От Норт Уэст до Анны Пересильд: модный гардероб звездных детей

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Редакция Клео.ру разобрала гардероб детей российских и зарубежных звезд.

Норт Уэст

11-летняя Норт Уэст, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, – одна из немногих детей знаменитостей, которые являются негласной иконой стиля среди подростков. Она на регулярной основе посещает красные ковровые дорожки в паре со своей мамой, Ким Кардашьян, и снимается в клипах Канье Уэста.

На презентацию новой кутюрной коллекции Balenciaga Норт пришла в готическом гранж-образе: в ботинках бренда Crocs на массивной подошве стоимостью 116 тысяч рублей, черном лонгсливе Balenciaga Speed Hunters за 115 тысяч рублей и в рванных джинсах. В качестве аксессуаров дочь Уэста и Кардашьян использовала очки Balenciaga и модный обвес из серебряных цепочек, на одной из которых было написано ее имя.

Крис Дженнер и Норт Уэст. Фото: Bestimage / legion-media.com

На Неделе моды в Париже Норт вышла к папарацци в университетском бомбере бренда Pastelle, основанного ее отцом в 2004 году, теми же ботинками Crocs из коллаборации с брендом Balenciaga и черной мини-сумкой от Демны Гвасалии. 

Норт Уэст и Ким Кардашьян. Фото: Agence / Bestimage / legion-media.com

Блю Айви Картер

Блю Айви Картер в свои 13 уже стала лауреатом нескольких премий. На "Грэмми-2024" она стояла на сцене в кастомном платье Vivienne Westwood, сшитом специально для нее. Корсетное платье было декорировано драпировкой на лифе, перламутровой тканью, а силуэт отличался ассиметричным кроем. Стоит только догадываться о ценнике на такое платье. 

Jay-Z и Блю Айви Картер. Фото: USA TODAY/Sipa USA/legion-media.com

Ариела Самойлова

Старшая дочь Самойловых однозначно не пай-девочка. Она любит бунтарский стиль, оверсайз-худи и кожаные куртки. На красной дорожке музыкальной премии она появилась в ретро-кожаной куртке, затертой под старину, с сумкой Diesel за 69 тысяч рублей, кулоном Vetements стоимостью 82 тысячи рублей в виде сердца с алмазами.

Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми. Фото: PEOPLETALK / legion-media.com

Анна Пересильд

Анна стала звездой в свои 14 лет после выхода сериала "Слово пацана". Сейчас она не только преуспевающая актриса, но и модель: Пересильд-младшая снимается для брендов и клипов, сотрудничает с музыкантом Ваней Дмитриенко. Анна нередко появляется в одежде российских модных брендов Say no more и Rimarka, и однажды блистала в кутюрном платье Валентина Юдашкина из коллекции "Couture 2017".

Фото: соцсети @anka.peresild, пресс-служба бренда Say no more (скриншот сайта saynomore.ru)

Ника Жукова

Ника Жукова – начинающая актриса театра и кино. Она так же, как и Анна Пересильд, часто появляется в одежде отечественных брендов. В своих социальных сетях она выкладывает фотографии в одежде от брендов Korobeynikov и SASHAVERSE.

Фото: соцсети / @nikazhukova_official, пресс-служба бренда Korobeynikov (скриншот сайта korobeynikov.co)

Ника поделилась фотографией с острова Бали, на которой стояла у берега океана в платье российского бренда Korobeynikov, украшенного устричной ракушкой и глубоким декольте. 

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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