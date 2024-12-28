Для тех, кто не подготовился: 7 лайфхаков, которые превратят простое платье в роскошный новогодний наряд

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Не спешите расстраиваться, если в канун Нового года перед вами стоит выбор: никуда не пойти или отправиться на вечеринку в повседневном платье.

Новый год почти на пороге, гирлянды мерцают, шампанское готово, а ты стоишь у шкафа и думаешь: "Что же надеть?" Если покупка нового платья не вошла в твои планы, расслабься. Не нужно бежать в магазин за дорогостоящими нарядами. Достаточно сделать ставку на аксессуары, которые добавят твоему образу новогоднего блеска.

Вот несколько идей, как украсить даже самое базовое платье и засиять на праздничной вечеринке.

Съемные манжеты из перьев

Фото: Patricia Palace
Съемные рукава с перьями – находка, которая способна сделать любой наряд невероятно модным. Их можно легко прикрепить к платью или топу. Невесомые перья добавят образу нотку игривости и шика, а самое главное – такие аксессуары стоят совсем недорого.

Акцент на колготки

Эмили Синдлев. Фото: соцсети/@emilisindlev
Никогда не недооценивай силу ярких колготок. Они мгновенно превращают даже самое минималистичное платье в наряд для вечеринки. Ищи модели с люрексом, мелкими стразами или просто цветные. Красные в этом сезоне – главный тренд.

Пояс из жемчуга

Фото: solnyshkomira
Иногда все, что нужно для волшебного образа, – это красивый пояс. В тренде жемчужные варианты, которые больше похожи на юбки. Существуют юбки-пояса разной длинны и плетения. Такой пояс даже самое обычное платье превратит в роскошный вечерний наряд.

Украшения на шею и плечи

Фото: solnyshkomira/
Украшения, которые плавно переходят с шеи на плечи – это главный хит сезона. Они выглядят роскошно и необычно, создавая эффект сложного вечернего образа. Такие аксессуары особенно выигрышно смотрятся с платьями на бретелях или с открытыми плечами.

Сияющие сетки: блестящая магия поверх платья

Фото: lichi
Сетка с блестками – это секретное оружие, которое превращает обычное платье в наряд для бала. Просто надень ее поверх своего базового платья, и весь вечер ты будешь ловить восхищенные взгляды. Важно выбирать сетку с качественными пайетками или стразами, чтобы она выглядела дорого.

Украшения, которые кричат "праздник!"

Фото: zarina

Массивные серьги, колье, броши – все, что блестит и привлекает внимание, здесь уместно. Обрати внимание на серьги с цветными камнями или модели с длинными цепочками. А если хочется чего-то необычного – выбирай украшения в виде звезд или снежинок.

Перчатки: гламур и драма

Фото: Lacy Lady
Длинные перчатки из бархата, атласа или фатина – это ода ретро-шику. Они отлично смотрятся с вечерними платьями и добавляют образу изысканности. И главное – они согреют, если праздник захватит тебя где-то на улице.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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