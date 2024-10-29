Магия в творчестве мировых дизайнеров, сказка в коллекциях российских брендов

Запретить Хэллоуин пока не получается. Несмотря на его очевидно языческую сущность, этот день – не про традиции и, тем более не про веру в потусторонние силы. Это – повод вырваться из повседневности, впустить в свой быт немного волшебства – как маскарад или любая тематическая вечеринка. Все это не шабаш ведьм, но театр моды, где главную роль играет костюм.

Притягательность магической эстетики мода ощутила давно и постоянно в нее играет. Почему бы и нам хотя бы 31 октября не позволить себе поиграть с магическим наследием? За много веков человечество накопило разные способы приручить потусторонние силы, защититься от злых духов или узнать будущее. Все они служат вдохновением для дизайнеров и художников, ведь искусство это тоже попытка раздвинуть границы привычной реальности.



Раскладываем Таро





Самой театральной и роскошной получилась коллекция Dior Haute Couture 2021. Шелковые платья украшены ручной вышивкой, повторяющей образы колоды Таро 15-го века, созданной итальянским художником Бонифачо Бембо – эту колоду считают предшественницей классической колоды Артура Уайта и Памелы Смит.



Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри использовала эти старинные карты, сочетая мистику с эстетикой эпохи Возрождения, чтобы создать красивый спектакль, в котором образы Таро были проводниками в мир высокой моды. Специально для показа знаменитый режиссер Маттео Гарроне снял короткометражный фильм “Замок Таро”, где оживил старшие арканы. Советуем посмотреть этот маленький шедевр о том, что в каждом из нас живет архетип – и даже наш повседневный аутфит его ярко подсвечивает.





Для коллекции Gucci осень-зима 2017 тогдашний креативный директор модного дома Алессандро Микеле тоже использовал образы арканов Таро, но подсмотрел их в колоде Таро Тота оккультиста Алистера Кроули и художницы Фриды Харрис.



Принты для коллекции нарисовала молодая американская художница Джейд Фиш, которая добилась своей мечты – сотрудничать с Gucci не магическими, а очень даже реальными методами – просто ставила хештег #Gucci под каждым своим постом. Но результат ее работы получился волшебным.

Тогда же главный сказочник современной моды – фотограф Тим Уолкер снял фотосессию для журнала Another Man. Модели, одетые в вещи из этой коллекции, изображали все 22 старших аркана Таро. Фильм о съемках можно найти в Интернете – его тоже советуем для вдохновения.

Познаем истину





Один из самых мистических дизайнеров – креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри в своих коллекциях постоянно использует магические символы. И вообще его творчество – всегда на грани между модой и театральным искусством, да и он сам как настоящий маг превращает женщину в языческую богиню даже просто с помощью деталей – пуговиц, вышивки, украшений, головных уборов.



Магическому мышлению свойственно внимание к деталям – что и демонстрировала сама Эльза Скиапарелли, часто украшавшая изделия масонской символикой. Дэниель Розберри ведет с ней диалог в каждой своей коллекции и вышивает всевидящее око – символ познания истины – на джинсах, делает фурнитуру и украшения в форме глаза и часто обращается за новыми смелыми идеями к культурам Древнего Египта и Античности.

Не боимся своей хрупкости

В 2007 году Александр Маккуин посвятил коллекцию осень-зима 2007 своей дальней– дальней родственнице – Элизабет Хау, осужденной во время печально известного судебного процесса над салемскими ведьмами. Она была одной из тех невиновных женщин, которых казнили в 1692 году в городе Салем штата Массачусетс. Сохранилась ее записка, где она написала “Бог знает, что я не виновата ни в чем”.



Образ женщины, наделенной магической силой, в культуре всегда сопровождается ореолом трагедии. Женская магия – это не колдовство, но красота, а люди до сих пор не верят в то, что настоящая сила, она хрупкая и кроется в любви и женственности. Эту хрупкую женственность и раскрыл Александр Маккуин, дополнив ее атрибутами готического стиля.

Украшаем себя амулетами

Дизайнеры часто дополняют повседневные образы чем-то магическим – это могут быть цепочки с амулетами, как у Chloe, или моносерьга в форме мальтийского креста из коллекции “Eschatology” Gucci, где Алессандро Микеле снова выдал свой интерес к мистическим практикам и/или теориям. Сегодня на волне интереса к теме магии и увлечения картами Таро такие аксессуары и принты выглядят очередным модным трендом.

Но кажется, этот тренд с нами надолго – во времена общественных потрясений и неопределенности объяснить происходящее логикой не получается, и у людей возникает интерес к чему-то запредельному.

С этим связан еще один важный для современной моды мотив сказки. Эти два тренда – магия и сказка похожи и часто перекликаются.



Перечитываем русские сказки





Если вам ближе персонажи родного фольклора и магические ритуалы наших предков-славян – можно подобрать модный образ в коллекциях российских дизайнеров.



Самый подходящий вариант – одежда бренда Beautiful Criminals из Екатеринбурга. Пронизанные магией уральских сказов Павла Бажова, эти вещи выполнены в стиле “славянский гранж”. Основательница бренда Ирина Матюшенко 12 лет жила и работала в Милане, вернулась в Россию в 2019 году, чтобы весь свой опыт и знания вложить в развитие своего бренда. Качество безупречное, фантазия безграничная. Сама Ирина описывает свое творчество как “микс культурных кодов, сказок, мистики и современных трендов”. Кажется, это именно то, что нам сейчас нужно.



Изучаем славянскую мифологию







Если перевоплощаться в сказочную царевну не хочется, но только пробудить в себе ее мистические способности – помогут украшения.



Изделия ювелирного бренда Rasa Mira можно встретить на дизайнерских маркетах или купить через соцсети. Их автор – Юлия Львова изучает славянскую символику и мифологию. Стильные серьги и кулоны содержат в себе столько зашифрованных смыслов, что читать описание каждого изделия в телеграм-канале бренда можно как песню. Или заклинание – на любовь, счастье и защиту.



Предлагаем сделать себе такой подарок на Хэллоуин, а носить (почти) каждый день – сегодня снизить уровень страха и тревожности помогут только магические методы.

Наверное, этим и можно объяснить тренд на магическое – в моде и искусстве.