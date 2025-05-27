Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Dior

Модный Дом Dior официально подтвердил – Мария Грация Кьюри покидает пост креативного директора женской линии после почти десятилетия на вершине индустрии. Ее финальный показ, прошедший в Риме, стал настоящим модным посланием и одновременно – прощанием.

Итальянский дизайнер возглавила женское направление в Dior в 2016 году и моментально изменила подход к классике дома. Она сохранила ДНК бренда, но при этом вдохнула в него современность: обновленная Saddle Bag вновь стала хитом, силуэты 50-х получили новое прочтение, а традиции кутюра получили свое переосмысление через призму актуальных эстетик.

Кьюри не раз подчеркивала важность уважения к прошлому бренда – в ее коллекциях чувствовалось влияние таких икон Dior, как Марк Бохан и Джон Гальяно. При этом ее показы всегда отличались масштабностью и атмосферой: оформление, визуальный сторителлинг и тщательно подобранные детали делали каждую коллекцию отдельным произведением.

За годы работы Кьюри стала не просто дизайнером, а настоящим символом нового Dior. Под ее руководством модный Дом показал впечатляющий рост: продажи кутюрной линии увеличились почти в четыре раза – с €2,2 млрд в 2017 году до €9,5 млрд в 2023-м. Лишь в прошлом году был зафиксирован небольшой спад, но это связано с общим охлаждением на рынке люкса.

Имя нового креативного директора пока держится в секрете. Напомним, ранее в этом году к мужской линии Dior присоединился Джонатан Андерсон – бренд явно готовит масштабную перезагрузку.