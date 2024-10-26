Бунтарский ритм переплетается с восточной эстетикой в коллекциях молодых дизайнеров

В Петербурге завершился Международный конкурс молодых дизайнеров “Поколение Next”, в нем приняли участие 407 студентов и выпускников 20 творческих вузов России, Белоруссии и Казахстана. Победителей выбирали в трех направлениях: дизайн костюма, арт-текстиль и графика.

В финал прошли 86 проектов, которые можно было увидеть в рамках выставки “Индустрия моды”.

Все проекты – смелые, оригинальные с уклоном в авангардную моду. Начинающие дизайнеры используют редкие техники ткачества, экспериментируют с материалом и используют традиции как почву для экспериментов.



Редакция “Клео.ру” выбрали три самые интересные, на наш взгляд, коллекции и поговорила с авторами.



О конкурсе и преодолении границ

Майя Кузнецова, художественный руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров “Поколение Next”



– С какими темами работают молодые дизайнеры? Что интересно новому поколению в моде?



– Прежде всего этнические мотивы, но это не чистый фольклор, не точное повторение – это личное представление современной молодежи об этих традициях. Они начинают их придумывать заново, ориентируясь на то, что знают о народной культуре. Я это называю “рождение новых мифологий”.

Сегодня эта тенденция совпадает с социальным запросом. Если раньше нас ориентировали глобальные тренды, и мы хотели быть похожи между собой, то сейчас мы видим что молодые дизайнеры берут русские или восточные мотивы и соединяют их с европейским кроем и стилем.

Ну, и тема тема уличной одежды, урбанистики всегда присутствует.

– Как поменялось видение моды у поколения зумеров?



– Раньше было больше минималистичных коллекций и заметно сильное влияние субкультур. Сегодня молодым дизайнерам хочется заниматься более фундаментальными вещами – поиском смыслов, новых ценностей. Постепенно мода отходит от диктата глобальных трендов.

Сейчас появилось много микро брендов, которые работают со своими традициями, кодами, семейной памятью. У них нет массового производства, они напрямую взаимодействуют с аудиторией. Иногда они сотрудничают в коллаборациях с брендами, блогерами, но между собой не пересекаются, они слишком разные. Тогда как массовое производство требует некоторого усредненного стиля, единого для всех – все смешивается, становится базовым и унифицированным. Противостоять этому можно только эксклюзивностью. Новое поколение любит когда за вещью стоит история и особая энергетика.

– Какая основная задача конкурса?



– Показать разные образовательные школы, существующие в нашей стране и за ее пределами – в области дизайна, графики и текстиля. У нас уникальные школы, где равный упор ставиться на ремесло и художественную составляющую. На западе нет такого комплексного подхода. В идеале хочется стать площадкой для общения и преодолеть разрыв между творчеством и бизнесом, организовать шоурум для молодых дизайнеров на “Индустрии моды”.

О ручном ткачестве и современном искусстве



Альбина Андержанова, коллекция одежды и аксессуаров “Флоринсайд”, Национальный институт дизайна (Москва)







– В какой технике выполнена ваша коллекция? Это ведь ручное ткачество?



– Да, это ручное ткачество на ткацкой раме. У меня есть знакомая, у которой своя мастерская. Она уже давно занимается ткачеством на станке, создает большие полотна-картины и ежегодно выставляет их на выставках. Я была у неё, наблюдала процесс и меня привлекло то, что можно сочетать разную пряжу, переплетения и цвет. Это и подтолкнуло на создание коллекции, я увидела взаимосвязь с моей концепцией.



– Что для вас русский стиль? Можно сказать, что в своей коллекции вы тоже попытались обнаружить тот самый культурный код, о котором сейчас много говорят?



– В первую очередь, это сохранение русских традиций через их новое прочтение в современных дизайнерских образах и в инновационных решениях костюма. В моей коллекции четко прочитывается сохранение одного из самых древнейших ремёсел и самых распространенных видов русского народного искусства, которое несомненно можно назвать русским культурным кодом.





– Кем вы видите себя в моде?



– Я хочу транслировать себя в пространстве многогранного современного искусства через призму моды. Делать шоу, эксцентрично презентовать свои коллекции. Тем более сейчас идёт быстрый темп развития новых технологий и появляется много возможностей.



– Расскажите немного о себе. Вы с детства любили шить?



– Да, я люблю шить с детства, с уроков по технологии в школе. Тогда я впервые сшила маме пышную юбку и поняла, что хочу связать свою жизнь с дизайном одежды. Стала активно развиваться в этом направлении, изучать всё новое и новое.

Я окончила Национальный институт дизайна по направлению дизайн костюма. Сейчас преподаю и обучаюсь там же в магистратуре. Безмерно благодарю всех своих педагогов, которые много вложили в меня знаний.

О дворовых зарисовках и символах общего детства



Юлия Гришина, коллекция принтов для одежды “Летний двор”, РГУ им. А.Н. Косыгина (Москва)







– Как вы искали образы для своих принтов? Вы делали зарисовки с натуры, с фотографий или это отсылка к постсоветской эстетике сериала “Слово пацана”?



– В основном все образы для своей коллекции я искала в медиа культуре: различные фильмы, сериалы, которые произвели на меня впечатление и отличались подобной атмосферой ностальгии. “Слово пацана” ассоциируется с более мрачной режиссерской идеей, но некоторые мужские образы от туда тоже всплывали в голове при создании моих зарисовок. Многие работы были сделаны по памяти и с натуры. Я много обращалась к личным фотографиям, к знакомым сюжетам и местам.

– Что для вас значит “Летний двор”? У каждого из нас с этим словом связано много ассоциаций.



– В детстве я проводила каждое лето со своими друзьями во дворе. Мы видели одни и те же дома, одних и тех же птиц. Для меня летний двор – это не просто место, но феномен нашей культуры и общества. Конечно, мы все выросли в разных уголках нашей страны, но нас объединяет схожее детство, менталитет. Возможно, кто-то может увидеть в этом ограниченность и какую-то тоску, но лично для меня это удивительное поле для творчества, большое и многогранное, в котором ты можешь постоянно искать знакомые всем темы и преобразовывать их во что-то новое.





– Какие вы можете выделить наиболее интересные направления в современном текстиле?

– Мне нравятся различные кастомные направления – метод цианотипии или ручной росписи, которые позволяют экспериментировать с цветами и способами нанесения рисунков. Ты ни в чем не ограничен и можешь применять много техник в одном изделии, и каждое изделие будет уникальным, потому что это всегда – случайность. Конечно, бытовые темы в текстиле дают большое поле для творчества, и мне нравится, как современные художники через призму своего опыта и творческого взгляда могут перерабатывать знакомые всем сюжеты и создавать что-то новое.



– Какие принты особенно любит современная мода? И чего, как вам кажется, ей не хватает и можно восполнить необычной работой с тканью?



– Одно из самых популярных направлений сейчас – графичная флора, растительные мотивы. Это самый универсальный принт, который может быть применим в различных текстильных отраслях, на разные возраста и социальные группы. Если мы говорим про общедоступную моду и изделия массмаркета, то мне кажется, бренды боятся экспериментировать с дизайном и используют год за годом одни и те же инструменты, лекала, принципы построения принтов. Но если к принту обычного цветка добавить игру с материалами, с деталями, со складками, то изделие сразу будет восприниматься по новому и выделяться на фоне других.





– Как вы думаете, современная мода по-прежнему диктует тренды или, наоборот, сегодня можно носить все, что угодно, прислушиваясь только к самому себе?



– Это вечная тема для споров о влиянии модной индустрии на современного человека. Конечно, каждый сам выбирает, что ему носить и как сочетать вещи в своем гардеробе. Но со временем я больше убеждаюсь в том, что каждый из нас, живя в мире социальных сетей и их влияния, может неосознанно примерять на себя тренды и модные течения. Человек сам не осознает, что им подвержен. Особенно это касается моего поколения, так как почти все мы ищем свои ролевые модели в медиа культуре, относим себя к определенным эстетикам, даже загоняем себя в какие-то рамки. Во всем этом главное – прислушиваться к своему творческому началу, проявлять себя, надевая то, в чем ты чувствуешь себя комфортно и уверенно. Но и тренды можно использовать как инструмент по поиску себя и своего “Я”. В этом нет ничего плохого и мне кажется, что влияние трендов сейчас неизбежно.

– Какие ценности хотите донести в своем творчестве?



–– Мне нравится говорить о простом, понятном многим, нравится искать очарование в обычных и привычных вещах и ситуациях, находить эту любовь и привносить ее в окружающий мир. Я часто подмечаю то, что могут не увидеть другие, и мне очень хочется подсветить эти вещи в своем творчестве и подарить это видение людям.

– Расскажите немного о себе. Почему из модных профессий предпочли художника по тканям?



– Моя жизнь никогда не была связана с модой, в школе я еле-еле сшила фартук. Но я всегда была человеком цвета и красок. В художественной школе мне нравилось писать картины и расписывать уже готовую одежду, смотреть на материал и придумывать новые способы его украшения. У меня не было цели поступать на модную специальность, но в итоге я оказалась на направлении “арт-проектирование костюма и текстиля” и, постепенно изучая новое, я начала находить себя в профессии художника по тканям. В этом же направлении я и планирую развиваться.

Об уличной культуре и традициях Востока



Алина Сушкова, коллекция одежды “Шерабад”, Донской государственный технический университет (филиал в г. Шахты)





– Вы взяли за основу коллекции униформу рабочих или это уличный стиль?



– Моя коллекция воплощает в себе элементы уличного стиля и гранжа и также стала результатом изучения стиля жителей Узбекистана – в ней отражены тонкости восточной жизни. Она названа по имени горной реки Шерабад.

– Какие вы использовали материалы? Очень интересная по фактуре синяя куртка, из чего она сделана?



– Материалы – деним и джинсовая ткань, искусственный мех, из трикотажа выполнены коралловый комбинезон и сетчатые туники, в качестве отделочного материала я использовала стеганую белую эко-кожу. Синяя куртка сшита из акустического поролона. Образ с синей курткой создан с помощью апсайклинга – новая модель собрана из ненужных джинс и после искусственно состарена – выварена в хлорке.

– Как вы думаете, почему подобная эстетика сегодня так популярна? Почему людям так нравятся безразмерные унисекс вещи Vetements?

– Я думаю, что такие образы даруют ощущение защищенности и комфорта. Унисекс одежда – утверждение дизайнеров о гендерном равенстве, она стирает границы традиционного представления о мужском и женском. Эти свободные покрои одежды предоставляют каждому возможность выразить свою индивидуальность. Одежда становится символом протеста и бунта. Каждый может быть собой.

– Как на ваш стиль влияет окружающая среда? То, что вы родились и живете в рабочем г. Шахты отразилось на эстетике вашей коллекции?



– Я создавала коллекцию, вдохновленную изучением узбекских мотивов, опиралась на традиции Востока. Эта культура привлекла меня богатством ярких цветов и утонченных узоров, которые пронизывают одежду узбекского народа. Этих оттенков и деталей не достает в моем окружении. Но на стиль, в котором я создавала свою коллекцию, оказала влияние и окружающая среда моего города – в ней его бунтарский ритм переплетается с восточной эстетикой и создает уникальную симфонию, которая отражает как дух традиций Востока, так и нашу современность и обыденность.

– Расскажите немного о себе. Когда и благодаря чему выбрали профессию дизайнера?



– Профессию выбрала спонтанно – я рисую с самого детства, но никогда не умела шить. Я хотела поступить на графического дизайнера.

Когда пришла подавать документы в университет, я узнала, что это направление убрали, зато мне предложили “дизайн одежды” и я решила попробовать. На первом курсе было тяжело, я даже хотела отказаться, но со временем научилась шить, и это оказалось очень интересно. Пошив моделей стал не просто учебой, а инструментом для воплощения моей души, моих мыслей и идей. В моих коллекциях одежды для меня главное – удобство, комфорт и свобода.