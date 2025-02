От Норт Уэст до Анны Пересильд: модный гардероб звездных детей

Норт Уэст

11-летняя Норт Уэст, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, – одна из немногих детей знаменитостей, которые являются негласной иконой стиля среди подростков. Она на регулярной основе посещает красные ковровые дорожки в паре со своей мамой, Ким Кардашьян, и снимается в клипах Канье Уэста.

На презентацию новой кутюрной коллекции Balenciaga Норт пришла в готическом гранж-образе: в ботинках бренда Crocs на массивной подошве стоимостью 116 тысяч рублей, черном лонгсливе Balenciaga Speed Hunters за 115 тысяч рублей и в рванных джинсах. В качестве аксессуаров дочь Уэста и Кардашьян использовала очки Balenciaga и модный обвес из серебряных цепочек, на одной из которых было написано ее имя.





На Неделе моды в Париже Норт вышла к папарацци в университетском бомбере бренда Pastelle, основанного ее отцом в 2004 году, теми же ботинками Crocs из коллаборации с брендом Balenciaga и черной мини-сумкой от Демны Гвасалии.





Блю Айви Картер

Блю Айви Картер в свои 13 уже стала лауреатом нескольких премий. На "Грэмми-2024" она стояла на сцене в кастомном платье Vivienne Westwood, сшитом специально для нее. Корсетное платье было декорировано драпировкой на лифе, перламутровой тканью, а силуэт отличался ассиметричным кроем. Стоит только догадываться о ценнике на такое платье.

Ариела Самойлова

Старшая дочь Самойловых однозначно не пай-девочка. Она любит бунтарский стиль, оверсайз-худи и кожаные куртки. На красной дорожке музыкальной премии она появилась в ретро-кожаной куртке, затертой под старину, с сумкой Diesel за 69 тысяч рублей, кулоном Vetements стоимостью 82 тысячи рублей в виде сердца с алмазами.





Анна Пересильд

Анна стала звездой в свои 14 лет после выхода сериала "Слово пацана". Сейчас она не только преуспевающая актриса, но и модель: Пересильд-младшая снимается для брендов и клипов, сотрудничает с музыкантом Ваней Дмитриенко. Анна нередко появляется в одежде российских модных брендов Say no more и Rimarka, и однажды блистала в кутюрном платье Валентина Юдашкина из коллекции "Couture 2017".





Ника Жукова

Ника Жукова – начинающая актриса театра и кино. Она так же, как и Анна Пересильд, часто появляется в одежде отечественных брендов. В своих социальных сетях она выкладывает фотографии в одежде от брендов Korobeynikov и SASHAVERSE.





Ника поделилась фотографией с острова Бали, на которой стояла у берега океана в платье российского бренда Korobeynikov, украшенного устричной ракушкой и глубоким декольте.