Как оставаться стильной зимой: выбираем одежду для спорта и прогулок

Зима требует вызовов не только от профессиональных спортсменов, но и от любителей прогулок на свежем воздухе: продолжить бегать по утрам, заниматься воркаутом, кататься на коньках каждые выходные, освоить беговые лыжи и даже просто много ходить, чтобы ежедневно выполнять 10 тыс. шагов.

Чтобы не снижать свою активность нужно грамотно выбрать зимний гардероб – составили для вас инструкцию.



Главное правило



Зимний аутфит должен состоять из трех слоев (то что мы называем "матрешка" или "капуста"). Нижний слой – термобелье, состоящее из лонгслива, леггинсов или колготок. Затем – флисовый спортивный костюм, его можно заменить на свитер, бадлон, теплую рубашку и брюки (но сегодня в магазинах такой большой выбор мягких и уютных костюмов, что удобнее купить комплект). И наконец, верхняя одежда – пуховик из мембранной ткани с утеплителем и непромокаемые штаны (для занятий лыжами и сноубордом).

Порядок действий

1. Выбираем термобелье.

Обязательное условие – термобелье должно быть влагонепроницаемым и с терморегуляцией. Чтобы не ошибиться с выбором внимательно смотрим состав, подходят полиэстр, флис, лайкра, микрофибра и шерсть. Никакого хлопка – натуральные ткани не отталкивают влагу, если вспотеете, намокнут, и вы замерзнете.

На зимнее время забудьте свою приверженность только натуральным тканям, наоборот, современная синтетика согревает гораздо лучше, безопасна для кожи, мягкая и эластичная. Так что, хлопок и ситец оставляем на лето.

2. Покупаем модный флисовый костюм как у популярных блогеров





Флис – это синтетический аналог шерсти. В отличие от натуральных тканей он не впитывает влагу, быстро сохнет и потому надежно сохраняет тепло.

Этот материал был изобретен в 1970-е гг. в США, его высоко оценили спортсмены и эко-активисты, которые выступают против использования шерсти животных. И сейчас некоторые мировые бренды, такие как испанский Ternua, шьют флисовые кофты из переработанного пластика.

Покупая костюм подумайте, какие вам нравятся кофты – на молнии, пуловер или худи с капюшоном. Лучше выбирать свободный фасон, чтобы было удобно надевать термобелье. Носить флисовую одежду на голое тело не стоит, материал не впитывает влагу и струйки пота, стекающие по спине, могут испортить ощущение от мягкого и приятного на ощупь костюма.



Сейчас в коллекциях многих российских и не только брендов можно найти флисовые костюмы. Этот удобный тотал лук полюбился модницам после пандемии, когда в повседневной одежде люди ценили прежде всего комфорт. С тех пор это любимая одежда блогеров – некоторые светские девушки умудряются сочетать уютные худи с вечерними нарядами. Мы считаем, что для выхода в свет или на работу такие комплекты не подходят, но для прогулок и занятий спортом – незаменимы.





Лучший вариант мы подсмотрели в зимней коллекции бренда XGirl by Hanna, В своих соцсетях его основательница, популярная певица Ханна уже примерила несколько костюмов, смотрятся стильно, а главное – свободные (нам под них еще термобелье надевать!) и не сковывают движения.



3. Проверяем, достаточно ли теплый наш пуховик

Он должен быть выполнен из мембранной ткани – любой материал с водоотталкивающим и воздухонепроницаемым эффектом (на этикетке водоотталкивающая пропитка обозначается буквами DWR). Иметь тканевую подкладку с аккуратной строчкой, благодаря которой наполнитель распределен ровно и не скатывается.

Самыми теплыми считаются пуховики с натуральным пухом, но синтетические варианты такие, как тинсулейт или термофин также стойко выдерживают морозы.



Предпочтения по дизайну у каждого свои, но держите в уме цель покупки – если для занятий спортом, например, сноубордом, лучше выбирать удлиненные модели (вы же садитесь на снег, когда крепите доску), а для пробежек – идеальны легкие укороченные куртки.

О российских брендах, которые создают стильные и оригинальные пуховики, мы писали здесь.



Если вы покупаете верхнюю одежду для горнолыжного спорта, вам потребуются еще и штаны из непромокаемой ткани. Некоторые спортсмены предпочитают комбинезоны, они лучше защищают от ветра. Советуем выбирать утепленные, чтобы надевать сразу поверх термобелья.



4. Дополняем "экипировку" аксессуарами: шапка, шарф, перчатки, носки. И следим за деталями: проверяем, чтобы рукава куртки были с манжетами и туда не просачивался воздух, а носки не пропускали влагу иначе ноги сразу же замерзнут.

Где все это купить

В любом спортивном магазине, где продают экипировку для занятий разными видами спорта, как правило, можно приобрести все сопутствующие товары – от комплекта термобелья до носков и рюкзаков.



В Москве самый интересный и крупнейший – "Спорт-Марафон" на улице Сайкина. У него, к тому же, богатая история – еще в начале 90-х здесь была “горнолыжная толкучка”, в 1998 году один из продавцов Сергей Арсентьев открыл магазин для лыжников в здании бывшей комиссионки, который постепенно расширял свой ассортимент и успешно работал до 2008 года. Из-за кризиса помещение пришлось продать, но в 2012 году новые владельцы решили возродить теперь уже легендарный магазин. Сергей Арсентьев тоже вернулся в свою альма матер.



Теперь “Спорт-Марафон” – это огромный магазин товаров для всех видов спорта, школа туризма и “Клуб путешественников”, который регулярно проводит встречи с путешественниками и полезные лекции для туристов. Например, 22 ноября участница клуба Анна Борисова расскажет историю своего кругосветного путешествия, которую она так и назвала “Одна на краю света”. Такие истории точно вдохновляют на покупку необходимой для зимних активностей одежды.



Российские бренды

Качественные, удобные и очень теплые спортивные вещи изготавливает российская марка Brubeck. Особенно им удается термобелье – бесшовное и эластичное из шерсти мериноса.





Еще один российский бренд, который специализируется на выпуске одежды для зимних видов спорта, – “Сивера”. Это слово из наречия рязанской области, оно означает “холодная и мокрая погода при северном ветре”. В Рязани находится производство всего бренда.





Основатели бренда – семейная пара Елена и Валерий Фисенко, профессиональные спортсмены-парашютисты, победители международных конкурсов. Они начинали с производства непродуваемых курток и удобных рюкзаков для парашютистов. И сейчас, делая одежду для всех экстремальных и не очень видов спорта, для них главное ее надежность – чтобы нигде не продувало, ничто не промокало и не ломалось. И, конечно, удобство, чтобы расстегнувшаяся случайно молния не помешала установить рекорд.





И европейские

Из мировых брендов лучшим считается Helly Hansen (Норвегия). Основанный капитаном морского флота Хелли Хансеном более 130 лет назад, бренд специализируется на пошиве термобелья из запатентованного материала Lifa, про который спортсмены говорят как “вторая кожа” .

И последнее, но первое для родителей – как утеплить ребенка? Это настоящая проблема, потому что детям нужны самые удобные, мягкие и легкие вещи – иначе за порог не выйдут, тем более на спортплощадку.

Многие бренды создают детские коллекции, в спортивных магазинах тоже есть отдельные секции. В универмагах и на маркетплейсах – советуем искать вещи латвийского бренда Wool&Cotton, который создает детские коллекции для очень холодной зимы. Бренд был создан двумя подругами пять лет назад как скромная домашняя мастерская, теперь их одежду носят дети во всем мире. Судя по отзывам, в их термобелье из 100% шерсти мериноса дети влюбляются сразу, и с радостью натягивают на него стильный свитер.



Если вдруг захочется на чем-то сэкономить и, допустим, обойтись без флисового костюма как у поп-звезды, вспомните, что зима с нами на шесть месяцев – а быть стильной и уверенной в себе нужно каждый день.