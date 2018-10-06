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Самый модный новогодний маникюр на 2019 год

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Каждой женщине, независимо от ее возраста, в новогоднюю ночь хочется выглядеть подобно истинной королеве — также стильно, нарядно и со вкусом. Главный праздник года — это прекрасная возможность проявить максимум фантазии и мастерства при выборе вечернего платья, мейкапа, прически, аксессуаров и, конечно же, соответствующего всему этому, красивого маникюра.

Воплощайте в жизнь самые смелые и необычные идеи. Ведь эксперименты со своим внешним видом и модными новинками позволят модницам создать действительно неповторимый и запоминающийся образ. Эффектным дополнением к которому, станет продуманный маникюр и стильный дизайн ноготков с оригинальным решением. Последние новинки и модные тенденции на Новый 2019 год представлены в фотоколлекции ниже.

Выбираем цвет маникюра согласно символу года

Грядущий 2019 год пройдет под эгидой Желтой Земляной Свиньи — активного, яркого и дружелюбного животного, любящего быть в центре всеобщего внимания. Желая блистать своей красотой, темпераментный Кабан отдает предпочтение изысканной одежде и безупречному чувству стиля.

Поэтому если девушка хочет заслужить расположение хозяина грядущего года, помните, что праздничный маникюр, равно как и все детали женского облика, должен быть создан в подходящей цветовой гамме, основу которой составят:

  • все оттенки красного;
  • золотистые тона;
  • коричневые оттенки;
  • синий и зеленый цвета.

Безусловно, именно красная палитра и все ее вариации будет новогодней определяющей темой, но не стоит останавливаться сугубо на этом цвете. Присмотритесь и к таким интересным оттенкам, как бордовый и лиловый. На женских ноготках они будут смотреться просто великолепно, особенно в сочетании с классическим черным.

Обратите внимание, что ни в коем случае не стоит наносить на ногти узоры леопардовой или тигровой расцветки, в этом году они неуместны. Кабан может попросту обидеться за то, что на его торжестве чтят семейство кошачьих.

Из коллекции предложенных фото, можно узнать о том, какой модный маникюр предлагают сделать профессиональные мастера на Новый 2019 год.

Миниатюрная свинка —стильный тренд nail-арта

Бесспорно, в канун Нового 2019 года шикарной идеей маникюра станет полный приключений Кабан, нарисованный на одном или сразу на всех ногтях. Представ перед гостями с подобным дизайном, дамы не прогадают —восторг, умиление подружек обеспечены.

Впрочем, для нанесения такого узора понадобятся хотя бы минимальные навыки рисования, ведь это животное-символ года, должно получиться правдоподобным. Если не можете похвастаться художественным талантом, лучше запишитесь на профессиональный маникюр.

Рисунок талисмана года при желании можно заменить изображением ярких и разноцветных вензелей или разводов, великолепием красок, напоминающих пестрый и роскошный фейерверк.

Если некогда заниматься детальным дизайном ногтей, можно приобрести в отделе с косметикой палетку с наклейками на ногти. Среди огромного разнообразия вариантов уж точно отыщется что-то интересное и праздничное.

Простым в реализации решением станут наклейки с рисунком все того же символа 2019 года. Можно нанести на ногти цветной лак и дать ему высохнуть, затем поместить наклейку, зафиксировав ее слоем прозрачного лака.

Шеллак на длинные ногти 

Представительницам прекрасной половины человечества, привыкшим всегда идти в ногу со временем, стоит обратить внимание на современную технику покрытия ногтей с помощью шеллака. Это замечательный способ декорировать ноготки разнообразными рисунками, модным однотонным маникюром или стильным френчем.

Благодаря уникальному составу, шеллак обеспечивает удивительную прочность покрытия, которое полностью сохраняет свой цвет и блеск в течение 2 недель.

Плюс ко всему, он способствует укреплению ломких и слоящихся ногтей, а значит, женские ручки всегда будут ухоженными.

Выберите в качестве праздничного стильного дизайна nail-арта узоры новогодней тематики: 

  • яркие елочные игрушки;
  • снежинки;
  • упряжку с оленями;
  • золотистый колокольчик. 

Дайте волю своей фантазии, а уж мастер-профессионал сделает свою работу на высшем уровне.

Если желаете сделать более традиционный маникюр, элегантный френч —это именно то, что нужно. Уже ставший классикой, он сделает ноготки женщин и девушек неотразимыми. И вовсе не обязательно соблюдать привычную бело-розовую гамму интересно будет смотреться зимний дуэт белого и голубого.

Украсив такой оригинальный френч нарядными блестками или стразами, привнесете в свой волшебный образ еще больше новогоднего настроения.

При помощи особого маникюрного приспособления — палочки с шариком на конце, называющейся дотсом и предназначенной для нанесения точек и кружочков, изобразить на ноготке понравившийся узор будет еще проще.

Новогодний маникюр на короткие ногти 

Не думайте, что всевозможные рисунки и блестки не подойдут для обладательниц коротких ноготков: чтобы сделать по-настоящему красивый и неповторимый маникюр, не стоит иметь шикарные длинные ногти. Сейчас все большей популярностью пользуются натуральные ногти естественной длины.

Придав им овальную форму, ничем не уступите красоткам с наращенными ногтями.

 

Именно для коротких ноготков великолепно подойдут насыщенные оттенки однотонного маникюра, сделанного под цвет праздничного наряда. Заниматься поисками лака в тон к платью нет необходимости, можно подобрать гармонично сочетающиеся цветовые решения.

Например, к золотистому или серебристому наряду стоит выбрать блестящий черный лак, и, наоборот, с маленьким черным платьем прекрасно будут смотреться благородные оттенки золота и серебра.

Большую популярность приобрел лунный маникюр, при котором основу покрытия составляет определенный цвет. Серебристым оттенком выделяется маленький участок ноготка около кутикулы. Ему придается форма выпуклого полукруга.

Трендом новогодней ночи 2019 станет и так называемый акцентный маникюр, предполагающий покрытие всех ногтей однотонным лаком, а украшение ноготка на безымянном пальце желаемым узором.

Рисунки на ногтях 

В новогоднюю ночь все должно быть безупречно. А поэтому стоит тщательно отнестись к выбору маникюра. Сейчас очень модно делать рисунки на ногтях, тематика Нового года должна быть везде. Яркие, праздничные принты делают с использованием водно-акриловых красок, лаков, блесток различных втирок для ногтей. То, как будут выглядеть маникюр, зависит только от фантазии обладательницы и профессионализма мастера.

Девушка всегда будет выигрышно смотреться, если маникюр будет подходить к новогоднему костюму или платью. 

Есть различные виды и техники рисунка на ногтях. Принт на прозрачном фоне очень изящный и придает ногтям легкость. Новогодние рисунки можно сделать самостоятельно с помощью иголочки и тонкой кисточки. На этот счет много вариантов предложено в интернете. А также можно развивать собственную фантазию. Такие рисунки всегда неповторимы, они, как произведения искусства.

Новогодние принты на ногтях с помощью пудры и блесток смотрятся очень эффектно.

А также можно нанести на простой лак любого цвета пудру для ногтей, она выигрышно переливается на свету и отражает цвета елочных игрушек и гирлянд - это будет ярко подчеркивать праздничный вид маникюра. Новогодние рисунки на ногтях подчеркнут индивидуальность дамы, стиль и безупречный вкус.

Если же есть желание походить с новогодним рисунком достаточно долго, то можно специальными средствами нарастить ногти. И рисунок непосредственно нанести под гель. Такой маникюр продержится очень долго, а новогодняя тематика на ногтях будет радовать обладательницу долгое время после праздника. Ведь новогодняя ночь всегда проходит слишком быстро.

Выбирая праздничный маникюр, важно не переборщить со всевозможным декором и правильно соединить дизайн ноготков с выбранным модным образом.

Все должно быть стильно и гармонично, тогда на новогоднем вечере представительница прекрасного пола будет блистать, завораживая окружающих своей безупречностью. 

Новогодний маникюр не стал сдавать также и ярких, разнообразных вариантов осенних тенденций. Так, по-прежнему в моде кракелюр, но к празднику его стоит немного украсить. К примеру, добавить немного блеска, прорисовав ниточки серебром или золотом. Благодаря этому ноготки станут изящнее и утонченнее. Идеальный вариант — кракелюр под кожу рептилий. 

Мода на темные и мистически-глубокие оттенки также сохранилась и зимой. Так как зимой модно носить ногти зеленого, темно-серого или черного оттенка с перламутром, можно, как новогодний вариант, украсить его стразами. Такой маникюр не останется незамеченным в праздничную ночь. Ну, а тем, кто не хочет выглядеть мрачно, можно посоветовать более радостные варианты.

Модные тенденции также напоминают про коричневый, золотой и зеленоватый оттенки. Красный и бордо - даже не стоит обсуждать, это уже вечная классика, которая в тренде независимо от года и сезона. 

Если же дама поклонница стиля nude, то все пастельные оттенки шикарно будут смотреться на фоне изысканного дорого платья или костюма в классическом стиле. Они лишь подчеркнуть осведомленность женщины о последних зимних модных тенденциях 2019 года. 

Френч также не сдает своих позиций, в моде новогодний дизайн с интересными принтами. Бесцветный лак и кончики в ярком или темном цвете - тоже будут актуальными вариантами для выбора. 

Зная о модных тенденциях новогоднего маникюра, можно завершить любой женский образ, выбрав вариант дизайна ноготков на свой вкус.

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06.10.2018
Теги: маникюр Новый год 2019 тенденции

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  • Валерия / 06.10.18 01:05
    -
    0
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    Понравился нюдовый дизайн маникюра. Ведь он сейчас в моде. А к празднику его обновленные варианты немного приукрашены втиркой - нежно и со вкусом. Также можно сочетать спокойные тона шеллака с контрастным принтом. Тоже отличный вариант для завершения образа.
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  • Юля / 06.10.18 01:04
    -
    0
    +
    Просмотрев фото новогоднего маникюра, выделила некоторые варианты для себя. Отлично будет смотреться яркий шеллак в контраст праздничному наряду. А также можно сделать фрэнч с принтом на нескольких ноготках. Понравились наклейки с мордочками хрюшек, ведь это символ будущего года.
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  • Мария / 06.10.18 01:03
    -
    0
    +
    Уже начинаю обдумывать новогодний образ, определилась на классике. Вариант маленького черного платья с аксессуарами можно будет дополнить ярким или блестящим маникюром, который будет безупречно дополнять стиль. Вот только пока не определилась с цветом ноготков. Фото-коллекция понравилась, много вариантов новых, а также оригинальный дизайн зимнего праздничного маникюра не может не обратить на себя внимание. Есть из чего выбрать.
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