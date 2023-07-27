Модные сапоги-2023 — с чем носить, актуальные модели

На прошедших неделях моды были представлены модные сапоги сезонов 2022-2023. Они понравятся любительницам оригинальности, но и сторонницы стильной классики тоже найдут для себя интересные модели.

С чем носить модные женские сапоги

Сапоги есть в гардеробе дамы любого возраста, и у всех время от времени возникает вопрос «с чем их носить». Сапоги всегда сочетаются с короткими вязаными платьями, особенно это относится к ботфортам и высоким моделям. Если платье будет до колена и ниже, то длина сапог должна быть средней, а иногда лучше надеть полусапожки.

Для офисной работы можно составить строгий лук — взять зауженную юбку, сверху подобрать блузку с пиджаком или приталенный свитер, может быть, водолазку. Сапоги — облегающие на стройном каблучке. Другим вариантом будет облегающий верх, а внизу объемная юбка с фатином. Если есть желание продемонстрировать обувь, не стоит брать длинную юбку.

Отлично подходят к сапогам джинсы и узкие брюки. С жокейскими сапогами лучше будут смотреться брюки-скинни. Популярные рваные джинсы подходят только к обуви с низким каблуком или жокейским сапогам. К высоким грубым сапогам и ботфортам — гетры, надетые на теплые колготки темного цвета.

Сапоги замечательно сочетаются с рубашками разных моделей — обтягивающими и в стиле оверсайз. Больше всего подходят к ним ковбойские сапоги с пряжками и цепочками. Для создания образа в стиле кэжуал подойдут рваные модели, брюки-скинни и узкие джинсы.

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Актуальные модели сапог осень-зима 2022-2023

Модные сапоги сезона осень-зима 2022-2023 удивят своим дизайном. Некоторые именитые дизайнеры украсили модели яркими полосами. Своеобразные лампасы зрительно делают ноги стройнее и длиннее. На подиумах появились сапоги желтого цвета — они как бы бросают вызов привычным черным и коричневым. Дизайнеры предлагают сделать осень стильной и яркой.

Популярным принтом для сапог становится клетка — будь то шотландская или «гусиная лапка», рисунок отлично смотрится на обуви. Многие дизайнеры используют мягкую резинку для придания модным сапогам сезона 2022-2023 года женственности, а ножкам элегантности. Резинка может располагаться только на щиколотке или быть проложена в несколько рядов на всей высоте сапожек.

В качестве декора стилисты предлагают:

молнии;

вышивку;

заклепки;

шнуровку;

вставки из меха, ткани;

ленты;

бахрому;

стразы;

цепи;

перфорации.

Востребованными останутся сапоги в стиле милитари. Для них характерны четкий силуэт, ремешки, определенные цвета — бежевый, коричневый, серый, черный, хаки. Актуальными будут сапоги на низком каблуке или совсем без него. Они соответствуют активному ритму жизни современной женщины.

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Несколько актуальных моделей сапожек на предстоящий сезон:

Модели со шнуровкой и острым мысом как бы вернулись из далекой викторианской эпохи. В одежде тоже присутствуют элементы этого стиля — рукава-фонарики, воротники-стойки.

Комбинация двух контрастных цветов в сапогах придает им изысканность. Они будут проще сочетаться с другими элементами одежды и аксессуарами.

Пэчворк на сапогах станет интересным украшением. Dior предлагает такой вариант дизайна, который пришелся по вкусу европейским модницам.

Цветочный принт станет напоминанием о предстоящем лете. Такие сапожки лучше носить с однотонным верхом нейтральных тонов.

Модельный ряд разнообразный — дизайнеры предлагают различную высоту голенища, интересный материал, своеобразный декор, разнообразный цвет и форму мыска. Часто каблук имеет квадратную форму и по цвету сливается с подошвой, но даже в таких сапогах дамы будут выглядеть элегантно и женственно.

Классические сапоги 2022-2023 на низком ходу

Дизайнеры предлагают модные сапоги на сезон осень-зима 2022-2023 года на низком ходу. Это удобная обувь классических моделей, которая будет изящно смотреться, создавать привлекательные образы.

На прошедших модных показах такие модели были представлены в следующих цветах:

светло-коричневом;

белом;

черном;

темно-бежевом;

ярко-рыжем.

Такие цвета и их оттенки хорошо сочетать с разными стилями и актуальными направлениями. Для тех, кто желает выделиться, дизайнеры приготовили необычные модели в оригинальных цветах марсала, бордо.

Стильным примером обуви на низком ходу станут в наступающем сезоне ботфорты с закругленным носком. Они замечательно впишутся в стиль кэжуал, будут незаменимы для продолжительных прогулок в холодный период. Для креативного мероприятия можно подобрать такие же сапоги в цвете «золотой металлик».

Модные сапоги с необычным каблуком

Украсить обувь может красивый изящный, необычный каблук. Модные показы удивили интересными вариантами каблуков на сапогах сезонов осень-зима 2022-2023. Возвращаются каблуки-рюмочки, которые были популярны в прошлом веке. Они делают ножку изящной, а обувь стильной.

Обувь с необычным каблуком позволит выглядеть эффектно в любую погоду. Дизайнеры предлагают к предстоящему сезону каблуки такой формы:

столбиком;

высокая шпилька;

прямой;

рюмочкой;

трапециевидный;

ломаный;

округлый;

расклешенный.

Для украшения каблуков применяется вышивка, цепочки, металлические детали, стразы.

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Модные зимние ботфорты 2023

Ботфорты остаются в тренде благодаря большому разнообразию. С ними легко создать нужный образ — сапоги бывают на высоком каблуке или без него, на стильной танкетке и плоской платформе, из мягкой замши и крепкой кожи. Гармонично сочетаются они с юбками, шортами-бермудами, платьями.

Модными зимними сапогами в 2022-2023 году станут ботфорты в стиле вестерн. Комфорт ногам обеспечит небольшой устойчивый каблук. Эта обувь будет легко гармонировать с верхней одеждой. Новинкой станут сапоги с гармошкой на голенище, которая будет создавать дополнительный объем. Подойдет такая модель дамам со стройными длинными ножками. Популярными цветами в приближающемся сезоне станут светло-серый, черный, бордовый, темно-синий, коричневый, ярко-красный. Оригинально будет смотреться змеиный принт. Шнуровка, вышивка и стразы станут стильным дизайном для сапог.

Ботфорты отлично подходят для холодов и изящно смотрятся на женской ножке. Из представленных моделей модницы могут выбрать себе лучший вариант:

Замок-шнуровка. Такая модель подчеркивает стройность ног, делает их визуально длиннее. Замки бывают с другими аксессуарами — ремешками, пряжками, но только шнуровка выглядит женственно и элегантно.

Еврозима. Данные модели утепляются мехом лишь в районе стопы, поэтому ботфорты не выглядят слишком объемными. Такие сапоги можно надеть на торжественные мероприятия, в них удобно водить автомобиль. Часто ботфорты типа еврозима делают из замши или кожзама.

Ботфорты-валенки. Необыкновенная модель для смелых дам. Выполняется из того же материала, что и настоящие валенки. Они не прилегают к ноге, отлично согревают в холодную погоду. Стилисты украсили модели интересным дизайном.

С широким каблуком. Для зимы это очень удобный вариант. Модель будет популярна наступающей зимой. Высота каблука зависит от личных пожеланий.

С широким голенищем. Дизайнеры позаботились о дамах разного телосложения. Такие модели подойдут для полных женщин, которые любят ботфорты. Сапоги такой модели уместны в ресторане и на повседневной прогулке. Носить их можно и с колготками, и заправив внутрь штаны.

С тракторной подошвой. Сезон 2022-2023 ориентирован на практичность, комфорт и стиль. Тракторная подошва отвечает всем этим запросам. Также ботфорты с таким каблуком удачно сочетаются со многими образами.

Ботфорты делают ножки стройнее, а верх лучше подбирать объемный. Отлично будут смотреться кофты, свитера, рубашки в стиле оверсайз. Монохромные луки сейчас в тренде, поэтому ботфорты надо подбирать в тон верхней одежде, а если это не удастся, создать контрастный образ. Ботфорты будут яркими, а верхняя одежда нейтральных оттенков.

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Стильные модели сапог с толстым каблуком 2023

Основные тенденции предстоящего сезона выдвигают определенные требования к женской обуви. Она должна быть комфортной и удобной. При этом женские ножки должны выглядеть изящно и стильно. Дизайнеры предлагают следующие модели:

Жокейские сапоги на толстом каблуке будут универсальным вариантом для осени и зимы. Их можно надеть в офис, для вечерней прогулки, на шоппинг. Они прекрасно сочетаются с разными предметами верхней одежды.

Сапоги-казаки с устойчивым каблуком пригодятся в холодное время года. Они демократичные по стилю, поэтому остаются популярными так долго.

Сапоги-слоучи характеризуются широким голенищем с напуском или сборками. Они бывают и на танкетке, и на шпильке, но для осени и зимы лучше выбрать устойчивый толстый каблук.

Осенние, зимние женские сапоги сезона 2022-2023 в модных расцветках не ограничиваются классическими цветами. Востребованными будут голубые, розовые тона, актуальными станут бирюзовые и зеленые. Обретут популярность неоновые оттенки и сочетание двух цветов.

Валерий Игнатьев: стилист: «В богатом выборе обуви можно найти интересные модели, которые подходят любой фигуре. Важно прислушаться к советам специалиста. Лучше иметь обувь, которая не только модная, но и подходит лично вам».

Итоги

Дизайнеры представили женские модели модных сапог сезона 2022-2023 в разных фасонах. Интересные решения порадуют модниц, позволят создать стильные образы. Разнообразные модели предназначены для праздничных выходов, деловых луков, стиля кэжуал.

Основные тенденции сезона 2022-2023 — удобно, комфортно, стильно. Кроме основных цветов, актуальны яркие и неоновые. Для дизайна используются цепочки, стразы, вышивка. В наступающем сезоне будут в моде каблуки необычной формы.