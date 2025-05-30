Аксессуары в стиле морских нимф: серьги-ракушки, жемчуг и сумочки-раковины

В мире моды постоянно происходят изменения. В мгновение ока, однако, меняются микротренды. На этот раз поколение "ТикТока" подготовило для нас новый удивительный тренд: аксессуары в стиле морских нимф. Девушки вовсю снимают видео, как правильно украсить волосы ракушками и превратиться в mermaid-girl. Редакция Клео.ру не отстает от трендов – представляем самое актуальное руководство по превращению в русалок.

Спешим вас успокоить – обзаводиться хвостом русалки вовсе не обязательно. А вот запастись аксессуарами в виде ракушек и прочих символов подводного мира все-таки придется. Главный хит среди таких украшений – это серьги в виде ракушек. Бренд Chloe выпустил целую линейку аксессуаров, посвященных морской эстетике, а основным предметом в ней стали те самые серьги: золотые, с добавлением жемчуга, а где-то и вовсе с натуральными ракушками.





Волосы теперь тоже можно и даже нужно украшать. Благо "ТикТок" представил нам достаточно лайфхаков, как в домашних условиях изготовить заколки из бусин и жемчуга перламутровых оттенков. А если не хочется заморачиваться, можно купить заколку-зажим в любом маркетплейсе: там их предостаточно.





Еще один хит сезона русалок – сумочки в виде ракушек, кораллов и морских звезд. Все тот же бренд Chloe выпустил минодьер в виде морской раковины из металла золотого оттенка. А если хочется сохранить баланс между реальным миром и подводным, отлично подойдут плетеные сумки. Они добавят в наряд атмосферу лазурного берега, но не перегрузят образ.





Остается только гадать, что мода приготовит для нас в следующий раз, а пока вооружаемся морской атрибутикой и погружаемся в эстетику мультфильма "Ариэль".