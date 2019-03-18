Женские брюки 2019 года - новинки

В брюках удобно, тепло, комфортно. И еще этот предмет одежды всегда в центре внимания дизайнеров, которые к каждому новому сезону готовят подарки и сюрпризы. Модные тенденции женских брюк 2019 года смотрите на фото.

В 2019 году на подиумах можно будет встретить традиционные модели брюк их габардина, крепа, джинса и твида, найдется место для инновационных атласных, бархатных и кожаных моделей. К новинке сезона можно отнести ткани с блестящим напылением и люрексовой нитью.

Внимание: цвет

Основные тенденции подтвердили приверженность к классике, особенно в отношении выбора цветовой палитры. В большинстве показов на подиумы выходили модели в брюках черного и коричневого цвета.

Некоторые модельеры рискнули предложить не совсем привычный синий и его сосед по палитре, фиолетовый. В современных женских брюках 2019 года особое место, в модных тенденциях, уделено тону и цвету ткани, смотрите на фото.

Хотя, если женщина любит светлые тона и оттенки, она вполне может позволить себе включать в гардероб молочные, бежевые, горчичные брюки. Главное, внимательно подойти к верхней части, подобрав блузку, жакет или пуловер, гармонирующий по цвету, фактуре, стилю.

Стильная кожа

Брюки из натуральной кожи доминировали на модных показах, в тех или иных вариациях многие из дизайнеров предлагают ввести их в гардероб. Такие модели предлагали Diesel, Balmain, Balenciaga и другие.

Цвет – классический черный, но кожа может быть лаковой или матовой. В моде образ роковой женщины, а потому такой цвет является основным в ансамбле.

Многие женщины только порадуются предложению модельеров, поскольку знают, что черный цвет отлично может скрыть все недостатки фигуры, визуально любую полненькую даму сделать более стройной. К тому же кожаные брюки помогут зрительно изменить форму ног, сделать их более стройными и длинными.

Стрелка – на выход

Брюки, на которых есть стрелки, вновь на пике популярности сезона весна-лето 2019. Теперь это обязательный, неотъемлемый элемент. Многие из модельеров в своих экспериментах дошли до того, что сделали шов спереди, подчеркивая линию, по которой должна проходить стрелка.

Есть и еще более революционные идеи – нарисованные стрелки, которые предлагают освоить в новом сезоне Paco Rabanne, Gucci, Elie Saab, Iceberg.

Модная классика

Такие кардинальные предложения вовсе не означают, что все представительницы прекрасной половины земного шара должны тут же избавиться от классических брюк, имеющихся в гардеробе. Наоборот, они также популярны и модны, об этом заявили дизайнеры от Blumarine, Balenciaga, Altuzarra, Armani, представив их на суд зрительниц.

Классическая модная тенденция на фото показывает, женские брюки в 2019 году будут на пике популярности.

Возможно, фасон их немного скучен, зато это отличный вариант для работы в офисе, делового обеда, учебы в институте. При этом даже самые строгие брюки могут выглядеть изысканно за счет небольших деталей фасона и аксессуаров.

В стиле Марлен Дитрих

На фото показаны брюки женские широкого покроя, они также будут касаться модных тенденций 2019 года, периода весна-лето.

Все помнят стиль этой бесподобной актрисы, которая будучи очень худенькой, носила широкие брюки. Такой фасон входит в моду в новом сезоне, чему очень порадуются дамы с неидеальными формами бедер и ног. Стоит только помнить, что широкие брюки, шаровары больше подходят высоким дамам. Маленьких женщин они попросту превратят в шар.

Модные фасоны брюк

Сегодня не существует ни одной женщины на всей планете, у которой не было бы хоть одной пары джинсов или брюк того, или иного стиля. И это обусловлено не только удобством и комфортом, но еще и соответствующими погодными условиями, сферой деятельности.

Несмотря на разнообразие модных тенденций, классический стиль одежды всегда остается в моде и присутствует в новых коллекциях практически всех модных домов. Брюки классического кроя подходят абсолютно любому человеку, независимо от пола и возраста.

Одежда в таком стиле подчеркивает элегантность и грациозность своей обладательницы, Такие женские брюки будут представлены на модных показах Roberto Cavalli, Ralph Lauren, Blumarine в 2019 году. Модные тенденции сезона осень-зима, имеют достаточное разнообразие, смотрите фото.

Модными в сезонах 2019 года будут такие брюки, как кюлоты, и все брюки укороченных моделей. Не стоит бояться этого фасона, главное – найти для него правильный образ.

Кюлоты носят как с кедами, так и с высоким каблуком. Верхняя часть look'а может также меняться: романтичные блузы, рубашки, футболки, свитера. Такие брюки присутствуют в коллекциях Fendi, Red Valentino, Elsa Schiaparelli.

Капри — еще один тип укороченных брюк, модный в 2019 году

Первая популярность этих брюк пришлась на 40-50-е годы прошлого века. Они выгодно подчеркивают линию бедер, длину ног и тонкие лодыжки. Модная длина этих брюк — 7/8. В модных показах капри представили такие бренды, как Chanel, Armani, Lanvin. На фото показаны модные тенденции женских брюк-капри сезона весна-лето 2019 года.

Но не стоит ограничивать свой модный гардероб лишь укороченными брюками. Ультрамодными будут в 2019 году и удлиненные брюки. Да не просто удлиненные, а в пол. И не просто в пол, а такие, которые буквально будут ложиться на землю. Формата некого шлейфа, чтобы было понятнее. Насколько они удобные и практичные, сказать пока сложно. Этот стиль брюк презентовали на подиумах дизайнеры M Missoni и Elie Tahari.

Брюки клеш

Клеш-брюки тоже вернулись к нам из прошлого. Их носили в 60-70-х, потом в нулевых (ласково называли их «клеши»), и вот опять. Трендовый клеш от бедра уже есть в коллекциях Norma Kamali, Chanel, Gucci. Говоря о крое модных брюк 2019, то вышеперечисленные — это не все, на которые стоит обратить внимание. Ведь мода — это не то, что нам навязывают. Мода — это то, что нам нравится.

Поэтому, что касается модных тенденций женских брюк в 2019, сезона весна лето, популярностью будут пользоваться те модели, которые больше походят вашей фигуре, смотрите фото.

Поэтому в тренде 2019 года брюки могут быть любые: длинные, короткие, широкие, узкие, классические. Ткань для брюк можно выбрать атласную, шелковую, бархатную, кожаную, классическую брючную, твидовую. Что касается модных джинсов, то остаются популярными джинсы-бойфренды, джинсы с принтами и различным декором.

Спортивные брюки тоже не могут быть забытыми

Но говоря о брюках, предназначенных непосредственно для занятий спортом, модные спортивные брюки в 2019 году предназначены еще и для повседневной носки. Их дизайнеры шьют из разных тканей, например атласа, делают прямыми или на резинке. Носят их с каблуком и кедами, романтичными блузами и свитшотами. Этот стиль брюк представлен на показах Lacoste, Emilio Pucci.

Спортивные женские брюки, в 2019 году, остаются в тренде модных тенденций, смотрите фото сезона осень-зима.

Еще один модный стиль брюк сезона осень-зима 2019, можно даже сказать сразу — костюма. Это комбинезон. Модными будут комбинезоны из кожи, бархата, пряжи, джинсовой ткани и денима, трикотажа. Они могут быть декорированы молниями, клепками, ремнями. Комбинезоны представили Chloe, Acne Studios.

Говоря обо всех стилях, модных в сезонах 2019, женских брюк, то трендовые цвета для них — это бирюзовый, синий, красный. Модные элементы декорирования и отделки — вышивка, стразы и бусины разных размеров.