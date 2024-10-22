Как быть абсолютно свободным в моде, но следовать трендам

Главная черта моды 21 века – контрасты. С одной стороны мы наблюдаем преобладание минимализма и уютные спортивные костюмы на светских модницах, но с другой – возвращение самых безумных трендов из 90-х и 2000-х, сочетание несочетаемого – кружева и джинсы, бархат и кроссовки, рубашки с леопардовым принтом с классикой.

В моде стремление проявить себя с помощью внешнего вида часто побеждает попытки отказаться от трендов в пользу базового гардероба. А в эпоху соцсетей, когда каждый может заявить о себе в публичном пространстве, это особенно заметно.



Стиль диктуют фэшн-блогеры, стилисты, которым нравится быть на виду и своим примером вдохновлять других не бояться примерять разные образы, смелее играть со стилем.



Девиз нового поколения: быть собой, а значит, ни на кого не похожим.



Один из самых ярких представителей нового поколения стилистов Гарик Абдразаков, журналист, автор YouTube-шоу «Тет-а-тет» и проекта «Мобильный стилист», рассказал «Клео.ру», на какие модные тренды осенне-зимнего сезона обратить внимание и кого из знаменитостей он считает образцом стиля своей эпохи.





– Гарик, как автор и ведущий популярных шоу вы общаетесь со многими известными людьми. Чей стиль вам нравится? И с кем из звезд хотели бы поработать над сменой имиджа?



– Мне нравится стиль певиц KAYA, Клавы Коки, MIA BOYKA и Люси Чеботиной, если говорить о девушках. Если говорить о парнях, то скажу честно, что не вижу каких-то прямо модников на нашей сцене, кроме Филиппа Киркорова, который всегда выглядит очень стильно и современно.

Я бы хотел поработать над сменой имиджа с Ксенией Собчак, потому что иногда ее образы уходят в какой-то кринж, но, опять же, это история больше про то, как подать себя.



– Сегодня вообще можно говорить о существовании модных трендов? Или мода стала свободной, и найти общие черты в коллекциях дизайнеров становится все труднее?



– Мне кажется, что мода будет существовать всегда, поскольку каждый год мы видим новые тренды. Если говорить о свободе в мире моды, то это очень субъективно. Мода – это всегда что-то недосягаемое, и не каждый может понять те или иные тенденции в ней.



Если мы говорим о российских дизайнерах, то на данный момент сложно найти в их коллекциях что-то общее и трендовое, я могу назвать только двух представителей – это SelSovet и Asia st 71. Эти ребята делают очень цепляющие и интересные вещи.









– Тем не менее, модные аналитики пишут о возвращении 90-х и 2000-х. Какие вещи из той эпохи вернулись в наш гардероб?



– Действительно, 90-е и 2000-е вернулись на подиумы. Это леопардовый принт, облегающие лосины из 90-х, спорт-шик. То есть тренд очень интересный, но его нужно уметь миксовать с современной одеждой.

– Вы из поколения зумеров, и для вас то время – это уже ретро, которое вы не застали. А с какими атрибутами ассоциируется эпоха?



– Первое, что пришло в голову – сумка авоська. Она, кстати, до сих пор в тренде. Плеер с большими наушниками и длинным шнуром, туда вставлялся диск, и ты шел с этой “тарелкой” по улице.





– Главный, на ваш взгляд, тренд наступившего зимнего сезона и следующего летнего?



– Если говорить о летнем сезоне, то это шелк, свободный крой, образы, не обязывающие к чему-то, но при этом сдержанные и с модными аксессуарами. Главный тренд зимнего сезона – темные оттенки бордового, оранжевого, оливкового и ярко-синий цвет. В вашем гардеробе должны быть 100% костюмы в таких цветах, потому что классика никогда не выходит из моды. Еще хочется отметить укороченные пуховики и куртки, с которыми сейчас сочетают даже классические вещи.