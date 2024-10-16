Пуховики российских брендов, которые помогут полюбить зиму

Покупка пуховика – задача сложная, хочется уюта, тепла и индивидуальности. Мы знаем российские бренды, в коллекциях которых эти три составляющие совпадают. Для них каждый пуховик – манифест зимней моды. И повод полюбить зиму со всеми ее погодными истериками.

VATNIQUE





История. В 2018 году в Санкт-Петербурге Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин придумали простую и одновременно сложную идею — производить только одну модель куртки в разных вариантах и для разных сезонов. За основу взяли русскую стеганую ватную куртку, получившую широкое распространение в 20-м веке (тогда же и самые разные ассоциации).



Уникальность. В коллекциях есть варианты, как говорится, на все случаи жизни: от богемных с ручной вышивкой, отсылающих к образам обитателей мастерских французского Монмартра, до брутальных, напоминающих о пролетарском прошлом русского ватника.



Манифест. Ирония. Унисекс. Экологичность.



Источник тепла. Эко-утеплитель Isosoft 150 с диапазоном +15 /-15°C, сертифицированный международным сертификатом качества ISO 9001.



Arctic Explorer





История. Международный бренд одежды из России, который основали Ксения Чилингарова и Анатолий Цоир в 2013 году. Ксения – дочь легендарного российского путешественника и полярного исследователя Артура Чилингарова (он руководил в том числе экспедицией во время которой удалось осуществить первое в истории погружение на дно Северного полюса).



Уникальность. В парках и куртках отражены традиции жителей Крайнего Севера, его наследие и дикая природа. По словам Ксении Чилингаровой, «чрезвычайно суровый северный климат, стал источником новаторских идей».



Манифест. Экологичность. Защита природы. Повышение качества жизни.



Поклонники бренда. Федор Бондарчук, Яна Чурикова, Наталья Чистякова, Екатерина Варнава, Константин Хабенский, Евгений Цвганов, Джон Малкович…



Источник тепла. Мембрана с водоотталкивающей обработкой, гусиный пух



SHU





История. В 2012 году в маленькой питерской студии основатель бренда Андрей Кравцов вручную сшил первые сто непромокаемых дождевиков. Более двух лет Андрей все делал сам – искал необходимые материалы, шил одежду и занимался продвижением бренда.



Сегодня SHU выпускает широкую линейку верхней одежды, вдохновленной питерской погодой – а холод, ветер и осадки – надежный в своем постоянстве источник вдохновения для дизайнера зимних вещей.

Уникальность. Эти вещи никогда не выйдут из моды, у них нет сезонности, как у города Санкт-Петербурга – в демисезонной куртке будет комфортно в зимнюю (внезапную!) оттепель, а в легком пуховике – можно ходить промозглой осенью.



Манифест. Универсальность. Функциональность. Лаконичность.



Миссия. В рамках благотворительной программы help&support для помощи людям, животным и природе SHU поддерживает фонды и организации с созвучными команде бренда ценностями.



Источник тепла. Эко– утеплитель DuPont™ Sorona®, непромокаемая мембранная ткань.



Flug





История. Первый прототип пуховика был создан основательницей Диной Шумковой из раскроенного одеяла в 2018 году. Таким своеобразным образом Дина воплотила принципы японского авангарда в моде — отсутствие четкого силуэта, деконструктивизм, объем.



Уникальность. Во всех моделях используются авангардные приемы – отсутствие четкого силуэта, деконструктивизм, сложный крой, но при этом пуховики мягкие и удобные.



Манифест. "Взаимодействие с объемом и парящими конструкциями стало метафорой свободы и независимости – как от застоявшихся норм, так и от погодных условий", – говорит Дина Шумкова.



Источник тепла. Непродуваемая и непромокаемая ткань, специальная чехловая технология, запечатывающая натуральный пух, за счет чего он не выбивается наружу.



DOS Siberia





Редакция "Клео.ру" любит следить за творчеством талантливых дизайнеров из регионов – и готовы отправиться за пуховиком любимого бренда в Сибирь! Там точно знают, что носить суровой зимой. Но можно ведь и отправить пуховик из Сибири в Москву доставкой (даже примерка предусмотрена)



История. В 2017 году основательницы бренда сестры Нина и Мила пытались найти красивую зимнюю куртку, которая бы выдержала сибирские холода, – и за приемлемую цену. После безуспешных поисков решили создать ее сами.

Уникальность. Приталенные женственные силуэты, выверенный крой и стильные детали вроде накладных карманов и воротника-стойки.



Все модели названы именами городов и так или иначе отражают стрит стайл этих мест: Лондон, Токио, Сеул, Мадрид, Гамбург, Стамбул, Хельсинки (наш выбор – очень теплое и модное зимнее пальто фисташкового цвета).

Манифест. Красота. Удобство. Сделано в Сибири.

Источник тепла. Особый утеплитель – тинсулейт. Он состоит из тонких волокон, образующих множество воздушных пор. А воздух, как объясняют дизайнеры, имеет самую низкую теплопроводность, и чем его в материале больше, тем надежнее он удерживает тепло. Тинсулейт легкий и водостойкий, он не скатывается и не утончается по мере носки.

Манифест. Красота. Удобство. Сделано в Сибири.