Не просто колготки: как необходимый зимой предмет гардероба помогает менять стиль

На мировых неделях моды цветные колготки больше не выглядят как каприз дизайнеров, но стали важным элементом коллекций. Они не выходят из моды уже несколько сезонов, и, судя по прошедшим показам сезона весна-лето 2025, им не стали уделять меньше внимания. Больше всех этот предмет гардероба любит Алессандро Микеле – каждый образ его дебютного показа для Valentino был дополнен колготками разных видов – контрастных или повторяющих принт платья.





Самая спорная вещь в гардеробе (в диапазоне: от "терпеть не могу" до "без колготок из дома не выйду") способна кардинально поменять образ. Выбирая колготки к повседневному аутфиту, женщина выбирает свою роль – черные прозрачные колготки сделают ее соблазнительной и сильной, плотные серые – прилежной и немного застенчивой, яркие или с рисунком – независимой и творческой.



Также легко колготки превращают женщину-вамп в невинную девчонку – стоит только надеть с короткой юбкой не ажурные, но плотные, слегка не по размеру – и ты уже Мальвина, или набоковская Лолита, кому как больше нравится – зависит от задачи.

1. Элемент свободы в рамках строгих правил

Согласно протоколу, все женщины королевской семьи должны носить колготки. Это правило возмущало Меган Маркл, но ведь в протоколе не указаны ни цвет колготок, ни их плотность. Когда в сводках правил есть лазейка смелая женщина найдет способ их (не)явно нарушить.

Принцесса Диана носила красные колготки с красным костюмом, сиреневые с торжественным платьем из бархата, надевала плотные черные колготки с ослепительно белым костюмом и наоборот, сочетала белые колготки с черной юбкой и черными туфлями на каблуках.



Она сделала обязательный атрибут делового дресс-кода одним из символов своей женской свободы. Вы можете заставить меня носить колготки, но какие они будут, я решаю сама. Не надо полностью переписывать правила, можно просто заполнить пробелы словами из своего личного манифеста.





В коллекции весна-лето 2025 модного дома Versace цветные колготки нивелируют пафос роскошных платьев, предназначенных для светских приемов.



Ролевая модель – принцесса Диана, каждый ее выход в свет нужно рассматривать, обращая внимания на детали, в них она проявляла свой манифест свободы и стиля.

2. Протест против стереотипов

Образ девушки в приспущенных колготках или гетрах – это (не)очевидный способ выразить свой протест против навязанных стереотипах о женской красоте. Вы можете надо мной смеяться, а можете – пожалеть. Я не требую восхищения и не строю из себя сильную женщину. Я уязвимая и порой смешная. Здесь цветные колготки как требование своего права быть трогательной.

После того как в 1960-е гг. Мэри Куант одела женщин в мини юбки, в моду вошли и плотные колготки. Они придавали все еще смелому предмету гардероба совсем другой оттенок – не кричащей сексуальности, но, наоборот, девичьей скромности.





В своем творчестве для Miu Miu Миучча Прада позволяет себе быть ироничной и забавной, что в рамках статусного Prada не совсем уместно, а здесь – то, за что этот бренд обожают его поклонницы. Считается, что именно Миучча Прада заставила девушек в 2020-х вновь полюбить плотные цветные колготки.



Ролевая модель – Твигги, воплощение своей эпохи, ее подчеркнутая невинность была лишь частью игры по поиску новой красоты, в которые периодически играет мода.

3. Признак эксцентричности

Чтобы сделать образ экстравагантным иногда достаточно просто надеть яркие колготки. Этот прием используют поп и рок-звезды в своих и без того смелых образах. Сейчас это один из атрибутов стиля k-pop (образец этого стиля – девушки из южнокорейской группы Blackpink). В 80-е годы колготки – в сетку, с дырками, контрастных цветов – утвердились в панк-культуре благодаря Вивьен Вествуд и Кортни Лав, в 90-е и 2000-е ажурные колготки и рваные чулки взяли как часть своего образа готы и эмо.





Ролевая модель – Леди Гага, Жанна Агузарова.



Повторить сценический образ этих певиц вряд ли получится, но научиться стильному эпатажу, пожалуй, стоит.



В общем, колготки могут быть способом нарушить приличия или им следовать. А могут, как доказала принцесса Диана, выполнять эти две функции одновременно – больше всего мода любит парадоксы.



4. Деталь, подчеркивающая сексуальность

В массовой культуре чулки воспринимаются как орудие соблазнения – и если в фильме требуется придумать образ, допустим, танцовщицы стриптиза, она, скорее всего, будет в чулках с подвязками.





Показ Balenciaga сезона весна-лето 2025 открывали модели в откровенных нарядах, дополненных чулками с подвязками. Креативный директор модного дома Демна Гвасалия со свойственной ему иронией намекнул, что подобные способы соблазнения уже не работают. Даже если кружевное белье и чулки станут вариантом повседневной одежды, сексуальной революции не случится.



Ролевая модель – Дита фон Тиз, звезда бурлеска и бывшая подруга Мэрлина Мэнсона выстраивает свой образ с помощью атрибутов соблазнения: от макушки до кончиков ногтей, от прически до чулок.



5. Возвращение ретро-стиля



Ностальгия по советскому, которая то и дело летает в воздухе, проявляется и в моде – наглядный пример недавно показал бренд 1811 в своей осенне-зимней коллекции “Универмаг”. По подиуму ходили и гламурные дивы в "капронках", и озорные школьницы в шерстяных или кружевных колготках.





Ролевая модель – "гостья из будущего" Наталья Варлей, всегда дива и вечная школьница.

6. Колготки – это просто колготки!

Да, плотные колготки – это, прежде всего, комфорт. Они позволяют носить зимой модные трикотажные платья и юбки миди. Отлично смотрятся с деловыми костюмами и с бермудами. Собираясь в офис, лучше отдавать предпочтение утепленным вариантам из шерсти или микрофибры. Для повседневной носки можно экспериментировать с фактурой, например, надеть модель с жаккардовым рисунком.





Популярные марки, такие как Minimi, Calzedonia или Tezenis предлагают разные по плотности колготки практических любого цвета.

Так что с выбором колготок у современной модницы проблем не будет. Осталось только определить, какой образ она хочет создать – или купить несколько моделей, чтобы менять образы в зависимости от погоды и/или настроения.