Как быть стильной в Plus Size? Советы от эксперта

Девушкам plus size как никому другому знакома проблема с выбором предметов гардероба. Стоит подобрать вещи неправильно – силуэт тут же кажется объемным и бесформенным. Стоит подобрать не те цвета – подчеркиваются даже самые незначительные недостатки фигуры. Как с этим быть? Как обладательницам аппетитных форм грамотно подбирать одежду и выглядеть на все сто? На этот вопрос ответила дизайнер Тана Хомиц.





Не бойтесь носить oversize – он вам не враг!

Оверсайз – больше, чем просто стильный тренд. Это универсальный вид одежды, помогающий скрыть недостатки и создавать интересные образы. Женщинам с фигурой plus size вещи свободного кроя обеспечивают комфорт, и при этом не акцентируют внимание на проблемных зонах.

При выборе оверсайз важно учитывать тип строения своей фигуры. Допустим, при объемном низе и легком верхе можно комбинировать широкие брюки с приталенными блузами, чтобы добиться гармоничных пропорций. Также, следует правильно подбирать размер одежды: вещи не должны быть чрезмерно большими, иначе это добавит лишний объем и нарушит координацию силуэта.

Попрощайтесь с тонкими тканями – вам с ними не по пути

Одежда из тонких тканей всегда выделяет недостатки, тем более если она еще и обтягивающая. Лучше отдавать предпочтение материалам с плотной структурой, они точно будут удерживать форму, не акцентируя внимание на местах, которые хочется скрыть. Так, например, идеально подойдут любые варианты костюмных тканей, денима или жаккарда – с ними ваш образ будет изысканным и подчеркнет достоинства вашей фигуры.

Вышесказанное относится к брюкам, блузкам и другим предметам гардероба, которые сшиты из тонких материалов. Допустим, если ваша цель – скрыть складки на теле, то вам точно стоит избегать облегающих лонгсливов. А если хотите избежать обтягивания широких бедер – слишком прилегающие брюки лучше отложить в сторону.

Не скрывайте свои достоинства: подчеркивайте плечи, бедра и талию





Для того, чтобы создать визуальный эффект фигуры "песочные часы", важно акцентировать внимание на плечах и бедрах, используя объемную одежду, при этом не забывая о поясе для выделения талии. За счет этого любой повседневный образ будет пропорционален и гармоничен.

Для увеличения объема в верхней части тела отлично подойдут рукава-фонарики или жакеты с широкими плечами. Чтобы сделать акцент на талии и бедрах, следует остановиться на юбках-трапециях, брюках с высокой посадкой или приталенных платьях. Если предпочтение отдано объемным вещам, обязательно добавляйте ремни – это легкий и элегантный способ подчеркнуть талию и завершить образ.

Никакой броскости – только однотонные и фактурные ткани

Старайтесь выбирать однотонные или фактурные материалы, ведь яркие принты могут создавать визуальный эффект увеличения объема. Вместо заметных узоров лучше сосредоточиться на многослойности, которая является универсальным решением для любых случаев. Этот подход позволяет формировать сложные и интересные образы, не утрачивая визуальной стройности.

В одежде с однотонной и текстурной структурой ваш внешний вид обретет не только баланс, но и стиль. Не бойтесь экспериментировать с различными тканями и пастельными цветами, комбинируя их между собой.

Брюки прямого кроя – ваши лучшие друзья





Часто девушки стесняются объемов в бедрах, которые особенно портят фигуру при неуместно подобранной одежде. Брюки прямого кроя – прекрасный способ визуально сделать бедра меньше и вытянуть силуэт, добавив стройности. Они должны быть чуть ниже щиколотки – это лучшая длина, благодаря которой образуется эффект длинных ног и статного телосложения.



Такие брюки прекрасно сочетаются с туфлями на каблуке, их можно комбинировать и с офисной одеждой, и с кэжуал образами. Для повседневных луков советую обзавестись несколькими парами прямых джинс, чтобы были разнообразные варианты сочетания с другими вещами.

Без ярких цветов в гардеробе никуда

Цвет играет ключевую роль в восприятии нашего внешнего вида. Чтобы ваш стиль не казался заурядным и скучным, стоит добавить в свой гардероб яркие оттенки: насыщенный синий, фиолетовый, оранжевый, приглушенный зеленый и красный. Эти цвета помогут сделать ваш образ более жизнерадостным и женственным, придавая ему выразительности.

Помните, что яркие оттенки всегда лучше сочетать с более нейтральными – это позволяет собирать элегантные образы без перебора красок. Например, можно дополнить светлый брючный костюм яркой блузкой в качестве акцента. Экспериментируйте с монохромными нарядами, но в таком случае важно уделять внимание выбору фасона, чтобы достичь оптимального результата..

Главный секрет безупречного внешнего вида – любовь к себе





Самый главный совет, который я могу дать – любите и принимайте себя такими, какие вы есть. По себе знаю, насколько же любовь к себе и своему телу целебна – она стирает все недостатки и красит абсолютно каждого человека.

Принятие своего тела и здоровая самооценка играют решающую роль в том, как вы представляете себя окружающим. Так что просто ищите себя и свой стиль: пробуйте разные цвета и фасоны, носите одежду по внутреннему отклику и никогда не стесняйтесь себя. Ведь истинная красота начинается с внутреннего чувства гармонии. Когда вы цените и уважаете себя, ваша уверенность и обаяние делают любой наряд стильным и уникальным. Поэтому обязательно любуйтесь собой, радуйте себя и улыбайтесь этому миру!