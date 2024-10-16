Высокая мода – роскошь и необходимость: интервью с дизайнером Юлией Далакян

В российской моде дизайнеры не так часто, как в европейской, становятся частью шоу-бизнеса. Но несколько имен широкая публика знает. Их наряды выбирают звезды для выхода в свет, концертов и премьер. Юлия Далакян – одна из тех, кто одевает знаменитостей, артистов и спортсменов.





Созданный ей в 1996 году Модный дом Julia Dalakian каждый год выпускает коллекции от кутюр. И сейчас, когда граница между массовым и элитарным практически стерлась, Юлия Далакян остается верна принципам высокой моды. Здесь главное – не опускать планку, ставить высокие цели и реализовывать яркие идеи. Как ей это удается – Юлия Далакян рассказала в интервью "Клео.ру".





– Юлия, ваши коллекции – один из самых ярких примеров российского haute couture. Что для вас сегодня высокая мода? Это роскошь или необходимость, как часть современной культуры?

– Это и роскошь, и необходимость. Мы, в нашем Доме моды, не совсем глубоко уходим в полный кутюр, как его понимает российская мода. Да, все создается в единичном экземпляре, расшивается вручную мастерами высочайшего уровня, шьется тончайший шелк, муслин, невероятно профессиональными руками, которых в России осталось мало.

Но наши вещи, в первую очередь, сразу с подиума уходят в гардероб поклонниц бренда. А также в музеи и театры. Нам часто пишут другие художники по костюмам и дизайнеры, что вдохновляются именно кутюрными коллекциями. Это и говорит о необходимости высокой моды.

– Кутюр не раз хоронили, а он продолжает жить и развиваться. Как вы думаете, почему высокая мода оказывается нужна людям даже в трудные времена? Или не нужна?

– Высокая мода – это перфекционизм, настоящий fashion. Он всегда будет развиваться, так как это и есть те самые полотна художников-модельеров, которые они создают. Это возможность проявить свое творчество, ярко показать свой почерк, настроить большинство на свою волну видения моды, точнее раскрыть ДНК своего бренда. В любое легкое или трудное время вдохновляет красота, а не уродство и бесформенность.





– Как вам удалось сделать свой бренд коммерчески успешным, но в то же время сохранить элитарность и не начать выпускать коллекции для широкой аудитории?

– Я очень много работала и продолжаю работать для западных и российских брендов, создавая линии одежды как дизайнер. Кто-то об этом пишет и говорит, кто-то умалчивает по условиям контракта. В таких проектах я продолжаю проявлять себя как дизайнер, но в рамках того или иного бренда. Это тоже творчество и в то же время возможность спокойно работать в своем Доме моды, имея запись клиентов на три месяца вперед. У нас есть и базовая коллекция с размерным рядом, которая продается в нашем шоуруме. Это коллаборация со стилистом Натальей Станевич и олимпийской чемпионкой Екатериной Ильиной. Это линия #15, которая имеет успех у наших клиентов. Она в премиальном сегменте, но доступна. А самый главный манок нашего бренда – это красота, женственность и комфортность. Великолепный крой, посадка, ткани и отличное настроение.



– Сложно ли российскому дизайнеру конкурировать с известными домами моды на рынке haute couture?

– Нет смысла с кем-то конкурировать. Все носят одежду разных брендов, и это моветон одеваться от одного бренда. Так что мир полигамен во всем своем проявлении, и мода не исключение.

– Вы начинали свой путь в начале 90-х, когда в мире возник интерес ко всему российскому, показывали свои коллекции в Италии, Германии, США и пользовались там большим успехом. Как вы думаете, от российских дизайнеров ждали стиля a la Russe, обращения к авангарду и другим культурным кодам? Или, наоборот, им было интереснее увидеть что-то другое, неожиданное?

– В 1989 году в составе дизайнерской группы мы первые получили золотую медаль в Милане за инновационный крой! И никому не интересно было лубочное представление о России, для этого существует много направлений, где можно себя проявить. Россия – это не только матрешки, узоры, это еще авангард и многое, многое другое. И в первую очередь, это инновации. Так и продолжается до сих пор, вот уже 35 лет я придумываю новый крой, новые тренды, за которыми идут другие. Даже часто выдавая за свои, но это уже не важно. Я еще много придумаю.





– В творчестве вы всегда разная – шик, гранж, минимализм, гламур, но в каждой коллекции присутствует что-то неуловимо общее, свойственное только Юлии Далакян. Как бы вы описали эту свою главную, узнаваемую, особенность?

– Особенность, как я сказала ранее, это крой, посадка, необычные струящиеся платья. Эти платья так полюбил Роберто Кавалли, для которого я работала в первой линии и создала одно из платьев, оно до сих пор остается фаворитом модного дома Кавалли.



Узнаваемость бренда – мысль в каждом изделии и женственность. Женщина должна быть женщиной. Может, ей и нравится оверсайз в пиджаках, кофтах, худи. Но любая девушка, женщина хочет быть желанной, красивой. Мужчины любят глазами в первую очередь. И моя главная особенность – это умение подчеркнуть женскую красоту и индивидуальность.

– Вы работали с двумя выдающимися кутюрье 20-го века – Вячеславом Зайцевым и Роберто Кавалли. Чему важному вы у них научились?

– Самое важное – это то, что профессия дизайнера – не глянец, вспышки фотокамер, сайт и интервью, это тяжелый труд. С утра и до вечера. Работа с коллективом при создании коллекций, тяжкий труд в ателье, в доме моды с клиентами. Многие наши дизайнеры даже не выходят на примерки к клиентам, чем их очень расстраивают. Ведь клиентки приходят, прежде всего, к дизайнеру за личным советом, доверяя ему свой внешний вид. Так что самое главное, чему я научилась у мэтров, – это свобода в своем выражении, но направленная на клиента, а не на себя. И труд, труд и еще раз труд. Ремесло и немного таланта!



– Что сейчас для вас служит главным источником идей? Что вас увлекает также сильно как мода?

– Музыка, люди, семья – это мое вдохновение. И путешествия! Там я черпаю свои идеи.



Очень хочется отойти немного в сторону и продолжать больше уделять время интерьеру домов, создавая еще и уют и красоту для жизни.

– Кто сегодня воплощает героиню Юлии Далакян? Есть человек, которого вы мечтаете одевать?

– Я не мечтаю одевать, я просто одеваю всех, кто нуждается именно в моем совете и в моем профессионализме.





– Какая у вас профессиональная мечта? Или вы не мечтаете, а сразу ставите перед собой цели? Тогда какая ближайшая цель, а что в перспективе?

– В перспективе сейчас подготовка к большой коллекции, посвященной творчеству моих мэтров – Вячеславу Зайцеву и Роберто Кавалли. Это будет очень интересная коллекция. А также несколько новых театральных проектов в моем любимом "Ленинград Центре" и драматическом театре.



А цель – это ежедневный труд в моем доме моды с 11 утра и до 19 вечера, каждый день клиенты! Красота должна нас всех вдохновлять на жизнь.