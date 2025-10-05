3 тренда с Недели моды в Париже, которые мы будем носить весной 2026

Главное событие мира моды уже сейчас задает тренды на следующие сезоны. Давайте заглянем в будущее и узнаем, что мы будем носить весной в 2026 году.

Лимонный поссет

Знали ли вы, что желтый цвет обладает 136 оттенками? Весной 2026 года мы точно увидим большую часть из них, ведь дизайнеры на Парижской неделе моды не поскупились на яркую палитру. Молодой дуэт Джека Маккалоу и Эрнандеса Лазаро сделал ядром новой коллекции Loewe яркую расцветку как символ новых идей и трансформации. На показе Dries Van Noten был замечен самый актуальный оттенок желтого – шартрез, из которого были выполнены кафтаны с бисерной вышивкой.





Игра пропорций

Широкие плечи и объемные бедра – главные тренды будущего года. Жакеты и куртки с расширенной линией плеч в духе 80-х с легкой руки Saint Laurent уже стали бестселлерами грядущей весны. На пике популярности окажутся кукольная фигура и силуэт "песочные часы", который стал излюбленным мотивом дебютной коллекции Мигеля Кастро Фрейтаса для Mugler на Парижской неделе моды.





Дух саванны

Представьте, что вы собираетесь в сафари, но вам совершенно нечего надеть. Эту проблему решил модный Дом Balmain в своей коллекции сезона весна 2026, предоставив публике одежду с этническими мотивами и отделкой макраме. Дух саванны прослеживается не только в фасонах, но и цветовой палитре. Даже роскошные платья в коллекции Энтони Ваккарелло для Saint Laurent были окрашены в землистые тона коричневого, бежевого, оливкового и оранжевого.





Следующей весной не только природа будет расцветать яркими красками, но и каждый из нас сможет привнести свежесть в свой образ. Время примерить сочный лимон, бросить вызов стандартным пропорциям и окунуться в атмосферу саванны. Так что готовьтесь к яркому сезону 2026 – он обещает быть незабываемым и полным стильных приключений!