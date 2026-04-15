Матье Блази попал в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time

Креативный директор Chanel Матье Блази вошел в ежегодный список самых влиятельных людей мира по версии Time – дизайнер оказался в категории "Новаторы", куда традиционно включают тех, кто формирует повестку завтрашнего дня.

Для модной индустрии это не просто формальное признание, а сигнал: курс, который Блази задал одному из главных домов haute couture, уже влияет на глобальный ландшафт. Напомним, он возглавил Chanel в конце 2024 года, став первым приглашенным креативным директором за долгое время после эпохи Карл Лагерфельд. До этого бренд временно работал без единого художественного лидера, полагаясь на внутреннюю команду.

Параллельно со сменой модной оптики, Time традиционно распределил фигурантов списка по нескольким категориям. В блоке "Артисты" оказались Дакота Джонсон, Дженни и Бенисио дель Торо. В категории "Титаны" отметили Ральф Лорен, Зои Салдана и Бен Стиллер. А в списке "Иконы" – Виктория Бекхэм, Кейт Хадсон и Хилари Дафф.

Карьера Блази до Chanel развивалась последовательно и без резких скачков: он работал в Maison Margiela, сотрудничал с Фиби Файло в Céline, а затем возглавил креатив в Bottega Veneta, где сумел превратить бренд в один из самых обсуждаемых за счет визуально сильных кампаний и роста продаж.