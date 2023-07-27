Модные джинсовые куртки 2023 года

Какие джинсовые куртки будут модными в 2023 году? Актуальные цвета, модели, фасоны. Модные тенденции нового сезона
Деним явно не собирается сдавать позиции — он стабильно входит в тройку самых модных тканей. Джинсовые куртки в сезоне 2023 года заняли свою яркую нишу среди гипер-пиджаков или рубашек-жакетов.
Актуальные цвета джинсовых курток 2023
Модные женские джинсовые куртки поддерживают стремление пересмотреть темы прошлого, поэтому и в выборе цветов чувствуется ретро-налет. Самые актуальные цвета:
- Рабочий синий. Именно такими были джинсы с момента их появления. История создания джинсов непроста, специалисты выделяют не одного первооткрывателя, но одним из творцов стала, несомненно, компания Levi’s, которая в 1873 году предложила удобные хлопковые штаны с тремя карманами и одним маленьким. Окрашивали их самым стойким на тот момент красителем — индиго. Классический джинсовый синий цвет встречается в последних коллекциях Kenzo, Kenneth Ize, No Sesso, Derek Lam.
- Потертый синий. Средний приглушенный синий цвет с эффектом значительной состаренности или даже поношенности — как будто разбавленный охрой. В коллекции Winnie он очень удачно сочетается с модной коричневой гаммой: цветами корицы, шоколада, специй.
- Голубой. Он бьет все рекорды в любых коллекциях. В джинсовых изделиях особенно моден выбеленный голубой, вываренный почти до белого, но все-таки не белый — освежающий, сильный и легкий оттенок.
- Серый. Diesel выбрал для одного из своих элегантного пальто равнодушный серый деним и украсил рваными местами. Шик именно в выборе цвета — серая куртка оптимальна для тех, кто любит сочетать вещи не глядя. Она подойдет ко всему, от солнечно-желтого летнего платья до джинсовых вещей другого цвета.
- Белый. Дом Kenzo не мог обойти вниманием белый цвет, обращаясь к морской тематике. Куртки пошиты нарочито грубо, украшены большим количеством ярких надписей, а белоснежный цвет освежает и напоминает о ярком солнце лиманов.
- Мягкий яблочный или хаки. Цвет выглядит особенно уютным и мягким, а все потому, что стилисты выбирают более свежий оттенок.
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Фасоны коротких джинсовых курток 2023
Кроп-силуэт набирает обороты. Это хороший ответ на вопрос, как переделать джинсовую куртку в модную — просто обрезать, талия должна быть на виду. Но лучше все-таки приобрести модель нового сезона, потому что у актуальной куртки должны быть и такие признаки:
- Подчеркнутая линия плеч. Она нарочно преувеличена, как будто вещь была снята с великана.
- Вареный или потертый эффект. Небрежные потертости расслабляют массивный, давящий силуэт.
- Пуговицы ровным рядом, отстрочка, четкие швы, небольшой и аккуратный отложной воротничок. Все это компенсирует гипер-размер — вещь не просто снята с более широкого плеча, она разрослась в ширину, не утратив размерных характеристик.
- Складки и оборки. Укороченная классическая куртка с рукавами «фонарик» или «овечья ножка» смотрится нежной и романтичной, отлично сочетается с любой летней одеждой, от белоснежных брюк до летящих платьев.
- Бахрома. Стандартный джинсовый жакет легко преобразить в модный, если добавить линии длинной бахромы по спине и рукавам.
- Мультяшные надписи. Тут работает контраст — спереди это элегантная бежевая укороченная куртка, но спину украшают крупные буквы в стрит-стайле яркого розового цвета.
- Цветочный принт. Укороченная куртка, полностью сшитая из раскрашенного крупным флористическим рисунком в охряно-бордовых оттенках денима, вызывает ассоциации с миром искусства.
- Баска. Модная баска начинается от завышенной талии. Складки могут быть только на спине.
Если хватит смелости, можно убрать у поднадоевшей укороченной куртки спинку и украсить сеткой из джинсовых шнуров.
Уже не новы, но не потеряли актуальность заклепки, защитная расцветка, ярко-желтый или чисто черный цвет, антрацитовый, ярко-розовый, покрой куртка-болеро, милый рукав ¾, рукав очень крупный фонарик, экстремально-короткий кроп выше уровня груди, крылышки над рукавами, квадратный силуэт летней мужской ретро-рубашки с широким прямым рукавом.
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Фасоны длинных джинсовых курток 2023
С тенденцией укоротить изделие соседствует тяга удлинить. Такие куртки для женщин как будто стремятся превратиться в модное джинсовое пальто. Diesel даже сделал попытку объединить два тренда в одной модели — куртка модного силуэта сезона — с широкими спущенными округлыми плечами, воротником-стойкой, застежками-молниями обзавелась двумя полочками длиной до щиколотки. Эффект ручной работы, когда портной просто пришивает деталь, не заботясь о том, чтобы скрыть место соединения, делает модель особенно дерзкой. Такая вещь самодостаточна, не нуждается в выборе обуви или брюк, идет к любой фигуре, главное, чтобы рост позволял носить плечи такой ширины.
Из подборок фото модных джинсовых курток исчезли куртки-рубашки длиной до середины бедра, полуоблегающие или облегающие. Они удобны и красивы, но их сложно комбинировать. Если нужна элегантная удлиненная модель, стоит выбрать куртку, напоминающую прямой тренч. Под нее можно надеть элегантное платье-футляр, коктейльную юбку или узкие брюки. Можно создать образ total jeans с обувью в тон.
Модные тенденции джинсовых курток в 2023 году
На вопрос, модны ли джинсовые куртки в грядущем сезоне, сложно дать однозначный ответ. Одни бренды, например, Juun.J, глубоко погрузились в тему денима, сшив из него буквально все, от бомберов до жакетов с баской. Другие, например Kenzo, упомянули джинс в определенном контексте, а третьи, вроде бренда Vetements, отдали предпочтение коже и традиционному текстилю. Не коснулись темы денима и другие именитые дизайнеры, например, Nina Ricci — модный дом увлекся органзой, сеткой и лаковой кожей нежнейшего голубого цвета, в такой коллекции нет места грубоватой джинсовой ткани.
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Самые острые модные тенденции нового года:
- Имитация или отсылки к рабочей одежде. Особенно ясно эта тема раскрыта у Kenzo — элементы рабочего, школьного, спортивного и морского костюма сливаются в фасон, оптимальный для путешествий, повседневной и деловой жизни. Джинсовые куртки имеют ностальгический дизайн: спущенные проймы, квадратное плечо, прямые широкие рукава, крупный отложной воротник и длина, едва-едва прикрывающую талию. Силуэт геометрический, почти грубый.
- Обильный декор. Одна-две надписи — этого мало. Сегодня куртка изрисована узорами, как чемодан путешественника.
- Мешковатость. Она сегодня повсюду, можно переходить из одного выставочного зала в другой, перебирая пальто, куртки, пиджаки, жакеты и свитеры, и везде видеть округлый расширенный силуэт оверсайз.
- Воротник-стойка. Он стал более интересным, расширенным, с отворотами типичного отложного воротничка. Полное впечатление, что обычный отложной воротник по-королевски поднялся, чтобы выгодно подчеркнуть стройную шею.
- Посадка точно по фигуре. Эта тенденция успешно соседствует рядом с оверсайзом. Тонкая джинсовая ткань настолько точно облегает фигуру, что уже непонятно — это куртка, рубашка, купальник, или само тело. Diesel подчеркнул идею, нанеся декор джинсового голубого цвета на руки и кисти модели. Другой вариант — джинсовые митенки тон в тон с курткой.
- Пэчворк. Прочно вошедший в моду в 2020 году, он не сдал своих позиций, хотя стал более изысканным — напоминающим работу художника-абстракциониста.
- Укороченный силуэт. Куртка не закрывает талию, зато дает возможность показать другой элемент одежды или полоску загорелой кожи.
Красивые модели джинсовых курток 2023
Несколько остромодных джинсовых моделей с фото:
- Жакет с баской. Очень элегантная женская куртка строго по фигуре, с чуть завышенной талией и с баской в виде колокола. Потертости несколько сгладят впечатление шика и «упростят» модель, достойную модного журнала из лощеных 50-х.
- Жакет «Майкл Джексон». Mowalola вдохновилась гангстерской уличной темой, представив жакет из простого голубого денима с подчеркнутой, но не спущенной, а нарочито-четкой линией плеч и отложными деталями с рисунками «мультяшные глаза». Жакет сужается к талии, дополняется джинсами на бедрах, постепенно входящими в моду.
- Байкерская джинсовая куртка. Для одной из своих моделей Diesel выбрал облегающий, чуть мешковатый силуэт, укороченную длину до талии, прямые рукава, отложной широкий воротник-стойку. Все спокойно и почти привычно, но вещь преображает обработка ткани — банальная серая джинса с вареным эффектом как будто покрыта блестящим лаком.
- Куртка со шнуровкой. Идея от No Sesso — объединить синий рабочий цвет и смелый сложный пошив пиратской блузы. Спущенную широкую пройму компенсирует круглая кокетка и головка рукава в романтичную оборку. Все линии кроя подчеркнуты контрастной отстрочкой. Завершает образ корсетная женственная шнуровка.
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В моде элегантность и шик. Едва заметно, но на модных подиумах 2023 года чувствуется усталость от нарочито небрежных вещей. Всем захотелось вернуться в помещения, пить шампанское или ходить на деловые встречи. Так что джинсовую куртку успешно заменят жакеты, пиджаки, полупальто, в том числе и летние.
Итоги
- Покрой модных джинсовых курток сезона 2023 — точно по фигуре или оверсайз, линия плеч — с широкой спущенной округлой проймой, прямой силуэт.
- Цвета — естественные. Яркий синий индиго, голубой выбеленный, белый, спокойный серый, сиреневый, яблочно-зеленый.
- Модели либо укороченные, либо длиной до середины бедра или лодыжки. Редко — в талию.
- Детали — отстрочка, надписи, обилие декора, складки, оборки, вырезы, потертости, нарочито сложный или намеренно упрощенный ретро-покрой.