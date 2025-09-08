Интервью с дизайнером Александрой Гапанович: о Московской неделе моды и философии бренда GAPANOVICH

Бренд GAPANOVICH, основанный Александрой Гапанович, уверенно завоевывает сердца ценителей высокой моды, превращая каждый показ в завораживающее путешествие. Последняя коллекция, представленная на Московской неделе моды, под названием "Предчувствие бала", стала ярким тому подтверждением, продемонстрировав не просто одежду, но целую историю, сотканную из движения, блеска и глубоких личных смыслов.

Корни бренда GAPANOVICH уходят глубоко в культуру и природу Крайнего Севера, откуда родом Александра Гапанович. Дизайнер черпает вдохновение в самобытности родных мест, переосмысливая локальные культурные коды и обращаясь к традиционному костюму. Это проявляется в использовании специфических паттернов, деталей и цветов, которые, тем не менее, органично вписываются в канву мирового концептуального люкса.





Философия бренда строится на поиске собственной идентичности через призму памяти, семейных историй и культурного наследия. "Все закручено вокруг места, где я родилась", – признается Александра. Ее коллекции – это посвящение счастливым моментам детства, проведенного на Кольском полуострове.

Редакция Клео.ру побеседовала с основательницей бренда GAPANOVICH Александрой Гапанович о симбиозе танца и одежды, ожиданиях и реалиях Московской недели моды, а также о вдохновении прямиком с Крайнего Севера.

- Александра, ваш показ на Московской неделе моды "Предчувствие бала" стал перформансом, соединив моду и танец. Расскажите, как родилась идея превратить показ в хореографическое шоу? Какой смысл был заложен в этот танец?

– Идея родилась из самого названия коллекции – "Предчувствие бала". Это не просто ожидание события, это то трепетное, электрическое состояние, когда эмоции еще не воплотились в движение, но уже ищут выхода. Статичный показ не смог бы этого передать. Танец здесь – метафора внутреннего напряжения, мечты, которая вот-вот станет реальностью. Это диалог между сдержанностью и экспрессией, между тем, что скрыто под слоями ткани, и тем, что рвется наружу. Хореография была создана, чтобы оживить одежду, показать ее не как костюм, а как соучастника движения и эмоции.





- Можете в нескольких словах описать коллекцию "Предчувствие бала"?

- Томление. Напряжение. Превращение. Это кокон, из которого рождается бабочка бала. Минимализм силуэтов, вдруг взрывающийся каскадом рюш и мерцанием пайеток. Сдержанная палитра, подсвеченная вспышками серебра. Gapanovich сохраняет баланс между своей ДНК и новой темой, задавая вопросы: как танец преображает реальность? Как через моду явить миру красоту, боль и гордость за свою русскую историю?

- Московская неделя моды – это большая сцена. Какие ожидания были у бренда GAPANOVICH от участия в этом событии, и оправдались ли они?

- Для нас Московская неделя моды – это всегда диалог. Мы ожидали не просто представить коллекцию, а погрузить зрителя в наш мир, в нашу философию. Мы хотели создать не просто показ, а событие, которое запомнится именно своей эмоцией и целостностью.

И да, ожидания не просто оправдались, они были превзойдены. Энергия зала, живая реакция на танец, на музыку, на сами образы – это был тот самый желанный диалог. Мы чувствовали, что зрители полностью прониклись этим "предчувствием".





– Вы черпаете вдохновение на Крайнем Севере. Какие образы или детали с Севера особенно повлияли на вас и нашли отражение в коллекции "Предчувствие бала"?

– Крайний Север для нас – это не только узоры и орнаменты. Это, в первую очередь, ощущения. Для "Предчувствия бала" мы взяли две ключевые темы:

Полярное сияние . Его отблески и переливы мы воплотили в мерцании пайеток и вышивки, которые играют на ткани, как всполохи света на ночном небе.

. Его отблески и переливы мы воплотили в мерцании пайеток и вышивки, которые играют на ткани, как всполохи света на ночном небе. Тишина и чистота. Бескрайние снежные просторы, хрустальный воздух. Это отразилось в чистоте и лаконичности силуэтов, в объемных, но очень легких и светлых материалах, напоминающих свежевыпавший снег в разных его оттенках.

– В ваших коллекциях много блеска и объемных материалов. Есть ли у вас совет для девушек, как носить пайетки и рюши, чтобы не стать похожей на новогоднюю елку?

– Главный совет – носите это с уверенностью и ощущением внутреннего праздника. А технически – правило контраста.

Пайетки . Пусть сияет одна вещь. Если это платье или топ с пайетками, остальной образ должен быть максимально сдержанным: кожаные брюки, простые джинсы, грубые ботинки или лаконичные лодочки. Это создаст идеальный баланс между гламуром и стилем.

. Пусть сияет одна вещь. Если это платье или топ с пайетками, остальной образ должен быть максимально сдержанным: кожаные брюки, простые джинсы, грубые ботинки или лаконичные лодочки. Это создаст идеальный баланс между гламуром и стилем. Рюши. Работайте с пропорциями. Если рюши объемные и нарядные на верху (блуза, жакет), низ должен быть узким. Если вы надели пышную юбку с рюшами, верх сделайте простым и облегающим. Главное – не перегружать силуэт со всех сторон.

Так вы будете выглядеть не как елка, а как стильная и современная женщина, которая умеет управлять вниманием.





– Если бы вам сказали оставить лишь одно изделие из новой коллекции "Предчувствие бала", то какое бы это было?

– Это невыносимо сложный выбор! Но если бы пришлось... я бы оставила объемное платье из серого простеганного трикотажа с вуалевой нижней юбкой.





Оно идеально воплощает всю концепцию "Предчувствия". Его можно носить на голое тело – это намек на интимность и томление. Оно одновременно простое по форме, но невероятно сложное по деталям. Оно движется и живет вместе с хозяйкой, а блестящие всполохи вышивки украшения из цветов от Анастасии Козловой – это то самое северное сияние и обещание праздника. Это квинтэссенция бренда Gapanovich.