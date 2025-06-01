Стиль "terrace casuals": как британские футбольные хулиганы создали культовое направление моде

В Великобритании конца 1970-х под влиянием роста интереса к футболу зародился стиль "terrace casuals". Его формирование началось, когда английские, а вслед за ними и фанатские движения других стран, заявили о себе как о новой субкультуре. Споры о том, где именно зародился стиль "casuals" – в Манчестере или Ливерпуле – уходят на второй план перед его главным достижением: он позволил молодым людям из рабочего класса соприкоснуться с миром моды, ранее казавшимся недоступным. Молодые болельщики, прозванные "кэжуалами", принципиально отказались от традиционной клубной атрибутики – шарфов и формы – в пользу дизайнерской одежды.





Так как фанатское движение часто пересекалось с хулиганством, новый стиль, исключающий классическую футбольную атрибутику, стал продуманным ходом. Это позволяло слиться с толпой и избежать внимания полицейских. Бренды Lacoste, Sergio Tacchini и другие неброские, но статусные марки стали новой “униформой” футбольных фанатов.





Сочетание элементов высокой моды, спортивной эстетики и духа хулиганства сделало этот стиль виральным. Он быстро вышел за пределы стадионов, найдя отражение в британской поп-культуре: в кино, музыке и, конечно, самой моде.

Предметы одежды вроде олимпиек Patrick Cagoule, поло Lacoste и Fred Perry стали культовыми благодаря субкультуре кэжуалов, которые сделали их важнейшими атрибутами своего стиля. Бренд Stone Island, ранее особо неизвестный за пределами Британии, обрел впечатляющую репутацию, став символом андерграунда и брутальности, граничащей с опасностью.





Представители "terrace casuals" повлияли на уличную моду, став одними из первых представителей "спорт-шика", а может, и вовсе их прародителями. Сегодня стиль живет далеко за рамками футбола, а "фанатские" бренды давно потеряли маргинальный флер. Коллаборация Гоши Рубчинского и британского бренда Burberry 2017-го года переосмыслила культовые вещи футбольных болельщиков, став подтверждением актуальности моды кэжуалов по сей день.