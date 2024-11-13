Капор или балаклава: что надеть вместо привычной шапки

Модный дом Gucci представил новогоднюю кампанию Gucci Gift, в которой американская модель Кендалл Дженнер и итальянский теннисист Янник Синнер разыгрывают романтическую историю в заснеженных горах. Для съемки Кендалл Дженнер надела пушистый капор Gucci – этот головной убор дизайнеры предлагают как альтернативу привычной шапке уже несколько сезонов подряд.





Капор похож на балаклаву – еще один тренд осенне-зимней моды последних лет, но, по мнению многих светских девушек, гораздо удобнее, поскольку свободный и не портит прическу. Зато балаклава плотнее закрывает шею и лицо (иногда до глаз), что дает ей преимущества в мороз, метель и ветер.



Вспомним о модных француженках

Капор (в переводе с французского "капюшон") появился в 19-м веке и заменил чепец, который завязывался под подбородком, но не покрывал голову полностью. Чепец носили дома, для выхода в свет он, конечно не подходил. Но модные прически требовали защиты от погодных условий и пыли. Так появились капоры – изначально они были частью женской накидки, но постепенно стали самостоятельным головным убором с высокой тульей. В 20-м веке мода менялась стремительно, капоры практически никто не носил. Капюшоны стали использовать только как элемент верхней или спортивной одежды.



В качестве головного убора капор вернулся в начале 2000-х, с тех пор разные модели шапки-капюшона использовали в осенне-зимних коллекциях Saint Laurent, Etro, Versace, Moschino, Antonio Marras, Jil Sander и многие другие. Бестселлером зимних коллекций они были и прошлой зимой. Модный дом Versace даже создал расшитый бисером капюшон, которым предлагали дополнять образы в стиле панк-рок.





Наш фаворит в наступившем сезоне – капор крупной вязки JW Anderson – мы поддерживаем любовь современной моды к рукотворным вещам.





Шапка-капюшон – вещь универсальная, она заменяет и шапку, и капюшон, и шарф. В отличие от капюшона не сваливается от сильного ветра или при быстрой ходьбе, в отличие от шапки – закрывает не только уши, но и шею. К тому же, капор можно не снимать в помещении, достаточно просто спустить как капюшон (кто каждую зиму теряет шапки в кафе, в кино или в такси, это оценят).

У наших любимых российских брендов тоже есть капоры. Теплый и лаконичный из трикотажа 12 Storeez подойдет к любой верхней одежде.





Ushatava связали светлые капоры, а в черном цвете придумали стильный капюшон – в нашем климате самый надежный.





Забудем о гангстерах

Балаклава появилась сначала в мужском гардеробе, который в 19 веке многое заимствовал из военной униформы. Такие маски-подшлемники начали носить солдаты Британской армии во время Крымской войны. Зима 1854-55 гг. выдалась невыносимо холодной, и пришлось найти способ не отморозить лицо. "Подшлемник" стали называть балаклава – по имени города, где его придумали. Долгое время балаклава к моде отношения не имела и обзавелась негативными ассоциациями как часть экипировки гангстеров и террористов.





В моду этот головной убор неожиданно, с флером своего фирменного эпатажа, "забросил" модный дом Maison Margiela, где в каждой коллекции так или иначе обыгрывают принцип анонимности, которому был верен сам Мартин Маржела. Впрочем, балаклава оставляет открытыми глаза – главное не скроешь.

Другие модные бренды активно подхватили этот тренд, и балаклавы в последние несколько сезонов можно было увидеть у Max Mara, Cos, Acne Studios и Schiaparelli.

Массмаркет предлагает немало стильных моделей – этой зимой хорошие балаклавы получились у Lime.





Основательница бренда вязаной одежды Pasma Екатерина Дмитриева начинала с вязания балаклав, пользовавшихся большим спросом у ее подписчиков в соцсетях, она доказала, что этот головной убор может быть очень разным.





А бренд Vereja, который также создает невероятно красивые вязаные вещи, полностью избавил этот аксессуар от ассоциаций с агрессивным мужским миром.





Всего то надо было связать балаклаву вручную с фантазией и с любовью.