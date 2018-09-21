Учимся красиво завязывать галстук: пошаговое фото

В современном мире любой мужчина может подобрать себе деловой костюм и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Но чтобы образ выглядел завершенным стоит знать, как завязать галстук простым способом. Разобраться в этом помогут пошаговые фото.

Простой узел для новичков

Для того чтобы завязать галстук достаточно знать несколько приемов. Достаточно немного попрактиковаться перед зеркалом, и положительный результат гарантирован.

Вот с чего следует начать:

Размещаем галстук так, чтобы широкий конец оказался в левой руке, а узкая часть была с правой стороны. Большую часть нахлестываем поверх тонкой и оборачиваем по кругу. Следим, чтобы кончик оказался снизу возле правой руки. При этом не нужно натягивать ткань слишком сильно. Перекидываем широкий конец через верх и продеваем его в полученную петлю (или ободок). Остается лишь вывести его с левой стороны и образовать простой узел.

Двойной Виндзор

Следующий вариант для модного образа предполагает повторение простых действий:

Галстук набрасываем на шею швом внутрь. При этом тонкий конец должен оказаться с левой стороны, а широкий – справа. Проводим большой кончик через петельку, чтобы он оказался сверху, и аккуратно вытягиваем впереди. После тянем галстук вниз и отводим вправо. Протягиваем таким образом, чтобы узкая часть находилась возле рубашки, а широкая смотрела наружу. Сделать это необходимо обязательно при помощи петли, заводя ее назад. Поверх получившегося узла проводим широкую часть галстука и вытягиваем ее с правой стороны.

Также достать большой кончик можно через петлю, которая находится сверху. Именно через образовавшийся зазор протягиваем широкую часть, но очень аккуратно, чтобы получить элегантный узел.

Интересный материал: Мужская мода осень-зима 2018-2019: взрывные тренды

Двойной узел

Еще один простой способ того, как завязать галстук, ориентируясь на пошаговые фото:

Набрасываем галстук швом во внутрь. Скрещиваем две стороны так, чтобы широкая часть смотрела вправо. После этого оборачиваем с ее помощью узкий конец, сохраняя виток целым. Если все сделать правильно, то большой кончик будет находиться возле левой руки. Медленно затягиваем галстук, но следим, чтобы узкая часть находилась сверху, а широкая «шла» по направлению к правой руке, образовывая петельку. Поверх нее заводим широкий узел, и проворачивается влево, проходя через зазор в районе шеи. Большую сторону аксессуара протягиваем в ушко и аккуратно завязываем. Галстук обязательно расправляем руками – это поможет подчеркнуть двойной узел.

Четвертной узел

Интересная идея для тех, кому приелся «каждодневный» вариант узла. Повторить его не так уж и сложно, если придерживаться всех рекомендаций:

Галстук накидываем на шею так, чтобы шов смотрел во внутрь. Тонкая часть должна находиться сверху, а широкий кончик протягивается с правой стороны. После этого широкую часть отводим к левой руке и пропускаем через петлю, образовавшуюся на шее. При этом вытягиваем галстук к верху. Все это время придерживаем узел, чтобы не затянуть его слишком сильно. Остается лишь завязать деловой аксессуар так, чтобы широкая сторона находилась ближе к воротнику рубашки, а узкую часть можно было потянуть немного вниз.

Интересно: Самые модные мужские стрижки 2018

Диагональный узел

Следующий простой способ того, как завязать галстук, можно посмотреть на пошаговых фото. Также рекомендуется прочитать дополнительную инструкцию:

Накидываем галстук на шею, чтобы его шов смотрел во внутрь. После этого широкую деталь накладываем сверху и образовываем перекрестье. Теперь широкий кончик протягиваем снизу, отводим ближе к правой руке и оборачиваем вокруг узкой части один раз. В результате тонкая часть должна оказаться справа. Большую сторону протягиваем через переднюю сторону узла, перекинув его при этом через петлю на шее. Вывести его нужно ближе к левой руке. Остается лишь продеть кончик в образовавшееся ушко, и аккуратно затянуть галстук.

Поперечный узел

Такой вариант выглядит очень элегантно и подчеркивает хороший вкус мужчины. Чтобы завязать узел необходимо немного потренироваться, но все усилия стоят полученного результата.

Нужно повторить всего лишь несколько действий:

Галстук накидываем швом во внутрь. Тонкой частью накрываем широкую сторону аксессуара, после чего отводим ее ближе к правой руке. Заводим узкую сторону под широкую, чтобы образовалась петля. Выводим больший конец к верху, заворачиваем его через другую сторону и аккуратно затягиваем.

Ганновер

Симметричный узел поможет создать интересный образ и разнообразить деловой костюм. Пошаговая инструкция поможет все сделать в лучшем виде:

Набрасываем галстук швом наружу. После, его нужно перекрестить так, чтобы шов широкой части также находился с внешней стороны. Перекрываем его тонкой стороной и следим, чтобы она тянулась ближе к правой руке. Большую часть заводим за меньший конец и направляем его вправо. Заводим петлю снизу вверх и протягиваем широкую часть вниз, а затем влево. Делаем один круг возле узла, после чего аккуратно выводим большой кончик через верхнюю петлю около шеи. Если все сделано правильно, то широкая сторона будет огибаться возле основания галстука слева направо. Теперь заводим ее сзади на петле возле шеи, чтобы она попала в узелок.

Узел Кельвин

Завязывать галстук таким образом очень просто. Всего за несколько минут можно добавить изюминку в свой повседневный лук или немного изменить свой праздничный наряд.

Для этого необходимо:

Надеваем галстук так, чтобы шов оказался с наружной стороны. Направляем тонкую часть к правой руке, чтоб она оказалась сверху. При этом шов не должен поменять своего расположения. Теперь широкую часть размещаем сверху, выполнив полный круг. В конце эта сторона должна находиться ближе к левой руке. Поверх узла накладываем еще один раз большую часть галстука, но «ведем» ткань слева направо. Затем продеваем конец через петлю и через образовавшееся ушко.

Ориенталь

Самый просто способ завязать галстук, который отлично подойдет для новичков. Как добиться положительного результата подскажут пошаговые фото и дополнительная инструкция:

Набрасываем галстук на шею и перекрещиваем его стороны так, чтобы тонкая сторона оказалась сверху, и смотрел в правую сторону. Широкой стороной обворачиваем один раз меньшую часть и смотрим, чтоб она находилась ближе к левой руке. Протягиваем большой кончик в петлю, тянем аккуратно вниз и получаем аккуратный узел.

Узел онассис

Для того чтобы завязать галстук таким способом необходимо повторить следующие действия:

Надеваем мужской аксессуар на шею так, чтобы его шов смотрел вниз. Накидываем широкую часть на более узкую сторону. Она должна находиться ближе к левой руке. Заводим больший кончик под тонкую сторону, а затем направляем его вверх и протягиваем через образовавшуюся петельку на шее. Как только появится ушко, тянем эту же сторону вниз, завязываем узел и придаем ему более четкие очертания. В конце отводим широкую часть ближе к правой руке, перебросив ее для этого в полученный узелок. Снова поправляем галстук.

Как можно видеть, существует несколько простых способов завязать галстук. Для удобства можно воспользоваться пошаговыми фотографиями или инструкциями с подробными видео.