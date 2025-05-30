Эксперт моды Надежда Коробцева раскритиковала образ Глюкозы на выступлении в Петербурге

После продолжительного перерыва 38-летняя певица Глюкоза громко заявила о себе, устроив по-настоящему дерзкое возвращение на сцену. Ее выступление в одном из клубов Северной столицы стало темой обсуждения не только в музыкальных кругах, но и в сфере моды: все благодаря образу, в котором артистка предстала перед публикой. Яркий микс кожаных шорт, гетр в спортивную полоску, корсета и розового топа мгновенно разделил общественность: одни увидели в этом смелость, другие – шаг за грань.

Свое профессиональное мнение по поводу образа высказала профессор моды Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, эксперт в области костюма и имиджа Надежда Коробцева. В беседе с сайтом "Страсти" она подчеркнула, что подобные визуальные решения напрямую отсылают к молодежным субкультурам – гранжу, панку, року – стилям, которые исторически несут в себе элементы протеста, вызова нормам и социальной тревоги.





По словам эксперта, использование такой стилистики может рассматриваться как демонстрация личной свободы, но в то же время – как форма игнорирования общественных стандартов. Надежда Коробцева считает, что образы, подобные тому, в котором появилась Глюкоза, могут транслировать не столько индивидуальность, сколько сознательную провокацию. Атмосфера ночного клуба лишь усиливает этот эффект – в глазах аудитории она становится территорией дозволенности и психологической разгрузки, но при этом нередко ассоциируется с маргинальной эстетикой.

Также вызывает вопросы поведение певицы на сцене. Во время одного из номеров она взобралась на стол, бросив в зал откровенный жест – ее поднятая нога оказалась в объективе камеры. Этот момент, попавший в социальные сети, породил новую волну комментариев. По мнению Коробцевой, подобные элементы шоу могут восприниматься как отказ от границ, как эстетически, так и поведенчески.

Наряд певицы, хоть и яркий, с точки зрения профессионального анализа говорит о попытке эпатировать, но не всегда в конструктивном ключе. Эксперт отмечает, что подобное поведение – это не просто сценический прием, а отражение глубоких изменений в восприятии.

"На сцене возможно было бы появляться в самых экстравагантных дизайнерских нарядах. Подобным имиджем и репертуаром певица несет моральное разложение, пропагандирует различные виды зависимости <...> Совершенно очевидно, что певица деградирует, опускается, напрашивается мысль, что человек часто находится в измененном состоянии рассудка", – высказалась профессор моды.

Мода и сцена всегда были пространствами для эксперимента. Однако, как подчеркивает Надежда Коробцева, грань между свободой самовыражения и сознательной деструктивностью все еще существует. И в случае с выступлением Глюкозы она была максимально размыта – что и стало главным поводом для дискуссии в профессиональной среде.