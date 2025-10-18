Где купить осеннюю обувь: топ-5 лучших российских брендов

Клео.ру представляет подборку брендов, сочетающих эстетику и практичность. Каждый из них предлагает свой ответ на главный вопрос сезона – где купить осеннюю обувь, чтобы не жертвовать ни красотой, ни удобством.

Askent

Бренд Askent, завоевавший доверие покупателей элегантными аксессуарами, выпустил свою первую полноценную коллекцию обуви. Главная идея бренда – создать максимально универсальные и комфортные модели, которые не требовали бы жертв, но всегда обладали долей шика. Этакая "тихая элегантность".

Обувь Askent легко впишется в любой ежедневный сценарий, будь то деловая встреча или обычный поход за продуктами в супермаркет. Осенняя линейка охватывает все базовые потребности: здесь есть туфли на устойчивой шпильке, лоферы, лодочки с мехом, а также лаковые ботильоны и сапоги. В работе с фактурами команда использовала комбинацию бархатистой замши, гладкой кожи и глянцевого материала с винтажным эффектом. Особого внимания заслуживают детали: ботильоны выполнены с анатомическим закругленным мысом для комфорта и дополнительного контраста, а традиционные казаки получили более изящную и стройную форму с удлиненным мысом, визуально вытягивающим силуэт.





EKONIKA

Ekonika предлагает широкий диапазон возможностей для самовыражения, балансируя между яркими трендами и надежной базой. Бренд традиционно разделен на три линейки: основная – актуальные тренды и стильная база на каждый день; Portal – для тех, кто ищет что-то необычное; и Ekonika Premium – изысканность, роскошь и внимание к деталям. В этом сезоне особое место занимает капсульная коллекция EKONIKA x KALMANOVICH. Эта коллаборация погружает в атмосферу Нью-Йорка 1977 года, эпохи "Студии 54", передавая дух богемного шика и диско-гламура.

В коллекции представлены ботфорты на плоском ходу и трендовые мюли – обе модели выполнены из натурального велюра в глубоком коричневом оттенке Browny. Коллекция полна интересных акцентов: внутри обуви используется подкладка цвета золотистого металлика, а на подошве присутствует изящный металлический бантик – символ коллаборации. При этом ботфорты можно носить, отвернув голенище, чтобы показать золотую подкладку, что моментально поднимает праздничный градус образа.





Lalou

Молодой московский бренд Lalou позиционирует себя как мастера чистого дизайна и конструктивной обуви. В его философии ключевую роль играют лаконичность, четкие линии и, что особенно важно, анатомически правильные колодки. Если вы ищете идеальный баланс между эстетикой и комфортом, Lalou предлагает модели, которые не требуют привыкания. Ассортимент бренда искусно сочетает дань классике – всегда можно найти безупречную базу – с учетом самых актуальных тенденций. Это позволяет бренду оставаться в тренде, не теряя своей ДНК, основанной на структурной ясности. При этом Lalou не избегает смелых акцентов. Для тех, кто готов к экспериментам, в коллекции всегда найдется пара, способная привлечь внимание, например, необычная модель "Nala Fur" – ботинки с полностью меховой отделкой, которые станут по-настоящему ярким и теплым акцентом в осеннем гардеробе.





TODIZAIN

Марка TODIZAIN, появившаяся на российском рынке в 2016 году, быстро завоевала популярность, сделав ставку на ручное производство и индивидуальный подход к качеству. Бренд гордится тем, что весь процесс создания обуви – от разработки до финишной отделки – выполняется вручную командой профессионалов с более чем 20-летним опытом. Это гарантирует, что каждая пара, по сути, является эксклюзивной.

В ассортименте бренда можно найти обувь на любой сезон и случай, что делает его удобным для поиска полного гардероба. TODIZAIN охватывает весь спектр обувного сегмента: от трендовых казаков и универсальных лоферов до изящных босоножек и осенних ботильонов.





Время Перемен

Бренд с самобытным названием "Время Перемен" выделяется на российском рынке своим комплексным подходом, сочетая локальное производство с этичными принципами. Этот независимый проект базируется в Санкт-Петербурге, где отшивается большая часть их продукции, но для создания обуви они также сотрудничают со старейшей фабрикой в Португалии.

Дизайн "Времени Перемен" всегда концептуален: коллекция "Оригами" вдохновлена японским искусством и бумажными текстурами, а "Петербургская готика" – локальной архитектурой. Этот глубокий подход распространяется и на функциональность осенних моделей. Их классические ботинки челси созданы с учетом особенностей российского климата: натуральная кожа покрыта воском для дополнительной водонепроницаемости и износостойкости, а подошва из терморезины обладает высокой прочностью.



