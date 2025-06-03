Стиль Вали Карнавал: сколько тратит на одежду звезда TikTok из списка Forbes

ТикТок-звезда Валя Карнавал имеет многомиллионную аудиторию в социальных сетях и такое же многомиллионное состояние. Неудивительно, что каждый ее наряд стоит больше месячной зарплаты среднестатистического россиянина. Редакция Клео.ру заглянула в фэшн-кошелек звезды, чтобы узнать, сколько она тратит на одежду.

В гардеробе Вали часто мелькают вещи от модного бренда Fanci Club, который, к слову, одевает Хейли Бибер и Беллу Хадид. Один из новых аутфитов любимицы зумеров включал эффектные джинсы на низкой посадке от Fanci Club, стоимость которых на официальном сайте достигает 50 тысяч рублей. А для съемок нового клипа звезда выбрала актуальный топ-халтер той же марки – уже "бюджетнее", всего за 35 тысяч.





Валя Карнавал не пренебрегает российскими дизайнерами. Любимым отечественным брендом Вали стала марка Mardo, в рекламе которого недавно снялась Мария Миногарова. На одной из свежих фотосессий Валя появилась в ультрамодном комбинезоне с капюшоном от Mardo всего за 13 тысяч рублей. Однако этот сравнительно недорогой элемент звезда дополнила эффектными сапогами от Dilara Findikoglu за внушительные 1500 долларов. Образ Вали Карнавал обошелся в 150 тысяч рублей.





Стиль Вали отвечает всем канонам моды зумеров: оверсайз, яркие принты и оммаж на образы из эпохи нулевых. Сюда же идут причудливые головные уборы: вязаная шапка в комбинации с роскошным корсетом из страз – почему бы и нет? Балаклава с кошачьими ушками от культового французского Coperni за 250 долларов? Такому стилю Валя Карнавал говорит уверенное "Да", как недавно сказала бизнесмену Аргишти Эвояну.





В основе образов звезды лежит игра на контрастах и смелое сочетание несочетаемого. Ключевые приемы – контраст объемов: свободные джинсы с облегающими топами; сексуальные платья с непринужденными аксессуарами. Иногда складывается ощущение, что наряды Вали состоят из абсолютно случайных вещей. Однако именно в этом и заключается секрет успеха стиля Вали Карнавал.