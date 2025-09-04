900 дизайнеров показали коллекции весна-лето 2026 в рамках выставки CPM в Москве

С 2 по 5 сентября в Москве прошла выставка CPM – Collection Première Moscow, собравшая более 900 брендов из 23 стран. Закупщики, инфлюенсеры и дизайнеры увидели коллекции весна-лето 2026, а вместе с ними – новые ориентиры того, как мы будем одеваться завтра.



Открытие стало настоящим fashion-ивентом: гостей встречал Владислав Лисовец, рядом с которым – ключевые фигуры мировой индустрии: президент iHKiB Мустафа Гультепе и генеральный директор Ente Moda Italia Альберто Скаччони. Первыми на подиум вышли модели бренда KISSELENKO, задав тон всему мероприятию: минимализм, текучие линии и неожиданные силуэты.



На CPM всегда формируются тренды, и в этот раз особый интерес вызвали тренд-зоны. Креативная команда выставки выделила 7 главных цветов 2026 года по версии WGSN x Coloro – от нежных пастельных до энергичных акцентов. Именно они станут основой гардеробов будущего сезона.





Модная программа включала показы российских и зарубежных марок, коллаборации Caterina Group × 5Donna, французское белье Valege & You и детское дефиле Charmy White. За пределами подиума обсуждали не меньше: в рамках Russian Fashion Retail Forum более 200 спикеров из крупнейших компаний обсуждали будущее fashion-рынка.

Среди гостей – звезды, музыканты, артисты: в зале можно было встретить Ларису Долину, Ирину Хакамаду, Олесю Судзиловскую, Алену Хмельницкую, Инну Маликову, Глафиру Тарханова и многих других.



