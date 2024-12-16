Выбираем праздничный образ. Какой наряд, понравится символу года – Зеленой Деревянной Змее

Две недели осталось до новогодней ночи – самое время решить, в чем встречать Новый год. Чтобы легче было определиться с нарядом, обратим внимание на символ года – Зеленую Деревянную Змею.





Что понравится Зеленой Змее?

Многие уже выбирают для себя сценические образы, похожие на змею, кстати, это не плохо, она оценит! Но сумки и ободки из змеиной кожи лучше обойти стороной, чтобы не пугать змею, можно просто купить что-нибудь со змеиным принтом.





Встречать Новый год нужно хотя бы с одной вещью, которая похожа на змею. Выбирайте закрытое и элегантное: лонгслив, боди, леггинсы, блузка, длинные юбки и платья. Обязательно украшения – все, что блестит и ярко смотрится на вас.





Змея – это энергии Янь, а значит, огненная, энергичная и сильная. Дерево энергии Инь – мягкое, женское и слабое. Поэтому совмещаем в себе энергию и мягкость, и создаем образ, сексуальный, но нежный и романтичный.



Мужчины могут добавить в свой образ зеленый цвет, символизирующий спокойствие и благополучие. Или золотой цвет – символ достатка и изобилия.



Змея олицетворяет мудрость, силу, живучесть и дом, поэтому новогоднюю ночь лучше встретить дома в кругу близких.



Какие вещи добавить в свой гардероб в 2025 году разным знакам зодиака?

Обязательно в преддверие Нового года переберите свой гардероб. Змея всегда сбрасывает свою старую "шкурку". Сделайте так же – все, что давно забыто в вашем гардеробе, должно уйти вместе с 2024 годом. Ведь змея приносит с собой время перемен, поэтому заходите в свои новые перемены облегченной.



Овен. Ваш стиль может быть слегка провокационным. Как только вас начнет тянуть к экстравагантным и странным вещам, сразу бегите к стилисту, чтобы подобрать новые образы под ваше настроение. Цвет года – белый.





Телец. В этом году придерживайтесь классики, не стоит приобретать яркие вещи, и не носите вещи, в которых вы себя чувствуете себя некомфортно. Цвет года – серый.





Близнецы. Вам подходит спортивный стиль, но дорогие и качественные вещи: кепка, костюм, кроссовки – все хорошего бренда, который полностью удовлетворит ваши желания в одежде. Цвет года – оранжевый.

Рак. Звезды рекомендуют стать смелее в выборе одежды. Не бойтесь выглядеть ярко и сексуально: кожаные вещи, открытые платья, также можно добавить в гардероб красный цвет.



Лев. В 2025 году разрешите себе побыть королевой, приобретите вещи от именитых дизайнеров. Цвет года – изумрудный.

Дева. В вашем гардеробе должны быть: пиджак, белые рубашки, брюки, еще обязательно купите новую сумку и кошелек. Цвет года – зеленый.

Весы. Отдавайте предпочтение только красивым и качественным вещам и покупайте то, что вам правда нравится – тогда покупка согреет вашу душу. Цвет года – алый.



Скорпион. Добавьте в гардероб одежду светлых оттенков, побольше блестящего с золотым вкраплением. В этом году избегайте черных вещей. Цвет года – розовый.



Стрелец. Вам в этом году подходит молодежный стиль. Приобретите для себя одежду в пастельных оттенках, легкую и женственную. Не стоит закрываться от мира, наоборот, откройтесь!





Козерог. В этом году для вас важен стиль и имидж. Выбирайте качество, а не количество. Ваш цвет удачи – салатовый.





Водолей. Вашему знаку зодиака в 2025 году через одежду нужно рассказать людям о себе, показать себя настоящую. Не нужно путать это с желанием непременно обратить на себя внимание. Это про искренность и открытость. Цвет года – красный и бордовый.

Рыбы. Вам совет – приобрести амулеты, вам по природе свойственна таинственность и женская магия. Одежду можно выбрать светло-фиолетового и нежно-розового цвета.