гамме.

Золото или серебро подойдет для любых цветов лака.

Следует учесть не только правила сочетания оттенков, но и модные тенденции в подборе цветов.

Сегодня очень актуальными считаются следующие сочетания тонов лака для омбре:

Нежно-розовый и телесный. Сирень и розовый или голубой. Белый с любым оттенком лака. Голубой и синий. Телесный с шоколадным. Голубой и желтый. Оранжевый с красным или розовым.

Кроме того, можно использовать для омбре 1 тон лака и сделать переход от чистого насыщенного оттенка к разбавленному, разбеленному, пастельному оттенку этого же цвета. Такой маникюр будет невероятно женственным и элегантным.

Декор и градиент

Цветное покрытие в технике омбре можно сочетать с некоторыми видами декора для ногтей. Здесь важно не переборщить с декоративными элементами, чтобы украшение не выглядело тяжелым и излишним.

Сочетать градиент можно со следующим декором:

Стразы, цветной песок или пудра. Минимальный флористический декор. Фольга или битое стекло.

Разбавить омбре можно френчем или лунным маникюром на паре ноготков.