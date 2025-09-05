Топ российских брендов спортивной одежды, которую хочется носить каждый день

Спортивная одежда часто ассоциируется с серыми трениками и мешковатой футболкой. Но что, если мы скажем, что существует спортивная униформа, в которой впору выйти на ужин в ресторан? Рассказываем о брендах, создающих самую стильную одежду для спорта в России, которую не захочется снимать.

IRNBY





Инфлюенсер, блогер, гуру спорта и обладательница самого железобетонного пресса в России, Анастасия Миронова, запустила бренд IRNBY в 2016 году. Марка специализируется на создании одежды для разнообразных видов спортивных занятий: бега, тенниса, пилатеса и занятий в фитнес-зале. Марка IRNBY помогает внедрять активный досуг в повседневный образ: одежда бренда настолько соответствует всем ультрамодным трендам, что ее хочется носить не только в фитнес-зале, но и в повседневной жизни.

PISCA





Спортивная одежда – это хорошо, но в чем ее носить? Таким вопросом задался столичный бренд PISCA, выпускающий спортивные сумки, с которыми можно продолжить свой день. Только представьте: утром вы идете на йогу, а потом ваш день расписан по часам, и совершенно не хватает времени сменить спортивную сумку на повседневную. Марка PISCA предлагает изделия, которые ничем не отличаются от будничных сумок благодаря использованию стильных материалов и трендовых пастельных оттенков – от небесно-голубого до зефирно-розового.

Exhale





Бренд Exhale создает элегантную униформу для спорта с утонченными силуэтами. Теннисные юбки выполнены из плиссированного материала с игривыми складками, а спортивные топы дополнены асимметричными деталями. Такую одежду точно захочется носить не только в пределах теннисного корта, но и в повседневной жизни. К тому же, у бренда есть сегмент "Life style", в котором можно найти даже спортивные платья.

Seren





Если вы давно мечтали о гардеробе, как из Pinterest, то этот бренд для вас. Российская модная марка Seren – настоящее олицетворение эстетики "clean girl" и wellness routine. В коллекции бренда присутствуют женственные топы с V-образным вырезом и брюки в стиле ballet-core. Все это окрашено в нежно-пастельную гамму, как из трендов американского Pinterest.

Подобрать одежду для занятий спортом намного важнее, чем можно себе представить. Стильная униформа, подчеркивающая фигуру, а не портящая ее, добавляет уверенности и ощущения комфорта.