Модные тату 2023 — идеи и эскизы

Татуировка — самый популярный способ выражения индивидуальности в современном мире. Модные тату 2023 года — это разнообразные стили и направления, от классических монохромных изображений до сложных масштабных рисунков.

Модные тату для девушек в 2023 году

Татуировки для девушек — это креативный способ показать свою индивидуальность и внутренний мир. Главными принципами женской тату в современном мире стали полная свобода в выборе эскиза и высокие стандарты качества. Всегда важно значение рисунка, поэтому при выборе эскиза обязательно проверяйте, что означает каждый рисунок.

Модные тату для девушек в 2023 году:

Геометрические узоры — одна из самых главных тенденций для женских тату в 2023. В моде широкие монохромные линии и чёткие фигуры, выполненные тонкими линиями. Геометрию делают на руках, ногах, спине, шее и ключицах. Особенно популярны тату в виде фигур на запястьях.

Надписи. Женщине важно транслировать миру свои убеждения и ценности, поэтому в 2023 году смелые девушки делают татуировки в виде надписей. Это могут быть длинные фразы с глубоким смыслом, короткие слова с важным посылом (например, «мир», «любовь», «счастье») или имена дорогих людей. Тату в виде надписей выполняют на ключицах, руках, запястьях, шее, спине. Новое модное расположение для тату в виде надписей — под грудью.

Анимализм — это изображение животных в тату. В 2023 году самые популярные рисунки — птицы, собаки, коты, змеи и лисы. Каждое животное несёт своё значение. Тату кошки означает независимость, грацию и гибкость в жизненных обстоятельствах. Собаку в татуировке изображают, чтобы выразить свою храбрость и верность. Птица — это стремление к свободе и открытость всему новому. Лису в тату делают уверенные в себе девушки, которые стремятся к финансовому успеху и независимости. Змея, пожалуй, самый интересный рисунок для тату — с одной стороны ее делают сильные женщины с волевым, но изворотливым характером, а с другой — змея означает мудрость и сексуальность. Благодаря сериалу «Игра престолов» в моде в 2023 году изображения драконов. Татуировка в виде дракона для девушки означает защиту, покровительство и власть над собственными эмоциями.

Татуировки в стиле акварель, бохо, этника, ньюскул и аниме очень популярны для девушек в 2023. Вы можете выбрать цветное или чёрно-белое изображение. Главное, чтобы татуировка была качественной и детализированной.

Цветочные и растительные орнаменты — традиционные эскизы для женской татуировки. Они бывают цветными, однотонными, большими и маленькими. В 2023 в моде тату цветов и тропических листьев в акварельной стилистике. Часто цветочную и растительную тематику сочетают с надписями и геометрическими фигурами.

Каждый цветок имеет своё особое значение. Роза без шипов символизирует страсть, красоту, молодость и любовь. Тату розы с шипами означает потерю любимого или болезненное расставание. Она замечательно комбинируется с другими цветами в тату. Самые модные тату розы 2023 года — масштабные работы в стиле реализма и акварели.

Лотос (падма). У этого цветка в тату много значений: возрождение, свет, творчество, чистота, гармония, жизненный цикл. При изображении лотоса на теле стоит учитывать месторасположение — самым подходящим местом будет спина и грудь, где находится чакра анахата.

Пион — одно из самых популярных изображений в 2023 году. Чаще всего его делают на бедре, запястье и плече. Пион символизирует благородство, стремление к совершенству, долголетие и гордость за свои успехи. В Древнем Китае пион считался цветком императора, поэтому в виде тату он привлекает к обладателю богатство, удачу и финансовый успех. Ещё одно важное значение пиона в тату для девушек — стремление обрести защиту и покровительство сильного мужчины, а также оберег от завистливых женщин. Этот цветок может быть либо самостоятельным элементом в эскизе, либо как часть крупных композиций.

Лилия в католицизме — символ Девы Марии: в руке Архангела Гавриила, когда он принёс благую весть, был именно этот цветок. Поэтому ее часто изображали на гербах европейской знати. Но во Франции татуировка в виде лилии на плече означала продажную женщину или преступника. В современном мире тату лилии означает невинность, женственность и красоту, однако во избежание недоразумений среди фанатов произведения Александра Дюма «Три мушкетёра» рекомендуем избегать нанесения этого цветка на плечо. Выбирайте для этой тату запястья, кисти, бедра и ноги. Лучше всего она смотрится в акварельном стиле, реализме и дотворк. Считается, что тату лилии приносит своей обладательнице удачу в любви и сохраняет красоту.

Татуировка в виде сакуры в Японии считается знаком избранных и высшей знати. Главное значение такой тату для девушек — гармония жизненного цикла и женственность. Многие девушки отмечают, что изображение сакуры на теле принесло им нежную любовь и внимание. Чаще всего сакуру изображают в стиле реализм и акварель вокруг руки, на спине и шее. В 2023 году это популярный рисунок для тату на ногах и под грудью. Веточка сакуры подчёркивает вашу творческую натуру и спокойный подход к жизни.

Модные тату для мужчин 2023

Мужские модные тату 2023 — это смелые изображения с глубоким смыслом, подчеркивающие индивидуальность. В моде чёткие и детализированные геометрические рисунки, биомеханика, стимпанк, реализм, аниме и дотворк на разных частях тела. Многие мужчины повторяют стильные татуировки из различных фильмов и сериалов.

Тату для мужчин 2023 на шее

Татуировки на шее делают уверенные в себе мужчины, свободные от дресс-кода. В зависимости от того, какой рисунок вы выберете, нужно определиться с его местом расположения — это может быть воротник, сбоку и под затылком.

Зону воротника и боковые части шеи украшают обычно надписями, иероглифами, полинезийскими и кельтскими узорами. На задней поверхности набивают геометрические фигуры, животных и мультипликационных персонажей. Но будьте осторожны — это очень болезненное место для татуировок, здесь рисунок будет заживать дольше всего.

Мужские тату 2023 на ногах

Ноги — отличное место для татуировки для мужчин: их могут себе позволить даже те представители сильного пола, которые скованы рамками дресс-кода. Самые модные мужские татуировки на ногах в 2023 году — это реалистичные масштабные изображения в стиле стимпанк, биомеханика, дотворк, олдскул, байкерская тематика, гравюра, блэкворк, абстракция, ньюскул и реализм. Чёрно-белые тату, цветные, простые и детализированные — на ногах вы не ограничены в фантазии, поэтому можете выбирать любой эскиз.

Тату на руках для мужчин 2023

В 2023 году в моде открытость миру, креативность и смелое самовыражение. Мужские татуировки на руках представлены в нескольких вариациях: тату на запястье, рукав, полурукав, на предплечье, на пальцах и внешней стороне ладони.

Изображения, которые выполняют на руке, очень разнообразны по своему стилю и размеру. В зависимости от предпочтений, вы можете выбрать эскиз для татуировки на руке в любой стилистике. В 2023 году в моде крупные мужские рисунки с чёткой детализацией на предплечье или в виде рукава в стилях: дотворк, байкерская тематика, геометрия, абстракция, стимпанк, биомеханика, реализм, акварель, блэкворк, гравюра, геометрия, киберпанк, ориентал, различные орнаменты, реализм, скетч, треш полька, чикано, полинезия, лайнворк.

На пальцах, запястьях и внешней стороне ладони популярные татуировки 2023 года — это мини-скетчи, надписи, изображения мультипликационных персонажей, героев из компьютерных игр и популярных сериалов.

Мужские модные тату на спине, плечах и груди 2023

Для мужчин в 2023 году в моде масштабные татуировки на груди, плечах и спине, с подробной детализацией и интересным сюжетом. Самые популярные — это сложные геометрические работы, анималистичные и растительные рисунки, графика, трайбл, треш полька, космос, стимпанк, биомеханика, ньюскул и новое противоречивое направление в татуировке — хендпоук.

Маленькие модные тату для девушек 2023

В моде мини-тату для девушек. Их можно сделать в любом месте на теле, это не больно, нет ограничений по стилю и сюжету. Чаще всего в виде маленьких тату девушки делают изображения цветов, животных, растений, надписи и геометрические фигуры. В 2023 году для девушек в моде миниатюрные татуировки на запястьях, пальцах, шее, ключицах, лодыжке, под грудью и за ушком. Они несут в себе глубокий смысл для обладателей и просты в своей реализации.

Татуировки в стиле минимализм очень популярны у девушек, т. к. смотрятся элегантно, сдержанно и стильно. Изображения в стиле минимализм часто допускают даже при строгом дресс-коде, они отлично подходят в качестве первой татуировки. Мини-тату для девушек выполняются в однотонном варианте, иногда допускается сочетание не более трёх цветов.

В 2023 году в моде парные маленькие татуировки для влюблённых, для подруг и даже для мамы с дочкой. В качестве парных татуировок выбирают простые чёткие эскизы: геометрические фигуры, важные фразы и слова, цветы, растения, животные и памятные даты. В 2023 году парные татуировки в маленьком размере используют вместо свадебных колец.

Эскизы модных рисунков для тату 2023

Коллекция эскизов татуировок в разных стилях: большая фото-подборка.

Модные тату на теле в 2023 году

Стильные татуировки на разных частях тела — видео для вдохновения:

Татуировки в 2023 году — это не просто рисунок. Их делают в качестве памятных изображений, которые несут в себе глубокий смысл. В моде сложные масштабные работы и минималистичные маленькие татуировки.