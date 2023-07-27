Модные коктейльные платья-2023 — актуальные цвета, тенденции

Коктейльное платье (англ. Cocktail dress) появилось в 20-е годы XX века, когда в Америке ввели сухой закон, и роскошные приёмы заменили на коктейльные вечеринки, на которых танцевали энергичные танцы. Короткое платье без рукавов не стесняло движения, но при этом выглядело празднично. В моду его ввела легендарная Коко Шанель, и в 2023 году коктейльные платья не теряют своей актуальности.

Актуальные цвета коктейльных платьев 2023

Коктейльное платье — замечательный способ выглядеть изумительно, но при этом чувствовать себя свободной в движениях. Этот наряд для стильных женщин — настоящая палочка-выручалочка, ведь его можно надевать на любую вечеринку и даже на свадьбу. Рассмотрим актуальные цвета коктейльных платьев в 2023 году.

Чёрное коктейльное платье

Маленькое чёрное платье ввела в моду Коко Шанель, оно не выходит из моды и даёт простор в выборе фасона и аксессуаров. Такое платье подходит абсолютно всем, независимо от фигуры и цвета кожи. В чёрном коктейльном платье вы будете элегантной женщиной, транслирующей окружающим уверенность в себе.

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Синее коктейльное платье-2023

Глубокие тёмные оттенки или лёгкие голубые — синий цвет даёт огромную свободу в выборе оттенка коктейльного платья. В тренде 2023 года насыщенные тона, которые напоминают летнее небо: тёмное индиго ночью и нежное голубое днём. Синий цвет подходит всем девушкам, главное — подобрать правильный оттенок к вашей коже. Это универсальный цвет для любого мероприятия и повода, а выбор фасона платья не ограничен.

Красные оттенки коктейльных платьев 2023

По версии института цвета Pantone, самый главный оттенок красного цвета 2023 года — «падающая лава». Насыщенный красный тон с чуть тёмным подтоном прекрасно подойдёт для коктейльного платья классического кроя со сдержанными дорогими аксессуарами и украшениями. Красные платья идеально подходят к смуглой коже, оттеняя и дополняя её. Обладательницам светлой кожи стоит быть осторожными при выборе данного цвета, он может подчёркивать несовершенства.

Белое коктейльное платье

Белый цвет в европейской культуре традиционно считается цветом чистоты и невинности. Поэтому белое коктейльное платье часто выбирают в качестве свадебного. В 2023 году белые короткие свадебные платья будут главным трендом.

Выбирайте оттенок белого, который будет идеально подходить к вашей коже: цвет слоновой кости, розоватые и бежевые оттенки белого — идеальные компаньоны для кожи тёплых тонов. Для холодных тонов гармоничным сочетанием будут чисто белый цвет и голубоватые оттенки.

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Жёлтые и оранжевые коктейльные платья 2023

Яркие, но благородные оттенки жёлтого и оранжевого цветов на пике популярности в 2023 году. Институт цвета Pantone презентовал главные оттенки этих цветов: самоанское солнце и оранжевый тигр. Насыщенные, яркие, свежие жёлтый и оранжевый цвета — нетривиальный выбор для вечернего наряда, но он покажет смелую, неординарную личность с активной жизненной позицией. Рекомендуем с осторожностью выбирать фасон платья и аксессуары, т. к. жёлтые и оранжевые цвета самодостаточны. При сложном фасоне и слишком ярких украшениях получится перегруженный образ.

Зелёное коктейльное платье

Цвета Pantone «амазонка» и «оливковое мартини» — идеальный выбор для зелёного коктейльного платья. Посмотрите, какие это насыщенные, глубокие и притягательные оттенки. Они сделают ваш образ элегантным, но при этом необычным, изысканным и привлекательным. Будьте внимательны с зелёным коктейльным платьем в выборе украшений и аксессуаров: оттенки зелёного иногда сложно гармонируют с некоторыми камнями и металлами. Зелёное платье позволяет быть смелее в выборе фасона.

Коктейльное платье 2023 в розовых оттенках

Розовый цвет имеет очень богатую палитру тонов. В тренде Pantone оттенки «букет цветов» и «фуксия» — такое коктейльное платье смотрится по-настоящему празднично и радостно. Выбор коктейльного платья розового цвета показывает вашу яркую личность и демонстрирует все достоинства фигуры. Но с розовым цветом стоит быть осторожнее — некоторые оттенки привлекают внимание к таким несовершенствам кожи, как синяки и высыпания.

Трендовые коричневые цвета коктейльных платьев 2023

Тёплые тона коричневого цвета — от нежно-бежевого до тёмно-шоколадного — неожиданный и смелый тренд 2023 года. Коричневые коктейльные платья дают простор при выборе украшений, фасона и аксессуаров, к ним легко подбирать макияж и причёску, а правильный оттенок выгодно подчеркнёт вашу кожу.

Фасоны коктейльных платьев 2023

Фасоны коктейльных платьев в 2023 году следуют главным модным тенденциям: лёгкость, элегантность и комфорт.

Коктейльное платье на одно плечо

Асимметричный крой в коктейльном платье может быть как в виде лямки на одно плечо, так и в виде одного длинного рукава. Независимо от того, какой вариант вы выберете, эффект стильной и неординарной личности вам обеспечен.

Коктейльное платье на одно плечо предполагает наличие хорошей останки и красивой линии ключиц. Платье с таким фасоном идеально подойдёт стройным высоким девушкам с узкими плечами.

Часто дизайнеры дополняют платье с фасоном на одно плечо интересными деталями в виде камней и рюш, чтобы подчеркнуть асимметрию.

Коктейльное платье-жакет

В 2023 году невероятно популярны пиджаки и жакеты. Коктейльное платье в виде стилизованного пиджака — идеальный способ подчеркнуть талию и визуально вытянуть силуэт. Платье-жакет чёрного цвета с пуговицами сделает ваш образ притягательным.

Модное коктейльное платье-бюстье

Коктейльное платье без лямок с расклешённым или узким подолом привлекает внимание к плечам и шее, поэтому к нему необходимо очень тщательно подбирать украшения. Если вы хотите подчеркнуть линию декольте, платье без лямок — лучший выбор.

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Коктейльное платье с широкой юбкой в стиле pin-up

Пышная юбка до колен, принт в горошек и глубокое декольте — такие платья были популярны в 30-40-е годы XX века. Современная мода возвращает коктейльные платья в стиле пин-ап в тренды. Цветовая гамма этого стиля в 2023 году не ограничивается красным, белым и синим: в моде розовые и жёлтые оттенки.

Коктейльное платье-футляр 2023

Узкое платье-футляр великолепно смотрится на девушках с любой фигурой, выгодно подчёркивает талию, визуально вытягивает силуэт и добавляет изюминку. За счёт классического кроя оно даёт простор для фантазии в цвете, принте и отделке.

Коктейльное платье 2023 с запахом

Обратите внимание на благородные модели из бархата и шёлка с отделкой кружевом и выделенным поясом. Цветовая гамма коктейльных платьев с запахом в основном представлена в модных коллекциях 2023 в изысканных тонах: серебристом, изумрудном, винном и индиго.

Коктейльное платье с открытой спиной

Фасоны с открытой спиной для коктейльного платья — модная тенденция 2023 года. Стилисты рекомендуют выбирать модели с открытой спиной из однотонной ткани с интересной фактурой: кружево, пайетки. Цветовая гамма для такого фасона максимально широкая, ведь за счёт сложного кроя любой цвет будет смотреться изумительно.

Модные тенденции коктейльных платьев в 2023 году

В 2023 году дизайнеры показали в своих коллекциях, что коктейльное платье может быть не только элегантным и изысканным, но и экстравагантным, смелым. Стилисты предлагают современным женщинам выбирать модель исходя из целей мероприятия, а также учитывать фигуру и тон кожи.

Модными тенденциями коктейльных платьев в 2023 году стали:

Кружево. Коктейльное платье из кружева — яркий и заметный тренд 2023 года. В моде крупный растительный орнамент или чёткая геометрия.

Камни, кристаллы, пайетки, бисер, вышивка: украшение ткани современного коктейльного платья позволяет выразить свою индивидуальность и стиль.

Бахрома, рюши и оборки. Мода коктейльных платьев 2023 года с уважением передаёт традиционный декор разных лет. Не бойтесь экспериментировать, добавляйте в ваш наряд яркие детали и сложную отделку.

Вязаные коктейльные платья 2023. Неожиданный тренд на вязаную одежду перешёл и в вечернюю моду. Если дресс-код мероприятия позволяет некоторые вольности, смело выбирайте вязаное коктейльное платье обтягивающего силуэта.

Банты и пряжки. Многие дизайнеры в коллекциях 2023 года представили коктейльные платья с крупными деталями в виде бантов и пряжек. Такой декор привлекает внимание и демонстрирует вашу смелую личность.

Ткань-сеточка в коктейльных платьях. Модницы всего мира с удовольствием обратили внимание на тренд 2023 года на открытость кожи. В коктейльных платьях ткань-сеточка обычно используется в отделке декольте, спины и рукавов.

Коктейльные платья из бархата. Нежная ткань, которая красиво переливается, — именно так бархат завоевал наши сердца. Для коктейльного платья бархатная ткань будет идеальным выбором — она выглядит торжественно, при этом мало мнётся и приятна к коже.

Модели коктейльных платьев 2023

Современная мода позволяет подобрать коктейльное платье для любого повода, будь то свадьба, дорогой приём или повседневный или деловой стиль. Дизайнеры предлагают множество моделей — только посмотрите на эту подборку фото.