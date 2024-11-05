Носи стихи и метеориты: российские бренды, создающие необыкновенные украшения

Сегодня ювелирные украшения – способ выразить философию и ценности, подчеркнуть любовь не к роскоши, а к искусству. Впрочем, в 21-м веке именно искусство стало той главной роскошью, которая дает пропуск в высшее общество быстрее, чем бриллианты.

Avgvst





Название бренда навеяно стихотворением Бориса Пастернака "Август", девиз – "украшения для девушек, которые не носят украшения". Стихи должны быть такими, чтобы их мелодию уловил даже не смыслящий в поэзии человек, украшения должны быть такими, чтобы их не захотела снимать даже упрямая девчонка, предпочитающая стиль унисекс.

Простые по форме и глубокие по содержанию украшения Avgvst меняют не стиль, но самоощущение. Как это происходит – загадка, но в искусстве всегда присутствует магия (поэтому мода так часто обращается к нему за помощью).





Бренд был создан в 2013 году в Екатеринбурге, когда экономист и топ-менеджер Наталья Брянцева стала изучать ювелирное дело. Свое увлечение она сделала бизнесом, но ни разу не вышла за рамки искусства.

Сейчас Avgvst – это творческое комьюнити с магазинами в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Алматы. Они выпускают коллаборации с современными художниками и музыкантами, приглашают оформлять пространства своих магазинов модного дизайнера Гарри Нуриева и издают собственный журнал.

– Среди арт-коллабораций Avgvst важное место занимает совместная с художником Протеем Теменом коллекция-исследование, посвященная наблюдению за небесными частицами. Золотая серьга-комета стала одним из символов "Августа". (комета теперь живет в московском магазине бренда в виде металлической люстры, почти точной ее копии). С тех пор совместная работа с Протеем стала важной частью нашей вселенной, – рассказала дизайн-директор Avgvst Марина Касперович.





Над новой коллекцией работал художник Красил Макар. В своем творчестве он использует мотивы уральского красильного дела 17-19 вв. Он сам родился в семье красильщиков, в маленькой деревне на Урале. Некоторые считают, что анонимный уличный художник эту биографию себе выдумал. Он же уверяет, что все – правда. В мастерстве ему точно не откажешь. А для бренда Avgvst мастерство неотделимо от философии – каждое изделие проходит многоэтапную ручную полировку, все цветные камни огранены на небольшом гранильном предприятии в Свердловской области.



ALCHIMIA





Все украшения выполнены вручную из фарфора художницей и керамистом Анной Логиновой. Обманчиво хрупкие, как и все самое ценное в жизни, их не так-то просто разбить.



Одна такая деталь полностью преображает повседневный образ. Фарфоровый скарабей или цветок, белого цвета, слегка декорированный патиной, добавляет в аутфит элемент той подлинной роскоши, которая измеряется не в количестве денег, потраченных на украшение. Здесь действует та же магия, благодаря которой меняется не твой стиль, но твое самоощущение.





Анна Логинова основала бренд ALCHIMIA в 2020 году, после обучения у итальянского мастера.



– Получив азы работы с этим фантастическим материалом, я сразу начала экспериментировать с формой, цветом, фактурами. Фарфор – один из самых древних материалов, его особенность в длительном процессе изготовления: каждое изделие проходит три высокотемпературных обжига в специальной печи, самая высокая температура – 1300 градусов. Это кропотливый труд, – объяснила Анна.





Авторские ювелирные украшения из фарфора – лучший способ за доступные средства выглядеть на миллион. Цена украшений варьируется от 2 до 6 тысяч, но, если спросят, никому не говорите – кое-что в моде бесценно.



Nosi Stixi





Мы всегда знали, что у ювелирного искусства и у поэзии много общего. Даже когда у всех на виду – это всегда о сокровенном. А еще требует мастерства, чуткости и бережности в обращении с драгоценным материалом (в случае поэзии – это слова).

Ювелирный бренд "Носи стихи" вдохновлен творчеством поэтессы Яны Мкр, на каждом изделии выгравированы строки из ее стихотворений, точнее, не строки – обрывки фраз. На кольце написано "А полюбят тебя". В оригинале – “А полюбят тебя обязательно за другое”, но язык моды не требует уточнений – полюбят и все, неважно за что.





Среди бестселлеров – подвеска-конфета “Главное внутри” и кулон в виде бумажного кораблика “Детство”. А фразу “Кому-то ты будешь всегда непонятен” вообще можно сделать девизом поколения. Когда любишь, не обязательно понимать, за что. Самое ценное в жизни – ни за что, ни за чем и просто так. Как случайно возникшая рифма или подвеска со словами “Просто держись”, надетая под классический пиджак на деловую встречу.





Яна Мкр дает концерты, выпустила сборник стихов, ведет отличный телеграм-канал, куда иногда выкладывает промокод на скидки – стоит подписаться на Яну, хотя бы для того, чтобы не упустить шанс очень выгодно купить лучший новогодний подарок. Ну, и научиться читать стихи – не только носить.

Alina Issa





Алина работает с бриллиантами и драгоценными камнями и вообще любимица светской Москвы (модные сплетницы активно обсуждали украшения, созданные Алиной в соавторстве с админом телеграм-канала "Антиглянец" Юлией Пош, особенно рубиновую змею)

Но, к счастью, Алину светский блеск не интересуют, а только природный, бриллианты для нее как мрамор для скульптора – лишь материал для кропотливой работы. Она изучала геммологию в МГУ и в Геммологическом институте Америки (GIA), ювелирному делу училась в прославленной школе Haute École de Joaillerie в Париже.

Кажется, Алина научилась оживлять камни. К ее украшениям подходят метафоры: изумруды танцуют, бриллианты звучат, цепочки вьются, а минералы расцветают. Без магии точно не обошлось – магические силы черпает, разумеется, в искусстве.





Недавно Алина Исса выпустила дроп по мотивам выставки "Завеса слов" молодой художницы Анки Ахалая в Московском музее современного искусства, выставка еще открыта, в одном из залов можно увидеть фантазийные кольца с изумрудами, серьги, колье.

А новая коллекция навеяна образом Бетти Катру – лучшей подруги и музы Ив Сен-Лорана, для которой он создал смокинг и перевернул мир женской моды – не без участия Бетти.



MADE IN COSMOS





Все украшения изготовлены из настоящих метеоритов, относящихся к железному классу, и имеют сертификат подлинности и качества. Московский бренд входит в состав участников международной ассоциации коллекционеров метеоритов International Meteorite Collectors Association (IMCA Inc.) и не имеет права продавать подделки.

Идея делать украшения из метеоритов появилась у основателя бренда Сергея Романова благодаря друзьям-геологам, которые свои находки продавали в музеи, частные коллекции. Ему захотелось дать этим камням новую жизнь, чтобы они не были просто древним артефактом.



Стильный минимализм и грубоватая фактура продиктованы свойствами метеоритов – их нельзя переплавлять, и все украшения вырезают из цельной породы.







Возраст некоторых космических камней впечатляет. Новая коллекция “Зодиак”, эскизы для которой нарисовала известная художница Наталья Рукавишникова, сделана из древнейшего метеорита Muonionalusta – ему 4.5 млрд лет (!). Конечно, в каталоге можно найти и камни помоложе – но это в космосе время не имеет значения, а на земле часто придает вещам ценность.



P.S. Ученые доказали, что метеориты абсолютно безопасны, от других камней их отличает космическое происхождение.