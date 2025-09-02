Депутат Госдумы Нина Останина осудила рекламную съемку с 13-летней дочерью Виктории Бони

Рекламная кампания российского бренда одежды Befree спровоцировала скандал. Причиной стала съемка с участием 13-летней Анджелины Смерфит – дочери телеведущей и блогера Виктории Бони. Юная модель появилась на кадрах в коротком топе и мини-шортах, позируя перед автомобилем. Эти образы вызвали волну критики в соцсетях, а затем – и внимание со стороны Госдумы.

Депутат Нина Останина, возглавляющая комитет по защите семьи, назвала кампанию провокационной и заявила о намерении направить запрос в Федеральную антимонопольную службу. По мнению парламентария, образ несовершеннолетней в рекламе нарушает моральные ориентиры и способствует распространению навязанных западных моделей поведения, далеких от заявленного в России курса на защиту традиционных ценностей.





В обращении, опубликованном в ее телеграм-канале, Останина выразила недоумение, почему государственные структуры не отреагировали на подобный прецедент. Она также предложила провести круглый стол по проблеме использования сексуализированных детских образов в коммерческих целях.

Сам бренд Befree, в свою очередь, объяснил выбор новой героини ее растущей популярностью в TikTok и других соцсетях. По мнению представителей компании, мода не должна иметь возрастных ограничений. Однако мнения пользователей разделились: часть аудитории посчитала съемку стильной и дерзкой, в то время как другие – чрезмерно взрослой и неуместной.

Многие комментаторы отметили, что девочка на снимках выглядит старше своего возраста и позирует слишком откровенно. Особое возмущение вызвало то, что подобная эстетика используется в коммерческой рекламе, что, по мнению критиков, приближает ситуацию к эксплуатации детского образа в маркетинговых целях.

Виктория Боня, активно делящаяся контентом с дочерью в своих соцсетях, пока не дала официального комментария на заявления Нины Останиной. Напомним, Анджелина прославилась благодаря популярным роликам, в которых она предстает как ребенок с необычным образом жизни – между роскошью Монако и реальностью российской аудитории. Именно этот контраст и сделался вирусной формулой их медийного успеха.