"Быть как все могут все": интервью с основателями бренда YOU WANNA

YOU WANNA – бренд, сочетающий стиль и качество, сексуальность и комфорт. Бренд, который имеет многомиллионную аудиторию покупателей и поклонников. Юлия Елисеева и Нигина Шукурова, основательницы марки, открыли по меньшей мере семь магазинов в Москве и вышли на зарубежный рынок, основав магазин в Дубае.

Перечислять ошеломительные достижения YOU WANNA можно бесконечно: коллаборация с ювелирной маркой RUSHEV, сотрудничество с fashion-блогером Марией Червоткиной, запуск весенней коллекции, лицом которой стала Ольга Серябкина. Как это им удалось? Основательницы YOU WANNA, Юлия Елисеева и Нигина Шукурова, рассказали о своем пути, ДНК бренда и дали совет начинающим дизайнерам.

– Можете рассказать немного про истоки бренда? Как пришла идея его создания? С какими трудностями вы сталкивались в начале пути?

– Трудностей в самом начале как раз не было, тогда было меньше конкурентов и больше возможностей быстрого роста. Все началось с профиля в социальной сети, где мы выкладывали фотографии и собирали аудиторию. Изначальной идеей было создавать необычную одежду, не базовую. Помним наши первые платья-рубашки с пришитыми воланами, которые мы не так давно решили повторить, а сейчас они стали бестселлерами коллекции.





– Можете описать стиль YOU WANNA?

– В ДНК бренда лежит описание девушки YOU WANNA – дерзкая, сексуальная, уверенная в себе, на стыке моды и трендов, не боящаяся экспериментов и с самоиронией. Если вы посмотрите на нашу одежду, то это станет очевидно. Там будут трикотажные платья с пришитым кружевом или шифоновыми воланами, джинсы со вставками из органзы или футболка с надписью "toxic".





– Вы сами разрабатываете дизайн одежды для бренда?

– Да, и обычно идей больше, чем возможностей отшивать это на фабрике в образцах. Наша матрица коллекции – это непрекращающаяся доска из нарисованных изделий. У нас правда очень много идей, и мы мечтаем об огромном ассортименте в бренде, но всему свое время.

– Как вам кажется, почему одежда и мода настолько важны для современного человека?

– Думаем, это связано с переизбытком всего. На фоне непрекращающегося потока информации, трендов и всего прочего остается желание выделяться.





– Как бренд стал настолько известным и востребованным? Может быть, есть советы для начинающих, которые вы можете дать?

– Наверное, главным советом будет – искать то, чего нет на рынке. Сегодня очень много базовой одежды на рынке, нужно стараться выделяться. Быть как все могут все.