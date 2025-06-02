Демна Гвасалия представил свою последнюю коллекцию в Balenciaga

Перед тем как стать креативным директором бренда Gucci, Демна Гвасалия выпустил свою заключительную коллекцию в Balenciaga, посвященную весеннему сезону 2026. На протяжении 10 лет он руководил брендом, сделав его созвучным своему имени.

В своей последней коллекции для Balenciaga Демна Гвасалия собрал воедино многие ДНК-коды дизайна, отражающие его творческое видение и подход к исследованию моды за десять лет работы в Доме. Коллекция включила в себя предметы из 35 прошлых коллекций, дополненные новыми вещами и элементами из личного гардероба дизайнера. Весна 2026 возвращает культовый puffer jacket из зимней коллекции 2018-го года.





Широкие плечи, строгие пальто и оверсайз – ключевые компоненты дизайна Демны, в последний раз представлены в новой коллекции. Демна через свои изделия затрагивает вопросы о том, что люди носят в реальной жизни, как они это стилизуют, и где проходит грань между роскошью и модой. В качестве моделей Демна выбрал своих любимиц – Ренату Литвинову и Минтту Весала.





Напоследок Демна Гвасалия сказал:

"Это моя дань уважения творческим исследованиям и работе, которую я и моя команда проделали за последние 10 лет. Это также мое любовное письмо самой преданной и модной аудитории, которую мы построили вокруг дома и с которой связались в этом творческом процессе".

Эта коллекция стала финальным аккордом десятилетнего пути Демны Гвасалия в Balenciaga, воплотившим его смелое видение моды. Эпоха подошла к концу, но история продолжается – теперь уже в Gucci.