Учимся красиво завязывать галстук: пошаговое фото
В современном мире любой мужчина может подобрать себе деловой костюм и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Но чтобы образ выглядел завершенным стоит знать, как завязать галстук простым способом. Разобраться в этом помогут пошаговые фото.
Простой узел для новичков
Для того чтобы завязать галстук достаточно знать несколько приемов. Достаточно немного попрактиковаться перед зеркалом, и положительный результат гарантирован.
Вот с чего следует начать:
- Размещаем галстук так, чтобы широкий конец оказался в левой руке, а узкая часть была с правой стороны.
- Большую часть нахлестываем поверх тонкой и оборачиваем по кругу. Следим, чтобы кончик оказался снизу возле правой руки. При этом не нужно натягивать ткань слишком сильно.
- Перекидываем широкий конец через верх и продеваем его в полученную петлю (или ободок). Остается лишь вывести его с левой стороны и образовать простой узел.
Двойной Виндзор
Следующий вариант для модного образа предполагает повторение простых действий:
- Галстук набрасываем на шею швом внутрь. При этом тонкий конец должен оказаться с левой стороны, а широкий – справа.
- Проводим большой кончик через петельку, чтобы он оказался сверху, и аккуратно вытягиваем впереди.
- После тянем галстук вниз и отводим вправо. Протягиваем таким образом, чтобы узкая часть находилась возле рубашки, а широкая смотрела наружу. Сделать это необходимо обязательно при помощи петли, заводя ее назад.
- Поверх получившегося узла проводим широкую часть галстука и вытягиваем ее с правой стороны.
Также достать большой кончик можно через петлю, которая находится сверху. Именно через образовавшийся зазор протягиваем широкую часть, но очень аккуратно, чтобы получить элегантный узел.
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Двойной узел
Еще один простой способ того, как завязать галстук, ориентируясь на пошаговые фото:
- Набрасываем галстук швом во внутрь. Скрещиваем две стороны так, чтобы широкая часть смотрела вправо. После этого оборачиваем с ее помощью узкий конец, сохраняя виток целым. Если все сделать правильно, то большой кончик будет находиться возле левой руки.
- Медленно затягиваем галстук, но следим, чтобы узкая часть находилась сверху, а широкая «шла» по направлению к правой руке, образовывая петельку.
- Поверх нее заводим широкий узел, и проворачивается влево, проходя через зазор в районе шеи.
- Большую сторону аксессуара протягиваем в ушко и аккуратно завязываем. Галстук обязательно расправляем руками – это поможет подчеркнуть двойной узел.
Четвертной узел
Интересная идея для тех, кому приелся «каждодневный» вариант узла. Повторить его не так уж и сложно, если придерживаться всех рекомендаций:
- Галстук накидываем на шею так, чтобы шов смотрел во внутрь. Тонкая часть должна находиться сверху, а широкий кончик протягивается с правой стороны.
- После этого широкую часть отводим к левой руке и пропускаем через петлю, образовавшуюся на шее. При этом вытягиваем галстук к верху. Все это время придерживаем узел, чтобы не затянуть его слишком сильно.
- Остается лишь завязать деловой аксессуар так, чтобы широкая сторона находилась ближе к воротнику рубашки, а узкую часть можно было потянуть немного вниз.
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Диагональный узел
Следующий простой способ того, как завязать галстук, можно посмотреть на пошаговых фото. Также рекомендуется прочитать дополнительную инструкцию:
- Накидываем галстук на шею, чтобы его шов смотрел во внутрь. После этого широкую деталь накладываем сверху и образовываем перекрестье.
- Теперь широкий кончик протягиваем снизу, отводим ближе к правой руке и оборачиваем вокруг узкой части один раз. В результате тонкая часть должна оказаться справа.
- Большую сторону протягиваем через переднюю сторону узла, перекинув его при этом через петлю на шее. Вывести его нужно ближе к левой руке.
- Остается лишь продеть кончик в образовавшееся ушко, и аккуратно затянуть галстук.
Поперечный узел
Такой вариант выглядит очень элегантно и подчеркивает хороший вкус мужчины. Чтобы завязать узел необходимо немного потренироваться, но все усилия стоят полученного результата.
Нужно повторить всего лишь несколько действий:
- Галстук накидываем швом во внутрь. Тонкой частью накрываем широкую сторону аксессуара, после чего отводим ее ближе к правой руке.
- Заводим узкую сторону под широкую, чтобы образовалась петля.
- Выводим больший конец к верху, заворачиваем его через другую сторону и аккуратно затягиваем.
Ганновер
Симметричный узел поможет создать интересный образ и разнообразить деловой костюм. Пошаговая инструкция поможет все сделать в лучшем виде:
- Набрасываем галстук швом наружу. После, его нужно перекрестить так, чтобы шов широкой части также находился с внешней стороны.
- Перекрываем его тонкой стороной и следим, чтобы она тянулась ближе к правой руке.
- Большую часть заводим за меньший конец и направляем его вправо. Заводим петлю снизу вверх и протягиваем широкую часть вниз, а затем влево.
- Делаем один круг возле узла, после чего аккуратно выводим большой кончик через верхнюю петлю около шеи.
- Если все сделано правильно, то широкая сторона будет огибаться возле основания галстука слева направо. Теперь заводим ее сзади на петле возле шеи, чтобы она попала в узелок.
Узел Кельвин
Завязывать галстук таким образом очень просто. Всего за несколько минут можно добавить изюминку в свой повседневный лук или немного изменить свой праздничный наряд.
Для этого необходимо:
- Надеваем галстук так, чтобы шов оказался с наружной стороны.
- Направляем тонкую часть к правой руке, чтоб она оказалась сверху. При этом шов не должен поменять своего расположения.
- Теперь широкую часть размещаем сверху, выполнив полный круг. В конце эта сторона должна находиться ближе к левой руке.
- Поверх узла накладываем еще один раз большую часть галстука, но «ведем» ткань слева направо. Затем продеваем конец через петлю и через образовавшееся ушко.
Ориенталь
Самый просто способ завязать галстук, который отлично подойдет для новичков. Как добиться положительного результата подскажут пошаговые фото и дополнительная инструкция:
- Набрасываем галстук на шею и перекрещиваем его стороны так, чтобы тонкая сторона оказалась сверху, и смотрел в правую сторону.
- Широкой стороной обворачиваем один раз меньшую часть и смотрим, чтоб она находилась ближе к левой руке.
- Протягиваем большой кончик в петлю, тянем аккуратно вниз и получаем аккуратный узел.
Узел онассис
Для того чтобы завязать галстук таким способом необходимо повторить следующие действия:
- Надеваем мужской аксессуар на шею так, чтобы его шов смотрел вниз. Накидываем широкую часть на более узкую сторону. Она должна находиться ближе к левой руке.
- Заводим больший кончик под тонкую сторону, а затем направляем его вверх и протягиваем через образовавшуюся петельку на шее.
- Как только появится ушко, тянем эту же сторону вниз, завязываем узел и придаем ему более четкие очертания.
- В конце отводим широкую часть ближе к правой руке, перебросив ее для этого в полученный узелок. Снова поправляем галстук.
Как можно видеть, существует несколько простых способов завязать галстук. Для удобства можно воспользоваться пошаговыми фотографиями или инструкциями с подробными видео.
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А какой способ вам нравится больше? 3
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Дмитрий / 21.09.18 11:32Интересная статья, хотя я и не понимаю, зачем знать такое количество узлов. Отец меня научил вязать галстук двумя способами, а большего мне и не нужно. Но, как говориться, каждому свое.
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Сергей / 21.09.18 11:32Спасибо за полезную информацию. Все получилось с первого раза, и теперь я самостоятельно могу завязывать галстук. Хотя раньше думал, что будет намного сложнее.
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Света / 21.09.18 11:31Никогда не думала, что существует столько способов завязывать галстук. Да и разобраться удалось не сразу, хоть и повторяла все действия с фотографий. Но один узел у меня все же получился и теперь муж ходит на работу в костюмах.